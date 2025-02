Bandai Namco zeigt den ersten DLC Kämpfer für Season 2 von Tekken 8. Anna Williams bringt schweres Geschütz mit in den Ring!

Anna Williams startet die neue Season. Sie erscheint am 31. März zusammen mit dem „Season 2 Charakter & Stage Pass“.

Sommer 2025 – Neu Stage und Charakter

Herbst 2025 – Neuer Charakter

Winter 2025 / 2026 – Neue Stage und Charakter

In der neuen Season soll ein komplett neuer Charakter für Tekken erscheinen. Ob ein neuer Gastkämpfer wieder dabei ist, wissen wir nicht. Wenn man sich den vorigen Teil anschaut, dann gab es da in den ersten drei Seasons immer einen neuen Gastkämpfer, von daher könnte es gut sein, dass es hier genau so sein wird. Wir sind gespannt.

Tekken 8 – Anna Williams Trailer

Tekken 8 ist erhältlich für PC, Playstation 5 und Xbox Series X|S