BLIZZCON TAG 1 – ALLE INFOS, NEWS UND ANKÜNDIGUNGEN JETZT IM LIVETICKER

BlizzCon 2026 im Live-Ticker: Alle News und Ankündigungen von Tag 1

Die BlizzCon ist zurück! Am 12. und 13. September 2026 lädt Blizzard Entertainment in das Anaheim Convention Center ein und verspricht den Fans zwei Tage voller Ankündigungen, Entwickler-Updates, Gameplay, Esports und Community-Events.

Für Blizzard-Fans dürfte dabei vor allem der erste Tag spannend werden. Bereits die Opening Ceremony soll mehrere große Ankündigungen bereithalten. Im Anschluss stehen unter anderem neue Informationen zu World of Warcraft, Diablo, Overwatch und weiteren Blizzard-Spielen auf dem Programm.

Wir begleiten die BlizzCon 2026 für euch im Live-Ticker und aktualisieren diesen Artikel im Laufe des Tages fortlaufend. Neue Spiele, Erweiterungen, Trailer, Release-Termine, Gameplay-Details oder andere wichtige Meldungen findet ihr hier chronologisch zusammengefasst.

Hinweis: Die Zeiten in diesem Live-Ticker entsprechen der deutschen Zeit. Änderungen am offiziellen Programm oder kurzfristige Verschiebungen können jederzeit auftreten.

BlizzCon 2026 – Tag 1 im Überblick

19:30 Uhr: Opening Ceremony

Opening Ceremony 20:00 Uhr: World of Warcraft – What’s Next

World of Warcraft – What’s Next 21:45 Uhr: Diablo – Developer Update

Diablo – Developer Update 22:45 Uhr: World of Warcraft – What’s Next II

World of Warcraft – What’s Next II 23:45 Uhr: Overwatch – Hero Deep Dive

Overwatch – Hero Deep Dive 00:45 Uhr: BlizzCon Community Night

Die Opening Ceremony bildet dabei den wichtigsten Auftakt des Tages. Blizzard hat bereits angekündigt, dass die Veranstaltung große Ankündigungen aus mehreren Franchises bereithält.

Wir sind live dabei – schaut also regelmäßig vorbei!

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AKTUELLER LIVETICKER:

19:30 Uhr Start Opening Ceremony:

19:33 Uhr – Johanna Faries leitet die Blizzcon nach einem eindrucksvollen Trailerdie Blizzcon 2026 ein

19:36 Uhr – Laut Johanna Faries steht die Blizzcon unter dem Logo „Come as you are“ und stimmt die Croud auf die kommenden Präsentationen ein

19:38 Uhr – Kommt zum 1. Announcement – „straight from the nexus of our heard“ – Heros of the Storm PTR Startet diesen Montag – Mehr dazu später, aber es gibt wohl einen neuen Helden…

19:42 Uhr Announcement Nummer 2 – Diablo x Netflix eine Animierte Show kommt in Zusammenarbeit mit Netflix und Diablo und endet mit den Worten, dass Diablo nur der Anfang ist und die Overwatch und World of Warcraft sich auch freuen darf…

19:44 Uhr Dan Hay betritt die Bühne und bringt das Announcement zu Starcraft – Returns in 2030

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Hinweis zur Berichterstattung

Für diesen Live-Ticker werden ausschließlich offizielle Informationen und Ankündigungen aus dem Livestream der BlizzCon 2026 verwendet. Die während der Veranstaltung vorgestellten Inhalte werden von uns kompakt zusammengefasst und chronologisch im Live-Ticker aufbereitet.

Das verwendete Bildmaterial stammt ausschließlich aus dem offiziellen Pressebereich von Blizzard Entertainment oder wurde direkt aus dem Livestream der BlizzCon 2026 entnommen.

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