Gamescom 2026 – Tiny Metal 2 – Der Krieg ist noch nicht vorbei

Ein neues Jahr und natürlich auch wieder eine neue Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs, um uns ein paar Spiele für euch anzuschauen. Der Entwickler Area 35 war so nett und hat uns eingeladen, Tiny Metal 2 anzuspielen.

Wir durften den CEO von dem japanischen Indie-Entwickler Area 35 treffen. Hiroaki Yura war so nett und hat uns den neusten Build von dem Strategiespiel „Tiny Metal 2“ gezeigt. Wir haben eine Mission im Coop gespielt, während er uns von den ganzen Neuerungen erzählt hat, die es in der Fortsetzung gibt.

Tiny Metal 2 ist das dritte Spiel in der Serie. Nach dem ersten Spiel gab es noch eine Fortsetzung mit dem Namen „Tiny Metal: Full Metal Rumble“. Es war eine Art große Erweiterung, die das Basisspiel nicht gebraucht hat. Mehr von den bekannten Dingen mit ein paar neuen Einheiten und einer neuen Kampagne, die die Story erweitert, mit neuen Charakteren und Fraktionen.

Jetzt, mit dem richtigen zweiten Teil, wollte der Entwickler alles nochmal überarbeiten. Das Erste, was direkt auffällt, ist die Grafik. Wo der erste Teil noch etwas „blocky“ aussah, bringt das neue Spiel kräftige, bunte Farben mit mehr Details und einem Stil, der mehr zu der Anime-Ästhetik der Charaktere passt. Auch das ganze Interface sieht viel sauberer und übersichtlicher aus.

War, War never Changes

Spielerisch sollte es jedem bekannt sein, der Advance Wars oder Fire Emblem mal gespielt hat. Man hat viele verschiedene Einheiten, mit verschiedenen Stärken, Schwächen, Reichweiten und Fähigkeiten. Ziel ist es, die gegnerische Basis zu zerstören. Auf dem Weg gibt es Fabriken und andere Gebäude, die man mit Fusseinheiten einnehmen kann, damit man mehr Geld pro Runde bekommt oder neue Einheiten produzieren kann. Auch euer Commander ist ein wichtiger Bestandteil der Army. Er oder sie ist keine Einheit auf dem Schlachtfeld, aber er beeinflusst einige Einheiten und gibt diesen neue Stärken und Sachen, die einzigartig für jeden Commander sind. Wollt ihr euch mehr auf Flugeinheiten konzentrieren? Oder doch lieber Fokus auf Schiffe? Kein Problem, für jede Art von Spielstil gibt es einen Commander.

Als großer Fan von rundenbasierten Strategiespielen habe ich den ersten Teil schon gespielt und habe mich sehr auf das Meeting mit dem Entwickler gefreut. Tiny Metal 2 macht alles, was die ersten zwei Spiele davor auch gemacht haben, nur besser. Freunde von dem Genre sollten den Titel auf jeden Fall im Auge behalten.

Chaos mit Freunden

Doch das war noch nicht alles, Area 35 hatte noch ein weiteres Spiel in dem Tiny-Metal-Universum. Es handelt sich hierbei um einen Prototyp, der einen Einblick in das Konzept des Spiels geben soll. Project Blitz ist ein schnelles Multiplayerspiel, das eine Art Bomberman ist. Jeder Spieler übernimmt die Rolle eines Soldaten, bewaffnet mit einem Gewehr. Ein Schuss reicht schon, um Gegner zu besiegen. Auf dem Spielfeld findet man noch Power-ups, wie zum Beispiel Granaten. Ziel ist es, den einen Panzer, den es gibt, zu erobern und damit die eine von vier Basen einzunehmen. Dann muss man nur noch mit dem Panzer auf das Schiff, um zu entkommen, damit die Runde dann vorbei ist. Mit Granaten oder Raketenwerfern können andere Spieler den Panzer angreifen und damit die Kontrolle über das Fahrzeug erlangen.

Es ist ein spaßiges Chaos, das ich mir sehr gut für den nächsten Spieleabend mit Freunden vorstellen kann. Solange es genug Maps mit Abwechslung gibt, kann das ein toller Party-Hit werden. Derzeit konnte man das Spiel mit vier Leuten spielen. Ich hoffe, dass es vielleicht noch Modi gibt, wo man mit mehr Leuten spielen kann, vielleicht 8 oder 16 Spieler. , Spieler, das wäre bestimmt sehr spaßig.

Und zu guter Letzt arbeitet der Entwickler noch an einer Anime-Adaption von „Tiny Metal“, doch darüber gab es noch nicht allzu viele Informationen und es war leider auch nicht Teil unseres Termins. Alles in allem hatte ich eine gute Zeit in unserem Termin mit Area 35. Hiroaki Yura war supernett und hat uns sogar zu einer Studio-Tour eingeladen, wenn wir mal in Japan sind.

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Fakten zu Tiny Metal 2

Kategorie Information Entwickler Area 35, Inc Publisher Area 35, Inc Genre Strategie Release Noch nicht bekannt Plattformen PC ist derzeit die einzige bestätigte Platform

Tiny Metal 2 Trailer