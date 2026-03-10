Leiterplatten für militärische Anwendungen – warum sich die Zusammenarbeit mit einem lokalen Hersteller lohnt

Leiterplatten in militärischen Anwendungen – Zuverlässigkeit als Standard

Leiterplatten für militärische Geräte müssen strenge Qualitäts- und Umweltanforderungen erfüllen. Sie kommen unter extremen Bedingungen zum Einsatz: bei hohen Temperaturen, unter starker mechanischer Belastung, bei elektromagnetischen Störungen sowie bei hoher Luftfeuchtigkeit und Druckbelastung. Entsprechend muss die Leiterplattenfertigung Anforderungen nach IPC-A-600, Klasse 3 erfüllen und – je nach Projekt – die Vorgaben von AQAP (NATO-Qualitätsanforderungen für die Verteidigungsindustrie) abdecken.

Jede für militärische Anwendungen vorgesehene Leiterplatte sollte sich u. a. durch folgende Merkmale auszeichnen:

hohe mechanische Robustheit sowie stabile elektrische und mechanische Kennwerte,

Alterungsbeständigkeit des Basismaterials,

elektromagnetische Verträglichkeit (EMV),

Einsatzfähigkeit in weiten Temperatur- und Umgebungsbereichen.

Auch kleine Abweichungen können in sicherheitskritischen Systemen erhebliche Folgen haben. Die Auswahl eines vertrauenswürdigen und erfahrenen Leiterplattenherstellers ist daher eine klar sicherheitsrelevante Entscheidung.

Risiken beim Import aus Nicht-EU-Ländern

Schätzungen zufolge stammt ein erheblicher Anteil der in Europa eingesetzten Leiterplatten aus China. Im Consumer-Bereich ist das oft akzeptiert, im Verteidigungsumfeld kann es jedoch zusätzliche Risiken bedeuten. Dazu zählen insbesondere:

potenzielle Risiken durch Manipulation von Elektronikbaugruppen,

mögliche unerkannte Hardware-/Firmware-Funktionen (z. B. Backdoors), die Fernzugriff oder Spionage begünstigen können,

eingeschränkte Transparenz über Produktionsprozesse und Materialqualität,

höhere Anfälligkeit für Unterbrechungen in der Lieferkette bei geopolitischen Spannungen,

strategische Abhängigkeiten von Ländern mit konkurrierenden Technologie- und Interessenlagen.

In Krisenszenarien kann Unsicherheit über Herkunft und Lieferkette kritischer Elektronik die Verfügbarkeit und Einsatzfähigkeit ganzer Systeme beeinträchtigen.

Lokaler Leiterplattenhersteller – mehr als ein geografischer Vorteil

Die Zusammenarbeit mit einem europäischen Leiterplattenhersteller bringt häufig klare Vorteile:

kürzere Lieferzeiten und die Möglichkeit, Eilaufträge zügig abzuwickeln,

durchgängige Qualitätskontrolle in jeder Produktionsphase,

Einhaltung relevanter Anforderungen, einschließlich AQAP (projektspezifisch),

schneller technischer Support und Engineering-Unterstützung,

Schutz von geistigem Eigentum und Vertraulichkeit des Projekts,

Transparenz der Prozesse sowie Auditfähigkeit und Rückverfolgbarkeit der Lieferkette.

Für Auftraggeber im Verteidigungssektor bedeutet das nicht nur ein höheres Sicherheitsniveau, sondern auch strategische Flexibilität und die Fähigkeit, zeitnah auf sich ändernde Anforderungen zu reagieren.

Techno-Service S.A. (TS PCB) – ein verlässlicher Partner für den Verteidigungssektor

Techno-Service S.A. (TS PCB) fertigt seit Jahren hochwertige Leiterplatten für anspruchsvolle Anwendungen, darunter auch für Kunden aus dem Verteidigungsumfeld. Wir verfügen über Erfahrung in der Fertigung gemäß IPC-A-600, Klasse 3 und bereiten die Einführung eines AQAP-konformen Qualitätsmanagementsystems vor; die AQAP-Zertifizierung wird für das 1. Quartal 2026 angestrebt. Unsere Stärken sind: