25 JAHRE XBOX! FanFest, neue Community-Designs, Game Pass & offizielles Xbox Gear

Xbox wird 25 Jahre alt – und Microsoft nutzt dieses Jubiläum nicht einfach nur für einen kleinen Rückblick. Zum 25. Geburtstag von Xbox sind zahlreiche Aktionen geplant, bei denen vor allem die Community im Mittelpunkt steht. Neue Designs für eure Profile, besondere Game-Pass-Sammlungen, ein weltweites FanFest, ein neues Merchandise-Angebot und sogar ein eigenes Jubiläums-Badge warten auf die Spieler.

Die neuen Aktionen wurden jetzt offiziell von Xbox vorgestellt und sind Teil der Feierlichkeiten rund um 25 Jahre Xbox. Der eigentliche Geburtstag steht am 15. November 2026 an.

Xbox feiert gemeinsam mit der Community

Seit dem Start der ersten Xbox vor 25 Jahren hat sich einiges verändert. Aus der ursprünglichen Konsole ist ein riesiges Ökosystem aus Konsolen, PC, Game Pass, Spielen und einer weltweiten Community geworden.

Genau diese Community möchte Xbox beim Jubiläum besonders hervorheben. Viele Fans haben über die Jahre eigene Xbox-inspirierte Designs erstellt und mit anderen Spielern geteilt. Zum Jubiläum greift Xbox diese Kreativität nun offiziell auf.

Dafür arbeitet Microsoft mit zwei bekannten Mitgliedern der Xbox-Community zusammen: Klobrille und Ben Kenobi. Gemeinsam wurden neue Gamerpics, Hintergründe und ein dynamisches Theme für Xbox-Konsolen entwickelt.

Das Besondere daran: Die Designs kommen aus der Community und sind auch für die Community gedacht.

Neue Xbox-Designs ab sofort verfügbar

Wer seine Xbox optisch etwas aufpeppen möchte, kann die neuen Jubiläumsdesigns bereits verwenden.

Auf der Konsole findet ihr Gamerpic und Theme unter:

Einstellungen → Profil → Profil anpassen

Den neuen dynamischen Hintergrund könnt ihr unter:

Einstellungen → Allgemein → Personalisierung → Mein Hintergrund → Dynamischer Hintergrund

auswählen.

Auch PC-Spieler gehen nicht leer aus. In der Xbox-App könnt ihr euer Gamerpic über das eigene Profil ändern. Das Theme lässt sich ebenfalls über die Profilanpassung auswählen.

Xbox ruft die Community außerdem dazu auf, eigene Kreationen zu teilen und dabei @Xbox sowie #Xbox25 zu verwenden.

Ein besonderes Badge zum 25. Geburtstag

Für Sammler von Xbox-Profil-Badges gibt es ebenfalls etwas Neues.

Wer sich ab sofort auf einer Xbox-Konsole, am PC oder über die Xbox-Mobile-App mit seinem Xbox-Konto anmeldet, bekommt das Xbox 25th Anniversary Profile Badge.

Das Badge kann anschließend im eigenen Profil angezeigt werden und bleibt bis zum Ende des Jahres 2026 verfügbar.

Für Spieler, die gerne ihre Xbox-Historie und besondere Meilensteine im Profil präsentieren, ist das natürlich eine nette Ergänzung. Gerade im Jubiläumsjahr dürfte das Badge für viele zu einem kleinen Erinnerungsstück werden.

Game Pass feiert 25 Jahre Xbox-Geschichte

Auch der Game Pass bekommt zum Jubiläum besondere Inhalte.

Xbox stellt speziell zusammengestellte Game-Pass-Sammlungen zusammen, die verschiedene Generationen der Xbox-Geschichte abdecken. Dabei geht es nicht nur um aktuelle Spiele, sondern vor allem um Titel, die mit den jeweiligen Xbox-Generationen verbunden sind.

Spieler können dabei Klassiker aus der originalen Xbox, der Xbox 360, der Xbox One und der Xbox Series X|S entdecken beziehungsweise erneut spielen.

Mit dabei sind unter anderem bekannte Spiele wie Fable Anniversary, Halo: The Master Chief Collection, Fallout 4 und Psychonauts 2. Xbox möchte damit einen kleinen Rundgang durch 25 Jahre Spielegeschichte ermöglichen.

Das dürfte besonders für langjährige Xbox-Spieler interessant sein. Wer schon seit der ersten Xbox dabei ist, bekommt dadurch die Möglichkeit, einige bekannte Klassiker noch einmal herauszukramen. Gleichzeitig können jüngere Spieler ältere Titel kennenlernen, die sie vielleicht bisher noch gar nicht gespielt haben.

Xbox FanFest geht auf Weltreise

Ein weiterer großer Bestandteil der Feierlichkeiten ist die Xbox FanFest Tour.

Xbox veranstaltet eine globale Reihe von Events in verschiedenen Städten. Dabei soll es vor allem darum gehen, Spieler und lokale Communities zusammenzubringen und gemeinsam 25 Jahre Xbox zu feiern.

Die Tour startete bereits in Los Angeles rund um das Xbox Games Showcase. Anschließend geht es nach Europa, Asien, Nordamerika und Australien.

Die offiziell genannten Stationen sind:

Köln, Deutschland – 26. August , im Rahmen der gamescom

, im Rahmen der gamescom Tokio, Japan – 17. September , während der Tokyo Game Show

, während der Tokyo Game Show London, Großbritannien – 26. September

Mexiko-Stadt, Mexiko – 17. Oktober

Sydney, Australien – 17. Oktober

Toronto, Kanada – 6. November

Seattle, USA – weitere Informationen folgen

Für uns in Deutschland ist dabei natürlich besonders interessant: Köln steht bereits am 26. August auf dem offiziellen FanFest-Tourplan. Das Event findet im Rahmen der gamescom statt.

FanFest-Tickets werden verlost

Wer jetzt schon denkt, dass er einfach ein Ticket kaufen kann, sollte genauer hinschauen. Xbox vergibt die Tickets für die einzelnen FanFest-Stopps über stadtspezifische Gewinnspiele.

Fans können sich über die jeweilige Xbox-FanFest-Seite über die kommenden Veranstaltungen informieren und an den entsprechenden Gewinnspielen teilnehmen.

Damit möchte Xbox Spielern aus verschiedenen Regionen die Möglichkeit geben, Teil der Jubiläumsfeier zu werden.

Xbox bekommt ein eigenes Merchandise-Zuhause

Und natürlich darf bei einem 25. Geburtstag auch die passende Kleidung nicht fehlen.

Xbox hat mit Xbox Gear eine neue offizielle Anlaufstelle für Xbox-Merchandise gestartet. Dort finden Fans verschiedene Produkte rund um die Marke und ihre Geschichte.

Zum Start gibt es drei Kollektionen:

Gloss, Est.01 und Blood Gulch.

Dabei reicht das Angebot von klassischen Xbox-Produkten und Designs, die sich an der Geschichte der Marke orientieren, bis hin zu moderneren und kreativeren Kleidungsstücken.

Xbox kündigt außerdem bereits weitere Veröffentlichungen an. Das Angebot soll also mit der Zeit weiter wachsen.

25 Jahre Xbox – und das Jahr ist noch lange nicht vorbei

Mit den neuen Community-Designs, dem Jubiläums-Badge, den Game-Pass-Sammlungen, der FanFest-Tour und Xbox Gear zeigt Microsoft, dass das 25-jährige Jubiläum deutlich größer ausfallen soll als ein einfacher Geburtstagspost.

Dabei steht nicht nur die Marke selbst im Mittelpunkt. Xbox stellt vor allem die Menschen heraus, die über die vergangenen 25 Jahre Teil dieser Geschichte geworden sind: Spieler, Kreative und Communities.

Und genau das macht das Jubiläum interessant. Denn Xbox ist längst mehr als nur eine Konsole. Für viele Spieler gehören bestimmte Spiele, Controller, Erfolge und gemeinsame Erinnerungen genauso zur eigenen Geschichte wie die Hardware selbst.

Fazit

25 Jahre Xbox sind ein ziemlich großer Meilenstein – und Microsoft lässt sich dafür einiges einfallen.

Neue Community-Designs bringen frischen Look auf eure Profile, das 25th Anniversary Badge macht eure Zugehörigkeit zur Xbox-Community sichtbar und die speziellen Game-Pass-Sammlungen laden dazu ein, die Geschichte der Marke noch einmal spielerisch zu erleben.

Dazu kommt die weltweite FanFest Tour, die unter anderem am 26. August in Köln Halt macht. Und mit Xbox Gear gibt es erstmals eine eigene Anlaufstelle für offizielles Xbox-Merchandise.

Der eigentliche Xbox-Geburtstag ist zwar erst am 15. November, aber eines steht jetzt schon fest: Xbox macht aus 25 Jahren Gaming ein ziemlich großes Community-Fest.

Quelle und Bild: XBOX Wire