Mattel Brick Shop feiert 25 Jahre Xbox mit einem Premium-Bausatz

Mattel, Inc. (NASDAQ: MAT), ein weltweit führendes Unternehmen für Spielzeug und Familienunterhaltung sowie Eigentümer eines der bekanntesten Markenportfolios der Welt, gab heute eine Neuerscheinung seiner Premium-Klemmbausteinmarke Mattel Brick Shop™ bekannt: ein äußerst detailliertes, im Maßstab 1:1 nachbaubares Ausstellungsmodell der ursprünglichen Microsoft-XBOX-Konsole. Das anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Konsole entworfene Sammler-Ausstellungsstück ist ab sofort im Vorverkauf bei ausgewählten Händlern weltweit erhältlich, darunter Amazon und Mattel Creations.

Mattel mit einem umfangreichen Design

Mit seinem umfangreichen Design aus 3.509 Teilen bietet das Premium-Bauset eine Nachbildung in Originalgröße der legendären XBOX-Konsole und ihres ikonischen Controllers für Gamer, Baubegeisterte und Sammler gleichermaßen. Vollgepackt mit interaktiven Funktionen, versteckten Details und unvergesslichen Hommagen an drei der beliebtesten Spiele der Plattform – „Halo: Combat Evolved“, „The Elder Scrolls III: Morrowind“ und „Psychonauts“ – ist das Set sowohl als fesselndes Bauerlebnis als auch als beeindruckendes Ausstellungsstück konzipiert. Die drei von Spielen inspirierten Module der Konsole lassen sich abnehmen und einzeln präsentieren. Das Set enthält außerdem 12 NanoWorld™-Figuren, mit denen Fans unvergessliche Momente aus den vorgestellten Spielen nachstellen können.

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Der klassische XBOX-Controller, liebevoll „The Duke“ genannt, dient als Schlüssel zur Freischaltung der interaktiven Funktionen des Modells. Wenn Klemmbaustein-Fans die Tasten des Controllers drücken, werden versteckte Szenen aus den drei Spielen mit beleuchteten Lichteffekten zum Leben erweckt, begleitet vom entsprechenden Soundtrack aus dem Spiel. Außerdem gibt es zudem eine versteckte Tastenkombination zu entdecken, die eine exklusive Lichtsequenz auslöst.

Seit seiner Einführung im Jahr 2025 hat Mattel Brick Shop™ sein Portfolio durch Kooperationen mit einigen der weltweit bekanntesten Marken kontinuierlich erweitert und so bei Fans beliebte Franchises in Form von Premium-Klemmbausteinsets zum Leben erweckt. Zu den jüngsten Neuzugängen zählen „Masters of the Universe®“-Klemmbausteinsets, der von der ursprünglichen „Halo“-Spieltrilogie inspirierte „Halo Warthog“ sowie lizenzierte Fahrzeuge einiger der renommiertesten Automobilhersteller der Welt, was die kontinuierliche Expansion der Marke in den Bereichen Automobil, Unterhaltung und Gaming widerspiegelt.

Ted Wu, SVP und Global Head of Vehicles and Building Sets Mattel, sagt: „Ob legendäre Supersportwagen, beliebte Unterhaltungsfranchises oder kultige Videospiele – Mattel Brick Shop hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Marken und Momente, die unsere Kultur prägen, in hochwertige Klemmbaustein-Erlebnisse zu verwandeln. Wie bei jedem Mattel Brick Shop-Produkt haben wir uns intensiv mit jedem Detail auseinandergesetzt, um die ursprüngliche Xbox-Konsole originalgetreu nachzubilden – ein Sammlerstück, das eine der einflussreichsten Konsolen der Gaming-Geschichte würdigt und Fans gleichzeitig mit authentischen Details und versteckten Elementen belohnt, die es zu entdecken gilt.“

Mattel Brick Shop XBOX Original

Ab 17 Jahren | UVP: 329,99 €

3.509-teilige XBOX-Original-Konsole im Maßstab 1:1 zum Zusammenbauen mit dem legendären „The Duke“-Controller.

Detailliertes Innenleben, das legendäre Szenen aus drei Microsoft-Videospielen zeigt: „Halo Combat, Evolved“, „The Elder Scrolls III: Morrowind“ und „Psychonauts“.

Interaktive, durch den Controller aktivierte Beleuchtung und authentische Spielsoundtracks.

Dank des modularen Aufbaus kann jede der Spielszenen separat präsentiert werden.

Enthält 12 NanoWorld™-Figuren.

Bausatzfans können sich unter www.MattelBrickShop.com über die neuesten Informationen aus dem Mattel Brick Shop auf dem Laufenden halten.

Quelle: Mattel Pressemitteilung