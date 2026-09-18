Gamescom 2026 – Appulse – Pinball mal anders

Ein neues Jahr und natürlich auch wieder eine neue Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs, um uns ein paar Spiele für euch anzuschauen. Wir durften bei dem Publisher Raw Fury zwei Spiele anspielen, darunter Appulse.

Der Indie-Entwickler Le Rodo hat sich gedacht: „Was wäre, wenn ein Pinballtisch ein großes Raumschiff wäre?“ Und anstatt eine Kugel herumzuschleudern, nehmen wir ein kleineres Raumschiff. So oder so ähnlich könnte es passiert sein, um auf die Idee für das Spiel zu kommen. Ein sehr originelles Konzept, das wir so noch nicht gesehen haben, und was bestimmt auch Spieler, die nicht unbedingt Fans von Pinball sind, interessieren könnte.

An sich spielen wir hier ein Pinballspiel mit starkem Sci‑Fi‑Design. Die Tische sind eure Raumschiffe, die ihr beschützen müsst. Wie es bei Pinballtischen so üblich ist, gibt es viele Möglichkeiten, um Punkte zu sammeln, mit allen Effekten, wie man sie so kennt. Die Punkte sind gleichzeitig eure Erfahrungspunkte, mit denen ihr Level-Ups bekommt und damit euren „Ball“ verbessern könnt. Im Laufe der Zeit erscheinen Wellen von Gegnern, die den Antrieb in der Mitte des „Tisches“ angreifen, was ihr natürlich verhindern wollt.

Mehr als nur ein Ball

Man startet den Run mit einer Auswahl von drei Waffen, die alle unterschiedliche Projektile benutzen, und dadurch verhält sich der Rückstoß auch anders für den Ball. Denn hier haben wir die einzigartige Mechanik für Appulse. Euer Ball ist ein kleines Raumschiff, mit dem ihr angreifen könnt, und durch den Rückstoß der Waffen kann man dieses auch noch minimal steuern. Anfangs muss man sich sehr an diese Mechanik gewöhnen, da man natürlich auch versucht, die Gegner abzuschießen, und mit jedem Schuss sich auch der Ball bewegt. Ein Spiel, das die Konzentrationsfähigkeit des Spielers auf seine Grenzen prüft.

Gleichzeitig steuert man natürlich auch die Flippers, mit denen man das Schiff herumschießt, auf dem Tisch. Die Tische haben auch extra Missionen, die optionale Bonis freischalten. Für diese muss man bestimmte Stellen treffen oder ähnliche, bekannte Pinball-Features benutzen. Sobald man alle Wellen auf dem Tisch besiegt hat, wird man auf den nächsten Tisch geschleudert und es geht weiter. Jedes Tischraumschiff hat neue Wege, um Punkte und Boni freizuschalten.

Wie es sich für jedes Roguelite-Spiel gehört, gibt es natürlich auch Bossfights. Diese sind deutlich größer als die normalen Gegner und bewegen sich auf ihre eigene Weise über den Tisch und beeinflussen diesen auch mit Fähigkeiten, um dem Spieler das Leben schwer zu machen. Während eines Runs sammelt man auch unterschiedliche Materialien, mit denen man im Hub verschiedene permanente Boni freischalten kann.

Der Entwickler hat uns beim Spielen erzählt, dass sie mit Appulse nicht versuchen, eine perfekte Pinball-Simulation zu erschaffen. Der Spaß steht hier im Vordergrund. Deshalb ist die Physik des Balls nicht immer akkurat, was vielleicht ein paar Pinball-Fans abschrecken könnte. Nach einer kurzen Zeit der Eingewöhnung haben wir schnell das Suchtpotential gemerkt, das Appule hat. Auch wenn wir die Controller und das Multitasken noch nicht ganz perfekt beherrscht haben, hat es eine Menge Spaß gemacht. Eine absolute Empfehlung auch für Nicht-Pinball-Fans.

Und falls ihr euch das Ganze mal ansehen wollt, dann gibt es derzeit eine Demo auf Steam.

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Fakten zu Appulse

Kategorie Information Entwickler Raw Fury Publisher Le Rodo Genre Action, Roguelite Release noch nicht bekannt Plattformen PC

Appulse Trailer