Tekken 8 – Season 3 angekündigt

Bandai Namco zeigt die nächsten DLC Kämpfer für die dritte Season von Tekken 8. Drei Fan-Favorites kommen zurück und ein mystery Charakter.
Die folgenden Kämpfer wurden für Season 3 bestätigt:
- Ende Frühling – Kunimitsu
- Sommer – Bob
- Herbst – Roger Jr.
- Winter – unangekündigter Charakter und eine neue Stage
Des Weiteren bekommen kommt am 16. / 17. März ein Updates mit neuen Anpassungen für jeden Kämpfer und ein Rank reset.
Season 3 Trailer
Tekken 8 ist erhältlich für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S