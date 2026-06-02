Käse und Katzen Kombination? Da hat sich der Entwickler aber was überlegt. Wir steigen als kleine Würfelkatze ins Spiel ein und müssen uns durch verschiedene Rätsel kämpfen, um den ganzen Kääääse verschwinden zu lassen. 🧀 (Bitte vorher was Essen, Hunger in coming)

Vorab sei darauf hingewiesen, dass wir das Spiel nur auf Steam erhalten. Dafür ist es aber in mehreren Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Portugiesisch.

Wir werden direkt in den Käsehimmel geworfen. Welcher Käse ist eigentlich euer Favorit? 🧀

Mit Tastatur und Maus bewegen wir unsere Würfelkatze durch die verschiedenen Welten und sammeln dabei Katzentoken ein. Das eigentliche Ziel? Nein, nicht den Käse essen! 😅 Stattdessen müssen wir die Käseblöcke so clever verschieben, dass wir am Ende den roten Button erreichen.

Als wäre das nicht schon genug, gibt es später auch Level, bei denen wir einfach nur mit unserem wunderschönen Katzengesicht auf einem Button landen müssen. 😼 (Nein Hintern, Seite und Bauch zählen leider nicht.. hab´s versucht)

Mehr dazu findet ihr übrigens in meinem YouTube-Video:

Falls ihr jetzt auf hilfreiche Tipps hofft, wenn ihr mal in einem Level festhängt, muss ich euch leider enttäuschen. 😖Es gibt nämlich gar keine Hinweise. Nicht mal kleine Denkanstöße oder eine grobe Richtung. Finde ich ein bisschen Schade. Bei manchen Rätseln saßen wir über 30 Minuten fest. ⏰

Die Schwierigkeit zieht nämlich ordentlich schnell an. Die Rätsel werden immer komplexer und verlangen von uns ordentlich Köpfchen. Man muss sich wirklich gut einfuchsen, um zwischen all dem ganzen Käse überhaupt noch den Ausgang zu finden. 🧩



Später gehen die Käse-Level sogar in die Höhen und erstrecken sich über mehrere Stockwerke. Also nichts für Leute mit Höhenangst! 💡

Unsere Käsewürfelkatze lässt sich außerdem mit verschiedenen Farben und Accessoires anpassen. Im späteren Spielverlauf schaltet ihr sogar noch weitere Dinge frei. Sammeln lohnt sich also definitiv. 🎉

Für Spieler mit einer Rot-Grün-Schwäche könnte das Spiel an manchen Stellen noch etwas herausfordernder werden. Einige Schalter und Elemente unterscheiden sich über die Farben Rot, Grün, Blau und Gelb. ❤️💛💚💙

Und natürlich gibt es mehr als genug Käsesorten für alle. Cheedarkäse, Emmentaler und noch einige weitere kreative Sorten. 😆

🧀 Käse an die Macht! 🧀

Auch musikalisch hat mich das Spiel positiv überrascht. Jede Welt bringt ihre eigene Musik mit, wodurch es nicht eintönig wurde. Die Stücke passen wunderbar zu den jeweiligen Umgebungen. 🎵

Die FPS lassen sich zwar nicht einstellen, das ist hier aber auch gar nicht notwendig. Das Spiel läuft konstant mit 30 FPS, was für diese Art von Puzzle-Spiel völlig ausreichend ist. 🕹️

Was mich allerdings etwas irritiert hat: Manche Katzentoken scheinen überhaupt nicht erreichbar zu sein. Ob das ein Bug ist oder ich einfach komplett blind war, kann ich euch nicht sagen. Aber ernsthaft… wie sollte ich da auch bitte hinkommen? 😖

Am Ende bekommt das Spiel nach 3,5 Stunden von mir eine solide 7/10. Es ist entspannend, fordert die grauen Gehirnzellen ordentlich heraus und sorgt ganz nebenbei dafür, dass man Lust auf Käse bekommt. Aber gut… Käse ist schließlich Leben. 🧀❤️

Wer Puzzle– und Schieberätsel mag, wird hier definitiv auf seine Kosten kommen. 🧩😼

Hier geht’s direkt zum Spiel:

https://store.steampowered.com/app/2341100/Lost_in_Cheese/