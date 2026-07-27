Xenoblade Chronicles 2 erscheint für Nintendo Switch 2 – großartiger JRPG-Klassiker kehrt zurück

Mit Xenoblade Chronicles 2 kehrt eines der beliebtesten JRPGs der Nintendo-Switch-Ära auf die neue Hardware zurück. Nintendo bringt das epische Abenteuer rund um Rex, Pyra und die Welt von Alrest auf die Nintendo Switch 2 und ermöglicht Spielern eine überarbeitete Version des Rollenspiel-Klassikers.

Verbesserungen für die neue Nintendo-Hardware

Die Switch-2-Version von Xenoblade Chronicles 2 profitiert von der stärkeren Hardware der neuen Konsole und soll technische Verbesserungen bieten. Dazu gehören unter anderem optimierte Performance, kürzere Ladezeiten sowie eine verbesserte Darstellung der weitläufigen Spielwelt.

Die gigantischen Titanen, abwechslungsreichen Landschaften und aufwendigen Charaktermodelle sollen dadurch noch besser zur Geltung kommen.

Das erwartet Spieler in Xenoblade Chronicles 2

In Xenoblade Chronicles 2 begleiten Spieler den jungen Bergungstaucher Rex auf seiner Reise durch die Welt von Alrest. Gemeinsam mit der geheimnisvollen Klinge Pyra begibt er sich auf die Suche nach dem legendären Paradies Elysium.

Das JRPG kombiniert eine emotionale Geschichte mit einem taktischen Echtzeit-Kampfsystem, zahlreichen Nebenaufgaben und einer riesigen Welt voller Geheimnisse.

Ein Highlight für neue Spieler und Fans

Während Besitzer der ursprünglichen Nintendo-Switch-Version bereits die Welt von Alrest erleben konnten, bietet die neue Version vor allem Neueinsteigern die Möglichkeit, eines der wichtigsten JRPGs der vergangenen Jahre in optimierter Form zu erleben.

Für Fans der Reihe könnte die Rückkehr zudem ein weiterer Grund sein, erneut in die Welt von Xenoblade Chronicles einzutauchen.

Release und Verfügbarkeit

Xenoblade Chronicles 2 – Nintendo Switch 2 Edition erscheint am 30. Juli 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Die neue Edition bringt technische Verbesserungen wie eine Darstellung in 4K im TV-Modus sowie eine flüssigere Performance mit 60 FPS.

Games-Mag Kommentar:



Die Nintendo Switch 2 Edition ist mehr als nur ein einfacher Port. Mit technischer Überarbeitung und neuen Inhalten spendiert Nintendo einem modernen JRPG-Klassiker eine passende Neuauflage. Für Fans ein guter Grund, erneut nach Alrest zurückzukehren – und für Neueinsteiger der perfekte Zeitpunkt, eines der größten Abenteuer der Xenoblade-Reihe zu entdecken.“

Bild- und Pressematerial:

Das verwendete Bild- und Videomaterial stammt aus dem offiziellen Presskit von Nintendo.

Sämtliche Rechte an Screenshots, Artworks, Logos, Marken und weiteren Inhalten liegen bei Nintendo / MONOLITHSOFT.

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Images and press materials:

The images and video materials used in this article were taken from Nintendo’s official press kit.

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