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Final Fantasy XIV: Evercold – Extended Teaser Trailer

von Micha
von Micha 0 Kommentar/Kommentare:

Am 25. und 26. Juli 2026 war das Final Fantasy-XIV-Fan-Festival in Berlin. Square Enix gibt uns mehr Informationen für die nächste Erweiterung Evercold für Final Fantasy XIV. Ein neuer Job, neue Collabs und ein neuer Teaser-Trailer wurden veröffentlicht.

Eine Zusammenfassung von allen angekündigten Sachen auf dem Fan-Fest 2026 in Berlin:

  • Neuer Job: Bastion, ein Haupttank, der zwei Großschilde namens „Skyltborg“ führt
  • Neue Gebiete im „Icebound Realm of the Fourth“: Naglfar, das Reichsschiff des Wassers; Hringhorni, das Reichsschiff des Feuers; und Fargarth, eine neue Stadt
  • Neue Raid-Reihe: „Beyond the Lifestream“ – ein Crossover mit der „FINAL FANTASY VII Remake“-Trilogie
  • Neuer Teaser-Trailer zu „EVANGELION – Ghosts of Desire“
  • Überarbeitung des Chocobo-Begleiter-Systems – Patch 8.1: Ab Patch 8.1 gibt es umfangreiche Updates für Chocobo-Begleiter, darunter eine Überarbeitung des Chocobo-Aufzuchtsystems sowie die Möglichkeit, deinen Chocobo herbeizurufen, damit er dir in Dungeons zur Seite steht
  • Nintendo-Switch-2-Version: Ab sofort vorbestellbar; die kostenlose Testversion, die Starter-Edition, die Complete-Edition und „Dawntrail“ erscheinen am Dienstag, dem 4. August 2026
  • Spieler-Matching innerhalb derselben Region – Patch 7.5x: Das Matchmaking wird auf gesamte physische Rechenzentren ausgeweitet und ist nicht mehr auf logische Rechenzentren beschränkt. Den Anfang macht Japan Mitte Oktober, gefolgt von Nordamerika und Europa
  • Neues „Gold Saucer“-Minispiel: „Keybound Brawler“: Ein Tipp-Minispiel im Stil von FINAL FANTASY VII, das von bis zu vier Spielern gespielt werden kann und am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, erscheint

Mehr Informationen zu der neuesten Erweiterung von Final Fantasy XIV gibt es hier.

Außerdem wurde die physische Collector’s Edition für die Erweiterung gezeigt:

  • Die Evercold Special Art Box
  • Reaper-Figur
  • Ethos-Metall-Schlüsselanhänger
  • Köttr Mini-Plüschtier
  • Wandteppich des Vierten

Zusätzlich gibt es noch digitale Goodies:

  • Bastionswaffe Crystal Skyltborg
  • Reittier Vallhallar Odin
  • Emote Entreat Crystal

Final Fantasy XIV 14 Evercold Collector's Edition

Neuer Job: Bastion

EVANGELION – Ghosts of Desire

Final Fantasy XIV: Evercold Trailer

Final Fantasy XIV ist erhältlich für PC, Playstation 4 \5, Xbox Series X|S und ab dem 4. August 2026 für Nintendo Switch 2

Capcom Fanboy. Fighting Game Fan. Auf Youtube und Twitch als GameBryg unterwegs

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