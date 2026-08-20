XBOX-REVOLUTION: 6 Neuerungen für eure Konsole

Xbox schraubt weiter an seiner Benutzeroberfläche und bringt mit dem neuesten Insider-Update gleich mehrere praktische Neuerungen auf die Konsole. Im Mittelpunkt stehen diesmal nicht irgendwelche riesigen Gameplay-Features, sondern Verbesserungen, die ihr bei der täglichen Nutzung der Xbox tatsächlich merken könnt.

Ausgewählte Xbox Insider können die neuen Funktionen ab sofort ausprobieren. Die meisten Neuerungen werden zunächst für Mitglieder der Alpha Skip-Ahead- und Alpha-Ringe ausgerollt. Einige Änderungen stehen laut Xbox bereits ab heute auch weiteren Nutzern zur Verfügung.

Besonders interessant sind die neuen Möglichkeiten für die Startseite, die Verwaltung lokaler Spielstände und die Überarbeitung der Profil-Badges.

Eure Xbox-Startseite wird flexibler

Wer seine Xbox-Startseite gerne etwas aufgeräumter hält, dürfte sich über die neuen Optionen freuen.

Xbox erlaubt es künftig, einzelne Einträge aus der Liste der zuletzt verwendeten Spiele und Apps zu entfernen. Dafür reicht es, den entsprechenden Eintrag auszuwählen und die Menü-Taste auf dem Controller zu drücken.

Das gilt auch für die bisher etwas spezielle Play-History-Kachel. Wer diese nicht auf der Startseite sehen möchte, kann sie künftig ebenfalls entfernen.

Damit bekommt ihr etwas mehr Kontrolle darüber, welche Inhalte auf Home auftauchen. Gerade wer seine Startseite möglichst übersichtlich halten möchte, dürfte diese kleine Änderung zu schätzen wissen.

Hintergrundbilder rücken in den Mittelpunkt

Noch interessanter wird es für alle, die viel Wert auf ihr Xbox-Design legen.

Xbox testet einen neuen immersiven Hintergrundmodus. Damit könnt ihr euer dynamisches oder eigenes Hintergrundbild praktisch komplett in den Mittelpunkt stellen.

Dafür müsst ihr euch lediglich auf der Startseite befinden und den rechten Stick des Controllers drücken. Die Benutzeroberfläche wird anschließend ausgeblendet und euer Hintergrundbild kann ohne störende Elemente betrachtet werden.

Wenn ihr wieder zur normalen Home-Ansicht zurückkehren möchtet, reicht ein Druck auf eine beliebige Taste.

Gerade bei aufwendig gestalteten dynamischen Hintergründen dürfte diese Funktion ziemlich cool aussehen.

Mehr Kontrolle über lokale Spielstände

Eine der praktischeren Neuerungen versteckt sich bei der Speicherverwaltung.

Xbox sichert eure Spielstände automatisch im Xbox-Netzwerk. Trotzdem können sich im Laufe der Zeit lokale Spielstände auf der Konsole ansammeln und Speicherplatz belegen. Bisher war es nicht unbedingt einfach herauszufinden, welche lokalen Saves dafür verantwortlich sind.

Das ändert sich nun.

Insider können künftig lokale Spielstände anzeigen, sortieren und löschen, sofern diese aktuell nicht benötigt werden. Dadurch könnt ihr gezielt Speicherplatz freigeben.

Dabei habt ihr die Wahl: Ihr könnt beispielsweise einen einzelnen großen Spielstand entfernen oder gleich alle nicht verwendeten lokalen Saves löschen.

Die entsprechende Funktion findet ihr unter:

Einstellungen → System → Speicher → Lokale Spielstände verwalten

Xbox weist gleichzeitig darauf hin, dass eure aktuellsten Spielstände weiterhin sicher im Xbox-Netzwerk gespeichert bleiben. Startet ihr ein Spiel später erneut, werden die benötigten Daten wieder synchronisiert.

Profil-Badges bekommen endlich mehr Informationen

Für Achievement- und Badge-Sammler gibt es ebenfalls eine interessante Neuerung.

Xbox hat in den vergangenen Jahren immer mehr Profil-Badges eingeführt. Diese sollen besondere Meilensteine, Erfolge oder Erlebnisse aus der Xbox-Geschichte eines Spielers darstellen.

Das Problem: Je mehr Badges hinzukommen, desto schwieriger wird es teilweise, überhaupt zu wissen, wofür ein bestimmtes Badge eigentlich steht.

Genau hier setzt die neue Funktion an.

Künftig könnt ihr euch zu jedem auf einem Profil angezeigten Badge weitere Informationen anzeigen lassen. Dazu gehören unter anderem hochauflösende Grafiken sowie Informationen darüber, wann und auf welche Weise das jeweilige Badge freigeschaltet wurde.

Damit werden die kleinen Symbole auf dem Profil deutlich interessanter. Statt nur ein Bildchen zu sehen, könnt ihr nachvollziehen, welche Geschichte hinter einem Badge steckt.

Das funktioniert sowohl beim eigenen Profil als auch beim Anschauen der Profile anderer Spieler.

Besonderes Badge zum 25. Xbox-Jubiläum

Und hier wird es für langjährige Xbox-Fans besonders interessant.

Xbox feiert in diesem Jahr 25 Jahre Xbox und nutzt den Anlass, um einen besonderen Meilenstein hervorzuheben.

Am 22. November 2013 erschien die Xbox One. Einige Spieler waren damals direkt zum Start dabei und konnten das sogenannte Day One Achievement freischalten.

Wer dieses Achievement damals tatsächlich bekommen hat, erhält nun ein neues Day One Profil-Badge.

Damit könnt ihr künftig auf eurem Profil zeigen, dass ihr bereits beim Start der Xbox One dabei wart.

Für Spieler, die seit vielen Jahren Teil der Xbox-Community sind, dürfte das eine nette Möglichkeit sein, die eigene Geschichte mit der Marke sichtbar zu machen.

Wunschliste wird automatisch aufgeräumt

Auch die Wunschliste bekommt eine kleine, aber durchaus sinnvolle Verbesserung.

Kauft ihr ein Spiel, das zuvor auf eurer Xbox-Wunschliste stand, wird es künftig automatisch von der Wunschliste entfernt.

Ihr müsst also nicht mehr nach einem Kauf selbst aufräumen. Das Spiel verschwindet automatisch aus der Liste und eure Wunschliste bleibt dadurch übersichtlicher.

Klingt nach einer Kleinigkeit, ist aber genau die Art von Komfortfunktion, die man nach einiger Zeit wahrscheinlich nicht mehr missen möchte.

Xbox setzt weiterhin auf Feedback

Wie bei den vorherigen Insider-Updates betont Xbox auch diesmal die Bedeutung des Feedbacks aus der Community.

Wer bereits Xbox Insider ist, kann seine Meinung und Verbesserungsvorschläge über die entsprechende Community teilen. Zusätzlich verweist Xbox auf Xbox Player Voice, wo Spieler ihre Wünsche und Rückmeldungen einreichen können.

Wer noch kein Insider ist, aber neue Funktionen bereits vor der offiziellen Veröffentlichung ausprobieren möchte, kann dem Programm ebenfalls beitreten. Dafür steht der Xbox Insider Hub für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows-PC zur Verfügung.

Fazit

Das neue Xbox-Insider-Update ist vielleicht nicht das spektakulärste Update des Jahres, bringt dafür aber einige Funktionen mit, die im Alltag wirklich sinnvoll sein können.

Die Startseite lässt sich besser aufräumen, Hintergrundbilder können stärker in Szene gesetzt werden und bei den lokalen Spielständen bekommt ihr endlich mehr Kontrolle darüber, was Speicherplatz belegt.

Für Sammler sind vor allem die erweiterten Informationen zu den Profil-Badges interessant. Und das neue Day One Badge dürfte bei Spielern, die seit dem Start der Xbox One dabei sind, für ein kleines Nostalgiegefühl sorgen.

Dazu kommt die automatische Bereinigung der Wunschliste nach einem Kauf.

Kurz gesagt: Xbox arbeitet weiter an vielen kleinen Stellschrauben – und genau diese kleinen Verbesserungen können am Ende dafür sorgen, dass sich die Konsole im Alltag einfach angenehmer anfühlt.

Quelle und Bildquelle: XBOX WIRE

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