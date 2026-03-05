Gewinnspiel zum Kinostart von DER ASTRONAUT – PROJECT HAIL MARY

Am 19. Dezember ist es soweit. Der Film DER ASTRONAUT – PROJECT HAIL MARY startet in den deutschen Kinos. Passend dazu verlosen wir 2 x 2 Kinogutscheine und 2 x einen Roman vom Heyne Verlag zum Film. Das Mitmachen ist ganz einfach: Schreibt eine Mail an mach-mit-bei@games-mag.de und nutzt den Betreff „Astronaut“. Sagt uns in der Mail mit wem ihr am liebsten auf den Mond fliegen würdet.

Der Naturwissenschaftslehrer Ryland Grace (RYAN GOSLING) wacht eines Tages auf einem Raumschiff auf – Lichtjahre von zu Hause entfernt und ohne Erinnerung daran, wer er ist oder wie er dorthin gekommen ist. Als sein Gedächtnis nach und nach zurückkehrt, findet er heraus, was seine Mission ist: Er soll das Rätsel um eine mysteriöse Substanz lösen, die dazu führt, dass die Sonne erlischt. Um alles und jeden auf der Erde vor dem Aussterben zu bewahren, muss er auf sein wissenschaftliches Fachwissen und einige unorthodoxe Ideen zurückgreifen. Dabei führt eine unerwartete Freundschaft dazu, dass er all dies vielleicht nicht ganz allein tun muss…

Die Hauptrollen in DER ASTRONAUT – PROJECT HAIL MARY spielen Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung und Milana Vayntrub. Regie führten Phil Lord & Christopher Miller. Amy Pascal, p.g.a., Ryan Gosling, Phil Lord, p.g.a., Christopher Miller, p.g.a., Aditya Sood, p.g.a., Rachel O’Connor, p.g.a., und Andy Weir produzierten den Film nach einem Drehbuch von Drew Goddard, basierend auf dem Roman von Andy Weir. Executive Producers sind Patricia Whitcher, Drew Goddard, Lucy Kitada, Nikki Baida, Sarah Esberg und Ken Kao. Amazon MGM Studios präsentieren eine Pascal Pictures, General Admission/Waypoint, Lord Miller Produktion im Verleih von Sony Pictures Entertainment Deutschland. Ein Film von Phil Lord & Christopher Miller.

Ab 19. März 2026 nur im Kino

