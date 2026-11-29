Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Punisher 1 – Sturm der Gewalt.

Erscheinungsdatum 08.12.2026 Zeichner José Luis Soares, Sergio Davilla Autor Benjamin Percy Format Softcover Seitenanzahl 160 Stories Punisher (2026) 1-7 Preis 20,00€

Frank Castle gehört zu den kompromisslosesten und düstersten Figuren des Marvel-Universums. Während andere Superhelden ihre Gegner besiegen und für Gerechtigkeit sorgen wollen, kennt der Punisher nur ein Ziel: Verbrecher sollen für ihre Taten bezahlen. Mit Waffen, militärischer Erfahrung und gnadenloser Härte führt er seinen persönlichen Kreuzzug gegen das Verbrechen, wobei er sich deutlich von den klassischen Helden Marvels unterscheidet.

Auch außerhalb der Comics hat der Punisher längst Kultstatus erreicht. Besonders Jon Bernthal prägte mit seiner Darstellung in der Netflix-Serie Marvel’s The Punisher das Bild von Frank Castle als traumatisiertem und kompromisslosem Einzelkämpfer. Auch im jüngeren Spider-Man-Film ist die Figur wieder stärker ins Rampenlicht gerückt und zeigt, dass sie ihren festen Platz im Marvel-Universum behauptet.

Nach einer ungewöhnlichen Reise, die ihn zwischenzeitlich nach Weirdworld verschlagen hatte, ist Frank Castle inzwischen wieder auf der Erde-616 angekommen. Damit kehrt der Punisher in jene Welt zurück, in der sein gnadenloser Kampf gegen das Verbrechen seinen Ursprung nahm. Mit Punisher 1 – Sturm der Gewalt beginnt ein neues Kapitel für den berüchtigten Rächer, das vor allem Fans düsterer und kompromissloser Comics neugierig machen dürfte.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Frank Castle ist zurück in New York, doch der gnadenlose Punisher hat mit ungewohnten Problemen zu kämpfen. Körperlich angeschlagen und mental am Ende, fällt es ihm zunehmend schwer, seiner blutigen Berufung nachzugehen und die Verbrecher der Stadt zur Strecke zu bringen. Gemeinsam mit seinem ehemaligen Partner Microchip, der ihn einst verraten hat, sucht Frank nach einem Ausweg aus seiner misslichen Lage. Doch seine Rückkehr bleibt nicht lange unbemerkt und sorgt in der Unterwelt für mächtig Aufsehen. Besonders sein Erzfeind Jigsaw wittert seine große Chance: Der entstellte Verbrecher bringt Tombstones Organisation unter seine Kontrolle und schmiedet einen perfiden Plan, um den Punisher endgültig auszuschalten.

Punisher 1 – Sturm der Gewalt fühlt sich in gewisser Weise wie eine Rückbesinnung auf Franks Ursprünge an. Micro ist wieder mit von der Partie, Jigsaw übernimmt die Rolle des Gegenspielers und Frank tötet einfach jeden, der ihm im Weg steht. In gewisser Hinsicht also klassischer Punisher, wie man ihn kennt und liebt. Besonders gut gefällt mir dabei, dass die Geschichte auch wieder stärker in den Mittelpunkt rückt, wie menschlich Frank eigentlich ist und was er im Laufe seines Lebens bereits alles durchstehen musste.

Das Ganze erinnert mich tatsächlich an frühere Punisher-Geschichten, bevor die Abenteuer der Figur zunehmend absurder wurden und Frank schließlich sogar in Weirdworld landete. Genau diese Rückbesinnung gefällt mir ausgesprochen gut, denn das ist der Punisher, den ich aus den Comics und dem Fernsehen kennengelernt habe. Natürlich ist die Geschichte dabei nicht sonderlich tiefgründig, bietet dafür aber jede Menge coole Action und auch den einen oder anderen kleineren emotionalen Moment. Als Fan der Figur ist diese erzählerische Richtung genau das, was ich mir wünsche und von dem ich gerne noch mehr sehen würde.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von José Luis Soares und Sergio Davila in Punisher 1 – Sturm der Gewalt sind unglaublich detailliert und stecken voller passender Atmosphäre. New York wirkt düster und heruntergekommen, was zusammen mit der Geschichte ein wunderbar stimmiges Gesamtbild ergibt. Dabei sind vor allem die Actionsequenzen und die Gewalt, wie es sich für einen Punisher-Comic gehört, das klare Highlight. Die Kämpfe sind unglaublich dynamisch inszeniert und die Zeichner scheuen sich auch nicht davor, ordentlich Gore auf die Seiten zu bringen.

Besonders die Darstellung von Jigsaw ist mir dabei in Erinnerung geblieben. Seine entstellte Erscheinung gehört für mich zu den grausamsten Anblicken des gesamten Comics, was hier natürlich absolut positiv gemeint ist. Die entsprechenden Panels können sich wirklich sehen lassen und verleihen dem Comic genau den visuellen Stil, den es braucht, um Franks Rückkehr auf die Erde-616 gebührend zu feiern.

Fazit zu Punisher 1 – Sturm der Gewalt :

Mit Punisher 1 – Sturm der Gewalt bekommt Frank Castle einen gelungenen Neustart, der sich vor allem auf die Stärken der Figur besinnt. Statt immer ausgefallenerer Geschichten und ungewöhnlicher Schauplätze erwartet uns hier wieder der Punisher, den viele Fans kennen und schätzen: ein kompromissloser Rächer, der mit seinen ganz eigenen Methoden für Ordnung sorgt. Die Rückkehr von Microchip und Jigsaw sorgt dabei für zusätzliche Nostalgie und lässt das Abenteuer wie eine Rückbesinnung auf frühere Zeiten wirken. Besonders gut gefällt mir, dass neben der ganzen Action auch die menschliche Seite von Frank Castle nicht zu kurz kommt und seine körperlichen wie psychischen Belastungen thematisiert werden.

Auch optisch kann der Comic auf ganzer Linie überzeugen. Die detaillierten Zeichnungen von José Luis Soares und Sergio Davilla fangen die düstere Atmosphäre New Yorks hervorragend ein und sorgen insbesondere während der zahlreichen brutalen Auseinandersetzungen für echte Highlights. Dabei darf es gerne auch etwas blutiger werden, sodass Fans der kompromisslosen Seite des Punishers definitiv auf ihre Kosten kommen.

Zugegeben, eine besonders tiefgründige oder komplexe Geschichte sollte man hier nicht erwarten. Punisher 1 – Sturm der Gewalt setzt stattdessen auf eine geradlinige Handlung, jede Menge Action und einige emotionale Momente, die Frank Castle wieder etwas greifbarer machen. Genau diese Mischung funktioniert für mich hervorragend. Als Fan der Figur freue ich mich über diese Rückkehr zu den Wurzeln und hoffe, dass die kommenden Bände diesen Weg konsequent weitergehen. Wer den klassischen Punisher vermisst hat, bekommt hier einen Neustart, der definitiv Lust auf mehr macht.