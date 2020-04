Spiele Red Dead Redemption 2 ab dem 7. Mai im Xbox Game Pass

Am 7. Mai erscheint Red Dead Redemption 2 im Xbox Game Pass für Konsole. Tauche ein in eine epische Geschichte, die Dir das Leben in Amerika zu Beginn der Neuzeit näherbringt und Dich immer wieder neu herausfordert. Erlebe ein spannendes Abenteuer in den weiten Steppen, grünen Wäldern und hügeligen Berglandschaften des Wilden Westens und wähle zwischen den eigenen Idealen und der Loyalität zu Deiner Bande.

Mit Red Dead Redemption 2 in den Wilden Westen

Amerika im Jahre 1899: Arthur Morgan befindet sich mit der Van der Linde-Bande auf der Flucht. Mit Bundesagenten und den besten Kopfgeldjägern des Landes im Nacken bahnt sich die Truppe den Weg durch das raue Kernland Amerikas – es geht ums nackte Überleben. Als die Bande auseinanderzubrechen droht, muss sich Arthur schon bald zwischen den eigenen Idealen und der Loyalität zur Gruppe entscheiden. Wie die Geschichte weitergeht, erfährst Du ab dem 7. Mai. Dann ist Red Dead Redemption im Xbox Game Pass für Konsole verfügbar.

Grand Theft Auto V verlässt den Xbox Game Pass für Konsole

Ab dem 7. Mai verlässt Grand Theft Auto V den Xbox Game Pass für Konsole. Falls Du Dich nicht von Los Santos trennen möchtest, kaufst Du den Titel als Xbox Game Pass-Mitglied mit 20 Prozent Preisnachlass, solange der Titel noch Teil der Bibliothek ist.