Tekken 8 – Season 3 angekündigt

von Micha 0 Kommentar/Kommentare:

Bandai Namco zeigt die nächsten DLC Kämpfer für die dritte Season von Tekken 8.  Drei Fan-Favorites kommen zurück und ein mystery Charakter.

Die folgenden Kämpfer wurden für Season 3 bestätigt:

  • Ende Frühling – Kunimitsu
  • Sommer – Bob
  • Herbst – Roger Jr.
  • Winter – unangekündigter Charakter und eine neue Stage

Des Weiteren bekommen kommt am 16. / 17. März ein Updates mit neuen Anpassungen für jeden Kämpfer und ein Rank reset.

Tekken 8

Season 3 Trailer

Tekken 8 ist erhältlich für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S

