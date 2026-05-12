HORROR-EXPLOSION! Alan Wake übernimmt jetzt Phasmophobia

Horror-Fans dürfen sich auf eine ganz besondere Zusammenarbeit freuen:

Phasmophobia bekommt offiziell sein erstes großes Crossover-Event – und dafür hat sich Entwickler Kinetic Games direkt mit Remedy Entertainment zusammengetan. Das Ergebnis heißt „Phasmophobia by Alan Wake“ und bringt die düstere Atmosphäre von Alan Wake in die Welt des beliebten Geisterjäger-Gruselspiels.

Das Event ist bereits gestartet und läuft auf Xbox Series X|S vom 12. Mai bis zum 2. Juni 2026. Laut den Entwicklern handelt es sich dabei um ein zeitlich begrenztes Event, das speziell für Fans von psychologischem Horror gedacht ist.

Das erste große Crossover in der Geschichte von Phasmophobia

Seit dem Start von Phasmophobia im Jahr 2020 konzentrierte sich das Spiel hauptsächlich auf klassische Geisterjagd, Koop-Horror und zufällige paranormale Ereignisse. Jetzt geht Kinetic Games erstmals einen neuen Weg und bringt ein anderes Horror-Universum direkt ins Spiel.

Die Entwickler erklären, dass sie inzwischen an einem Punkt angekommen sind, an dem sie sich sehr sicher fühlen, was die Identität von Phasmophobia angeht. Genau dieses Selbstvertrauen habe ihnen die Möglichkeit gegeben, etwas Neues auszuprobieren, ohne den Kern des Spiels zu verlieren.

Und genau deshalb fiel die Wahl auf Alan Wake 2.

Warum Alan Wake perfekt zu Phasmophobia passt

Laut Kinetic Games war Alan Wake 2 nahezu die ideale Wahl für eine Zusammenarbeit. Das Team selbst bezeichnet sich als große Fans der Reihe und hebt besonders die düstere Atmosphäre und den psychologischen Horror des Spiels hervor.

Beide Spiele setzen stark auf Spannung, Unsicherheit und das Gefühl, nie wirklich sicher zu sein. Während Alan Wake 2 stärker auf Storytelling und psychologischen Horror setzt, entsteht der Horror in Phasmophobia eher durch die Reaktionen der Spieler und die unvorhersehbaren Ereignisse während einer Untersuchung. Trotzdem teilen beide Spiele dieselbe bedrückende Grundstimmung.

Vor allem die dunklere und intensivere Gänsehaut-Ausrichtung von Alan Wake 2 habe perfekt zur Atmosphäre von Phasmophobia gepasst.

Keine komplette Verschmelzung der Spiele

Die Entwickler betonen allerdings, dass sie die beiden Spiele nicht komplett miteinander vermischen wollten. Stattdessen ging es darum, Elemente aus Alan Wake so einzubauen, dass sie das bestehende Gameplay von Phasmophobia ergänzen.

Das bedeutet:

Phasmophobia bleibt weiterhin ein Koop-Horrorspiel rund um Geisterjagd und Ermittlungen. Das neue Event verändert jedoch die Stimmung und sorgt für zusätzliche psychologische Horror-Elemente.

Spieler sollen beim Start des Events sofort merken, dass sich etwas verändert hat – ohne dass sich das Spiel plötzlich komplett anders anfühlt.

Atmosphäre spielt die größte Rolle

Ein zentraler Bestandteil der Zusammenarbeit ist die Atmosphäre.

Kinetic Games erklärt, dass sie besonders viel Wert darauf gelegt haben, das bedrückende Gefühl aus Alan Wake 2 einzufangen. Dafür wurden Lichtstimmung, Sounddesign und Umgebungen angepasst, damit das Event eine andere Art von Horror vermittelt.

Die Entwickler sprechen von einer Welt, die vertraut wirkt, aber gleichzeitig deutlich intensiver und unheimlicher erscheint.

Selbst Spieler, die bereits hunderte Stunden in Phasmophobia verbracht haben, sollen durch das Event überrascht werden.

Zusammenarbeit mit Remedy Entertainment

Die Kooperation mit Remedy Entertainment verlief laut den Entwicklern sehr natürlich. Beide Studios hätten schnell gemerkt, dass sie eine ähnliche Vorstellung davon haben, wie Horror funktionieren sollte.

Dadurch seien Ideen schnell entstanden und das Projekt habe sich organisch entwickelt. Laut Kinetic Games ging es irgendwann nicht mehr darum, ob man die Zusammenarbeit umsetzen sollte, sondern nur noch darum, wie man sie möglichst spannend gestalten kann.

Gerade die Unterstützung von Remedy habe geholfen, die Welt von Alan Wake authentisch in Phasmophobia zu integrieren.

Event könnte die Zukunft von Phasmophobia verändern

Für Kinetic Games markiert das Event einen wichtigen Meilenstein.

Das Studio erklärt offen, dass „Phasmophobia by Alan Wake“ neue Möglichkeiten für zukünftige Kooperationen eröffnet.

Weitere Crossover seien zwar aktuell nicht bestätigt, doch die Entwickler können sich gut vorstellen, in Zukunft ähnliche Events umzusetzen – vorausgesetzt, die Zusammenarbeit passt atmosphärisch genauso gut zusammen wie bei Alan Wake.

Ein frischer Schritt für das Horror-Spiel

Die Entscheidung für ein Crossover kommt für viele Fans überraschend, zeigt aber gleichzeitig, wie stark sich Phasmophobia weiterentwickelt hat. Aus einem kleinen Indie-Horrorspiel ist inzwischen eines der bekanntesten Koop-Horror-Games weltweit geworden.

Mit dem Alan-Wake-Event wagt das Spiel jetzt erstmals einen größeren kreativen Schritt außerhalb der klassischen Seasonal-Events.

Fazit

Mit „Phasmophobia by Alan Wake“ treffen zwei moderne Horror-Welten aufeinander, die atmosphärisch erstaunlich gut zusammenpassen.

Das Event bringt keine komplette Neuerfindung des Spiels, sondern erweitert das bekannte Gameplay um eine deutlich düsterere und psychologisch intensivere Stimmung. Genau das könnte die perfekte Mischung für Horror-Fans sein.

Für Spieler bedeutet das:

– neue Atmosphäre

– ungewohnte Horror-Momente

– und ein zeitlich begrenztes Event, das sich deutlich von bisherigen Updates abhebt.

Wer Phasmophobia liebt und gleichzeitig Fan von Alan Wake ist, dürfte hier genau das bekommen, worauf viele Spieler gehofft haben.

Quelle und Bild Quelle: XBox Wire