Der Unglaubliche Hulk 5  – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Der Unglaubliche Hulk 5.

Erscheinungsdatum 13.01.2026 Zeichner Nic Klein Autor Phillip Kennedy Johnson Format Softcover Seitenanzahl 152 Stories Incredible Hulk 20–25 Preis 20,00€

Seit seiner Entstehung zählt der Hulk zu den tragischsten Figuren des Marvel-Universums. Bruce Banner lebt seit jeher mit dem Fluch, dass tief in ihm eine unaufhaltsame Naturgewalt schlummert, die jederzeit ausbrechen kann. Doch längst geht es dabei nicht mehr nur um einfache Wutausbrüche oder zerstörerische Kraft. Über die Jahre entwickelte sich der Hulk immer stärker zu einer eigenständigen Persönlichkeit, die Banner zunehmend verdrängt und dessen Leben bestimmt. Genau an diesem Punkt setzt Der Unglaubliche Hulk 5 an und zeigt einen grünen Giganten, bei dem die innere Spaltung bedrohlicher wirkt als je zuvor.

Denn diesmal wirkt es, als würde Banner immer weiter in den Hintergrund gedrängt werden. Der Hulk erscheint wilder, unberechenbarer und zugleich bewusster als zuvor. Die Grenze zwischen Beschützer und Bedrohung verschwimmt zunehmend, während sich eine bedrückende Atmosphäre über die Handlung legt. Statt klassischer Superhelden-Action setzt die Reihe weiterhin auf Horror-Elemente, psychologische Spannungen und eine fast schon verstörende Reise durch die Abgründe ihrer Figuren. Gerade dadurch entsteht das Gefühl, dass der grüne Gigant längst nicht mehr nur gegen äußere Feinde kämpft, sondern vor allem gegen das Chaos in seinem eigenen Inneren.

Begleitet wird Hulk dabei von Charlie, einem Mädchen, das nach seinem Tod die sogenannte Wolfshaut des Lycana trägt und seitdem selbst eng mit dem Übernatürlichen verbunden ist. Ihre Präsenz verleiht der Geschichte eine zusätzliche emotionale wie mystische Ebene. Zwischen Monster, Trauma und einer Welt voller Schrecken entwickelt sich eine ungewöhnliche Dynamik, die neugierig macht, wohin dieser Weg führen wird. Der Unglaubliche Hulk 5 deutet bereits früh an, dass hier keine gewöhnliche Hulk-Geschichte erzählt werden soll, sondern ein düsterer Trip, der den Charakteren körperlich wie seelisch alles abverlangen könnte.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Inmitten einer düsteren und unberechenbaren Reise geraten Hulk und seine junge Begleiterin Charlie erneut in tödliche Gefahr, als sie auf den mysteriösen und wilden Werewolf by Night treffen. Während die Grenzen zwischen Monster und Mensch immer weiter verschwimmen, kreuzt plötzlich auch Clea Strange ihren Weg und bringt neue Geheimnisse sowie ungeahnte Mächte ins Spiel. Doch der wahre Höhepunkt wartet erst noch: Hulk und Thor stehen sich erneut gegenüber und ihr erbitterter Rückkampf entfesselt eine zerstörerische Wucht, die alles um sie herum ins Chaos zu stürzen droht.

Die neue Der Unglaubliche Hulk-Reihe beweist auch mit dem fünften Band, dass sie derzeit zu den besten Comicreihen von Marvel gehört. Ich liebe einfach diese perfekte Mischung aus Monsterhorror und Superhelden-Action, die sich immer wieder traut, aufs Ganze zu gehen. Diesmal kehren wir stärker zur ursprünglichen Reise von Hulk und Charlie zurück, bevor sich gegen Ende eine große Climax anbahnt. Dabei funktioniert jeder Akt und jeder Beat hervorragend für die Ereignisse der Geschichte und alles fühlt sich weiterhin nach einer spannenden und vor allem wichtigen Entwicklung für den Hulk an.

Was man außerdem nicht außer Acht lassen darf, ist der erneute epische Kampf zwischen Thor und Hulk. Schon damals war das erste Aufeinandertreffen der beiden ein großes Highlight in den Comics und auch diesmal zeigt sich wieder, wie wuchtig die beiden aufeinanderprallen können. Die Bezüge zum Doom-Event und dazu, dass Dr. Strange aktuell in Asgard ist, sind dabei noch ein netter Zusatz. Insgesamt bleibt die Reihe damit weiterhin eine fantastische Serie mit vielen unglaublichen Momenten.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Nic Klein in Der Unglaubliche Hulk 5 sind weiterhin das klare Highlight und eine der größten Stärken dieser Reihe. Die Bilder sind wuchtig, der Horror atmosphärisch und die Action brachial. Hier stimmt einfach alles. Jede Ausgabe wirkt stärker als die vorherige und ich mag besonders den Stil, der klassische Superheldenoptik mit düsteren Horrorelementen verbindet. Dass die Action dabei zusätzlich voller atemberaubender Panels und beeindruckender Kunstwerke steckt, muss ich euch vermutlich nicht extra erklären. Wirklich eine Top-Leistung und ich freue mich wie immer auf den nächsten Band dieser Reihe!

Fazit zu Der Unglaubliche Hulk 5 :

Mit Der Unglaubliche Hulk 5 beweist die Reihe erneut eindrucksvoll, warum sie aktuell zu den spannendsten und mutigsten Marvel-Serien gehört. Statt sich nur auf klassische Superhelden-Action zu verlassen, verbindet der Comic brachiale Kämpfe mit düsterem Monsterhorror und einer überraschend intensiven psychologischen Ebene. Gerade diese Mischung sorgt dafür, dass sich die Geschichte so einzigartig anfühlt und den Hulk wieder auf eine Weise darstellt, die gleichermaßen faszinierend wie erschreckend ist.

Besonders stark bleibt dabei die Entwicklung rund um Bruce Banner und den Hulk selbst. Die Serie vermittelt immer mehr das Gefühl, dass der grüne Gigant längst die Kontrolle übernommen hat und Banner nur noch dabei zusehen kann, wie alles um ihn herum im Chaos versinkt. Gleichzeitig sorgt die Dynamik mit Charlie dafür, dass zwischen all dem Horror auch emotionale Momente ihren Platz finden. Dadurch wirkt die Geschichte nicht nur düster und brutal, sondern auch überraschend menschlich.

Auch optisch bleibt die Reihe ein absolutes Highlight. Nic Klein liefert erneut beeindruckende Artwork ab, die den Horror ebenso stark einfangen wie die gigantischen Actionsequenzen. Vor allem der erneute Kampf zwischen Hulk und Thor gehört zu den großen Höhepunkten des Bandes und zeigt genau die rohe Wucht, die man sich von einem solchen Duell erhofft.

Insgesamt ist Der Unglaubliche Hulk 5 ein fantastischer Band, der die aktuelle Ausrichtung der Reihe konsequent weiterführt und dabei immer wieder neue Akzente setzt. Wer eine klassische Hulk-Geschichte erwartet, bekommt hier deutlich mehr: eine düstere Monsterreise voller Atmosphäre, Gewalt, emotionaler Konflikte und epischer Momente. Genau das macht diese Serie momentan so besonders.