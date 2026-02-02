Tekken 8 – Season 3 angekündigt

Bandai Namco zeigt die nächsten DLC Kämpfer für die dritte Season von Tekken 8. Drei Fan-Favorites kommen zurück und ein mystery Charakter.

Die folgenden Kämpfer wurden für Season 3 bestätigt:

Ende Frühling – Kunimitsu

Sommer – Bob

Herbst – Roger Jr.

Winter – unangekündigter Charakter und eine neue Stage

Des Weiteren bekommen kommt am 16. / 17. März ein Updates mit neuen Anpassungen für jeden Kämpfer und ein Rank reset.

Season 3 Trailer

Tekken 8 ist erhältlich für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S