Flamecraft ist die digitale Adaption zum Brettspiel, was bereits 2022 erschienen ist. Ursprünglich veröffentlicht von Cardboard Alchemy und illustriert von Sandara Tang. Jetzt wirds heiß hier! 🔥

📋 Vorab-Infos zum Spiel:

👨‍💻 Entwickler: Monster Couch

🏢 Publisher: Monster Couch / Cardboard Alchemy

📅 Release: 17.09.2026

🎮 Plattformen: Steam , PlayStation 5, Xbox, Nintendo Switch

👥 Spieler: 1-5

🧸 Genre: Cozy Strategy, Rundenbasiert

🌐 Online spielbar

🎲 Grundlage: Digitale Adaption des Brettspiels Flamecraft

Dazu zu erwähnen ist, dass die visuelle Grundlage weiterhin von der Künstlerin Sandara Tang (also die, die bereits das ursprüngliche Brettspiel illustriert hat) besteht. Monster Couch greift hier für die digitale Version auf die bestehenden Designs und das offizielle Artbook zurück und überträgt diese in die 3D-Welt.

Sandara Tang unterstützte den Entwicklungsprozess, also durch detaillierte Vorgaben für die Gestaltung und Charakter der Drachen. Die 3D-Modellierung, Animation und technische Umsetzung übernimmt hingegen das Team von Monster Couch.

🎬 Hier gehts zum Trailer:

🐉 Die Idee hinter Flamecraft

Gemütlichkeit trifft auf Feuer. 🔥☕ Flamecraft ist ein rundenbasiertes Strategiespiel für 1-5 Spieler. Wir sind die sogenannten „Flammenhüter“ und kleine, süße Drachen helfen uns dabei, in den Geschäften einen passenden Arbeitsplatz zu finden. 🏪

Hier geht es aber nicht um klassische Kämpfe mit Drachen, nein nein. Wir arbeiten mit ihnen als Handwerker und produzieren so die unterschiedlichsten Ressourcen. Mit denen könnt ihr die Geschäfte verzaubern, dadurch entstehen neue Effekte und Kombinationen. ✨

Das eigentliche Ziel in Flamecraft ist es, möglichst viele Reputationspunkte aka „Ruhm“ zu sammeln. Wer am Ende die meisten davon im Besitz hat, gewinnt. 🏆 Einfach, oder?

🎮 Also, ab gehts ins Spiel

Erster Eindruck? süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüß, die Drachen sind unglaublich, also ich meine wirklich unglaublich süß gezeichnet. 🥹 Ich mag es sehr, auch auf dem Spielbrett danach, macht jeder sein Ding. Mal Yoga, mal Planschen gehen etc. Also irgendwie alles mit ein wenig Sinn und Süßigkeit dahinter. 🧘‍♀️

Die Einstellungen kann man hervorragend anpassen, der Sound ist angenehm für ein digitales Brettspiel. 🎧🎵

Es gibt ein Tutorial, was wir durchspielen müssen, schön vertont und wir alles haargenau erklärt. 📖🎙️ (Für Dummies für mich dennoch herausfordernd). 😂

In Flamecraft haben die Geschäfte auch echt witzige Namen, Eastereggs. 🥚😂 Da heißt ein Laden Freddy Mehrcurry (aka Fredy Mercury) oder Sailer Blom (aka Sailer Moon) und so weiter. Also hier wurde was Lustiges und Nettes überlegt. TOP! 👏🔥

🏙️ Wie ist denn die Spielwelt von Flamecraft genau aufgebaut?

Eigentlich ganz einfach, ne Cozy Fantasy-Stadt mit Drachen. WOW. 🐉🏙️✨ Hier gibtsn Einkaufsviertel mit vielen unterschiedlichen Geschäften. Ungefähr 30 verschiedene Shops und über 70 animierte Drachen. Wirklich, die sind SÜß okay?! 🥹❤️

Diese Geschäfte in Flamecraft haben aber unterschiedliche Themen, die wir beachten müssen. Unter anderem Fleisch, Brot, Eisen, Kristalle, Pflanzen und Gift. Ihr müsst also ganz genau schauen, welcher Drache am sinnvollsten in welchem Geschäft ist. Also etwas Köpfchen anstrengen ^^ 🧠😂

Aber als ob das nicht genug ist, wobei ihr von den Drachen nur max. 6 auf eurer Hand haben könnt. Gibts noch Fancy Drachen, die sind unterteilt in Mond / Sonne, die geben euch noch mehr Ruhm. 🌙☀️ Die Mond-Drachen könnt ihr bis zum Schluss auf eurer Hand behalten, diese werden gezählt, hingegen die Sonnen-Drachen bei Bedarf unbedingt ausgespielt werden sollten, da diese nicht dann nicht mitgezählt werden….traurig aber wahr.. ✨

Btw. habt ihr zu viele Drachen auf der Hand, müsst ihr nach jedem Zug, den ihr beendet, einen ablegen ^^. Also nix einfach Drachenkarten horten. Muhahahaha 😂🐉

🤔 Ja nun denn, aber wie funktioniert das Ganze? Wie ist das aufgebaut?

Nachdem ihr das Tutorial beendet habt, könnt ihr auch Solo-Kampagnen spielen, diese beinhalten Quests zum Erfüllen. Braucht aber zum Abschluss mind. 75 Ruhm. FUN! 😭 (Ich habs nichts geschafft…)

🔥 Schritt 1: Auswählen

Erstmal müsst ihr ein Geschäft auswählen. 🏪

Ihr müsst bei jedem Zug ein anderes Geschäft auswählen / verzaubern, wobei nur entweder Sammeln oder Verzaubern geht, nicht beides ^^ (hab ich schon ausprobiert, probiert es gar nicht erst).

Dort sammelt ihr dann die Ressourcen ein, die ihr braucht, und benutzt die Drachen mit den Fähigkeiten. z.B. n neuen Drachen holen, oder 2 Ressourcen bekommen, Drachenkarten tauschen etc. ✨

🌱 Schritt 2: Sammeln von Ressourcen

Für Verzauberungen braucht ihr, wie gesagt, Ressourcen, und auch diese erhaltet ihr bei den Flamecraft-Geschäften. Es muss also gut durchdacht sein, was man als Nächstes benötigt, um voranzukommen. Köpfchen wieder einschalten 🧠😂

✨ Schritt 3: Hex, Hex, einmal das Geschäft verzaubern.

Ja, wofür brauchen wir wohl Ressourcen? RICHTISCH, fürs Verzaubern. 😂✨ Das ist eigentlich in Flamecraft auch der zentrale Bestandteil (was für n Wunder).

Wenn ihr verzaubert, gibts Ruhm und was haben wir gelernt? Ruhm = Gewinnen 🙂 und ihr wollt ja gewinnen, nicht wahr? 🏆😂

🏗️ Schritt 4: AUFBAUEN

Wäre ja zu einfach bis dahin, Strategiespiele sind halt so aufgebaut. Das ist DIE Komponente hier. 😎

Kurzum gesagt, eine „gute“ Aktion kann z.B. dazu führen, dass ihr mehrere Drachen positioniert, sodass diese voneinander profitieren oder mehrere Effekte hintereinander ausgelöst werden. ✨

Aaaalso, richtiges Timing und Reihenfolge sind entscheidend. Ja moin^^ 😂

🎬 Hier einmal zu meinem Video:

Das Kombinieren und sehr explizite Nachdenken, ja, sind so ne Herausforderung für mich. ^^ 😂 In der Solo-Flamecraft-Kampagne könnt ihr wie gesagt, eigenständig das Spiel spielen und Quests lösen, das gibts in zwei verschiedenen Schwierigkeitsstufen. 🎮🧠

Oder ihr holt euch bis zu 5 Mitspieler an Board und klatscht euch die Birne ein. 😂 Die Gegner sind Computer oder eigene Mitspieler. Hier sind verschiedene Möglichkeiten vorgesehen: lokaler Multiplayer, Online-Multiplayer, Online-PVP und Cross-Plattform-Multiplayer. 🎮

Wusstet ihr, dass der Soundtrack von Pawl Gorniak komponiert ist? YES! 🎵🔥 Finde die Musik hier sehr passend.

Flamecraft ist unglaublich schön aufgebaut, die Anleitung respektive das Tutorial sauber aufgeteilt in Schritt für Schritt Anleitung. 📖 Mit Hilfestellung habe ich das Spiel soweit verstanden, das Spiel selbst war für mich persönlich dann doch etwas komplexer. 🧠 (Ist aber nicht dem Spiel geschuldet!)

Auch hier gibts wieder gemütliche Musik mit lustigen Drachen auf der ganzen Map. 🐉 Die Bilder / Grafiken sind animiert und wirklich, also ich meine wirklich sehr schön animiert! ✨ Sie sehen witzig aus, 😂 Auch die Namen der Geschäfte bringen einem zum Schmunzeln. 😄🏪

⭐Fazit nach den 2,5 Stunden Spielzeit ⭐

Wer gerne Strategiespiele mag und Drachen in süß mag, wird hier fündig. Von den Drachen bis zu den Geschäftsnamen, ach einfach die GANZE Fantasy, Welt ist in Flamecraft richtig toll umgesetzt. Ne ordentliche Portion Strategie, sodass man auch mal seine grauen Gehirnzellen anstrengen muss. 🧠

Für mich persönlich war es teilweise echt komplex, habe das Spiel auch privat noch etwas weiter gezockt.. aber nööö ^^ bin wohl nicht für Strategiespiele gemacht. Das heißt aber nicht, dass das Spiel schlecht ist!

Dafür dass es eine Adaption zum Original Brettspiel von Flamecraft ist, ist es wirklich bezaubernd umgesetzt! Man hat vieles von der Illustratorin von damals übernommen, was das ganze noch toller macht! 🧡 Man hat sich Gedanken gemacht, wie man es am besten umsetzen kann und DAS ist absolut gelungen!

© Presskit und Code wurde von Monster Couch zur Verfügung gestellt. ❤️

✅ PLUS

✅ schöne und animierte Drachen

✅ Zur Brettspielvorlage bezaubernde Umsetzung

✅ Strategisch und trotzdem gemütlich

✅ viele Kombinationen / Effekte

✅ lustige Geschäftsnamen und Eastereggs

✅ über 70 animierte Drachen

✅ Gutes Tutorial (auch für mich Dummie, auch wenn ichs danach doch nicht verstanden habe)

✅ Passender Soundtrack

✅ Solo / Multiplayer möglich

❌MINUS

❌ etwas komplex für Einsteiger (auch für mich)

❌ teilweise viele Kombinationsmöglichkeiten die man im Kopf behalten muss

❌ Auseinandersetzen mit Geschäften / Ressourcen

❌ Für mich persönlich etwas anspruchsvoll m.M.n