Marvel Jubiläumsausgabe – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Marvel Jubiläumsausgabe.

Erscheinungsdatum 28.10.2025 Zeichner Alan Davis, Joshua Cassara, Steve Skroce Autor Ryan North, Iman Vellani, Priest Format Softcover Seitenanzahl 64 Stories Marvel 85th Anniversary Special (2024) 1 Preis 8,99€

Ein Jubiläum wie dieses kommt nicht einfach so daher. Mit der Marvel Jubiläumsausgabe aus dem Jahr 2024 hält man nicht nur einen weiteren Comic in den Händen, sondern das sage und schreibe 50.000. Marvel Heft der Verlagsgeschichte. Eine Zahl, die erst einmal sacken muss und die schon beim Aufschlagen klarmacht, dass es hier um weit mehr geht als um ein einzelnes Abenteuer. Dieses Heft steht sinnbildlich für Jahrzehnte voller Fantasie, Ikonen und Geschichten, die Generationen von Lesern begleitet haben.

Marvel ist seit jeher ein Verlag, der den Zeitgeist aufgreift und ihn in farbenprächtige Panels übersetzt. Von den frühen Tagen der Superheldenrevolution in den Sechzigern über düstere Experimente in den Achtzigern bis hin zu den modernen, oft vielschichtigen Erzählweisen der Gegenwart hat Marvel sich immer wieder neu erfunden, ohne seine Wurzeln zu vergessen. Figuren wurden zu Legenden, Zeichner und Autoren zu prägenden Stimmen einer ganzen Popkultur, und Comics längst zu einem festen Bestandteil moderner Mythologie.

Genau dieses Erbe schwingt auch in dieser Jubiläumsausgabe mit. Sie lädt dazu ein, kurz innezuhalten und zurückzublicken, bevor man sich wieder kopfüber ins nächste Kapitel stürzt. Was bedeutet es, 50.000 Hefte später noch immer relevant zu sein. Welche Spuren hat Marvel in der Comiclandschaft hinterlassen und warum fasziniert dieses Universum bis heute so sehr. All das sind Fragen, die sich beim Lesen unweigerlich aufdrängen und die Lust darauf machen, tiefer in die eigentliche Kritik einzutauchen.

Danke an Panini für das Bereitstellen des Rezensionsexemplars!

Inhalt:

Wolverine und Deadpool begeben sich auf eine gefährliche Mission in einem Museum, in dem die Geschichte von Marvel lebendig wird. Auf ihrem Weg durch legendäre Ausstellungen erleben sie entscheidende Momente des Marvel-Universums hautnah, während sie gleichzeitig versuchen, finstere Bösewichte aufzuhalten. Ms. Marvel übernimmt das gewaltige Erbe als Heroldin von Galactus, Spider-Man holt das Spider-Mobil aus der Garage und rast ins Geschehen, die Helden von Excalibur trotzen tödlichen Bedrohungen und in einer Arena entfesseln die Klone von Hulk, Venom und anderen Ikonen ein zerstörerisches Chaos. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart müssen Wolverine und Deadpool alles riskieren, um das Schlimmste zu verhindern.

Ich mag solche kurzen Geschichten außerhalb der eigentlichen Marvel-Kontinuität. Man hat mit Deadpool und Wolverine, die in einem Museum Bösewichte aufhalten müssen, eine tolle Rahmenhandlung gefunden, um in kleineren Stories von ikonischen Helden erzählen zu können. Diese Kurzgeschichten sind allesamt unterhaltsam und voller interessanter Ideen. Vor allem aber mochte ich die Auswahl der Helden, da es sich dabei um einige der relevantesten Figuren der Marvel-Neuzeit handelt. Egal ob Ms. Marvel, Spider-Man oder Deadpool und Wolverine selbst, hier bekommt man eine Jubiläumsausgabe, die dem Namen gerecht wird.

Auch fand ich, dass die eingefügten Geschichten die Helden sehr gut auffassen. Ms. Marvel und Spider-Man werden als die Helden dargestellt, die sie sind und schon immer waren, während zum Beispiel Nightcrawler und die anderen Mutanten von Excalibur wieder einmal in ein herrlich verrücktes Abenteuer gezogen werden. Besonders die Kreativität der Geschichten war für mich durchweg ein Highlight. Und dann ist da noch die eine Story über Hydra im Stil eines Manga. Mann, was war das für eine geile Geschichte. Ich liebe es sowieso, wenn man Comic und Manga mischt, aber das war einfach nur mega. Eine wirklich tolle Jubiläumsausgabe.

Zeichnungen:

Gerne sollten wir noch einmal bei dem erwähnten Manga verweilen. Dieser zeigt nämlich perfekt, auf welch kreative Weise dieser Band mit seinen Panels spielt. Mir ist Kreativität in den Zeichnungen eines Comics immer am wichtigsten und das wurde hier wirklich hervorragend ausgereizt. Jede Story und jeder Held ist mit einem ganz eigenen Stil gesegnet worden. Das ist so gut gelungen, dass ich mich immer wieder aufs Neue auf die kommende Handlung gefreut habe. Wie bereits erwähnt ist der Manga in der vierten Geschichte für mich das große Highlight, da hier wirklich unglaubliche Kunstwerke geschaffen werden, die man so nicht alle Tage zu sehen bekommt. Sowohl erzählerisch als auch visuell ein klares Highlight.

Fazit zu Marvel Jubiläumsausgabe :

Diese Jubiläumsausgabe ist weit mehr als nur eine weitere Nummer in der langen Geschichte von Marvel. Sie versteht es, Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verbinden und dabei sowohl nostalgische Gefühle als auch frische Begeisterung zu wecken. Das Konzept, Wolverine und Deadpool als roten Faden durch ein Museum der Marvel-Geschichte zu schicken, erweist sich als kluger Kniff, der es erlaubt, viele unterschiedliche Figuren, Stile und Ideen unter einem gemeinsamen Dach zu vereinen. Dabei fühlt sich nichts beliebig an, sondern bewusst ausgewählt und liebevoll umgesetzt.

Besonders stark ist die Vielfalt der Geschichten. Jede Episode bringt ihren eigenen Ton, ihren eigenen visuellen Stil und ihre eigene Idee mit, ohne dass der Band dabei auseinanderfällt. Ob moderne Ikonen wie Ms. Marvel, zeitlose Helden wie Spider-Man oder die eher chaotischen Ausflüge mit Excalibur, jede Geschichte trägt ihren Teil dazu bei, das große Marvel-Erbe zu feiern. Gerade Leser, die Freude an abgeschlossenen Kurzgeschichten außerhalb der Kontinuität haben, kommen hier voll auf ihre Kosten.

Auch auf visueller Ebene setzt der Band Ausrufezeichen. Die unterschiedlichen Zeichenstile unterstreichen die jeweilige Geschichte perfekt und zeigen, wie wandelbar und kreativ das Medium Comic sein kann. Der Manga-Einschlag einer der Storys sticht dabei besonders hervor und beweist, dass Marvel auch nach 50.000 Heften noch bereit ist, mit Formen und Einflüssen zu experimentieren.

Am Ende bleibt der Eindruck einer rundum gelungenen Jubiläumsausgabe, die ihrem Anlass mehr als gerecht wird. Sie ist Hommage, Spielwiese und Liebeserklärung an das Marvel-Universum zugleich. Egal ob langjähriger Fan oder neugieriger Leser, dieser Band macht Lust darauf, sich erneut oder vielleicht zum ersten Mal tief in die Welt von Marvel zu stürzen. Ein würdiger Meilenstein und ein echtes Fest für Comicfans.