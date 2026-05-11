Ereban: Shadow Legacy im Test – Im Schatten lauert die Gefahr!

Ereban: Shadow Legacy ist ein Stealth-Spiel mit übernatürlichen Kräften. Entwickler Baby Robot Games debütiert in der Gaming-Welt und bringt neuen Wind in das Genre. Die Schattenfähigkeiten sind eine interessante Mechanik für das Schleichen und helfen auch beim Platforming. Ist das Spiel ein Geheimtipp im Stealth-Genre, oder sollte es lieber im Schatten bleiben? Wir finden es für euch heraus.

Unendlich Energie?

Ihr übernehmt die Rolle von Ayana, die letzte Ereban. Das lang vergessene Volk, von dem man behauptet, dass deren Mitglieder mit der Dunkelheit verschmelzen können und magische Fähigkeiten besitzen. Der Energiekonzern Helios scheint die Energiekrise gelöst zu haben, doch weiß keiner genau, wie sie es geschafft haben. Die Reise führt euch durch Sci-Fi-Städte und alte Ruinen auf der Suche nach der Wahrheit über den Konzern und die Ereban.

Gewalt ist keine Lösung

Ereban: Shadow Legacy ist ein Schleichspiel, das viel Fokus auf Bewegung setzt. Mithilfe der Schattenfähigkeiten kann man sich sehr gut an Gegnern vorbeischleichen oder eine höhere Ebene erreichen, um dann eine Übersicht der Situation zu bekommen. Damit das Ganze nicht zu einfach für den Spieler wird, können die Schattenfähigkeiten natürlich auch nur im Schatten benutzt werden. Für den Fall, dass kein Schatten zur Verfügung ist, muss Ayane auf normales Schleichen zurückgreifen. Es gibt genug Möglichkeiten, sich hinter kleinen Mauern oder im Gras zu verstecken. Zusätzlich habt ihr noch eine Vielzahl von Werkzeugen zur Verfügung, mit denen man mehrere Möglichkeiten hat, eine Situation zu überwältigen.

Wenn man erwischt wird, muss man schnell handeln. Weglaufen hilft nicht, da die Gegner meist schneller als man selbst sind. Im Schatten verstecken hilft auch nicht immer, da Roboter Taschenlampen benutzen. Nahkampf ist leider auch keine Möglichkeit. Manchmal schafft man es, um eine Ecke zu laufen, schnell in den Schatten zu springen und zu entkommen, aber bedauerlicherweise ist das eher die Seltenheit. Größtenteils bedeutet eine Entdeckung: Checkpoint laden. In den späteren Leveln kann das viele Nerven kosten.

Eine gute Übersicht und Planung sind Gold wert. Ihr habt die Möglichkeit, die Gegner auszuschalten, wenn ihr euch hinter sie schleichen könnt. Jedoch solltet ihr nicht in einen Blutrausch verfallen und alles töten, was sich bewegt. Denn eure Mordlust beeinflusst die Story und auch andere Elemente des Spiels, ähnlich wie in Dishonored zum Beispiel. Erforschen der Umgebung ist nicht nur für die Schleichwege wichtig, sondern könnt ihr auch Schattenorbs oder Werkzeugteile finden. Mit den Orbs könnt ihr neue Fähigkeiten in einem Skill-Tree freischalten und mit den Teilen könnt ihr eure Werkzeuge verbessern.

Fazit

Mich hat „Ereban: Shadow Legacy“ sehr positiv überrascht. Heutzutage haben wir nicht mehr viele Stealth-Spiele und deshalb sind neue Spiele immer gerne gesehen, egal ob Indie oder AAA. Leider macht das Spiel nicht viel Neues, was andere Vertreter des Genres nicht schon gemacht haben. Die Story fängt interessant an, gibt den Charakteren aber nicht genug Tiefe, um mehr zu werden. Die Mechaniken sind absolut solide und haben mich bis zum Ende unterhalten. Die Herausforderung ist genau richtig und die Möglichkeit, eine Begegnung auf mehreren verschiedenen Weisen zu lösen, ist richtig gut. Ich hoffe, das Spiel ist erfolgreich genug, damit wir eine Fortsetzung bekommen könnten. Von mir ist das Spiel eine absolute Empfehlung, auch wenn es nicht perfekt ist.

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Vergleichbare Spiele

Wenn euch die folgenden Spiele gefallen haben, dann macht ihr mit Ereban: Shadow Legacy nichts falsch.

Aragami Dishonored Thief Tenchu



Ereban: Shadow Legacy Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Presentation ⭐7/10 Realistisch mit leichtem Celshading für Charaktere Gameplay ⭐8/10 Klassisches Stealth Game mit Fokus auf Schatten Story ⭐6/10 Interessant, aber leider zu wenig Wiederspielwert ⭐8/10 Zwei Arten zuspielen, Zwei Endings

🎯 Gesamtwertung: 7/10

Ereban: Shadow Legacy ist seit dem 17. April 2026 für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC erhältlich.

Der Test basiert auf einem Review Code für Ereban: Shadow Legacy auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.