2XKO – Season 1 geht an den Start

2XKO kommt aus dem Early Access und startet mit Season 1 auch direkt auf Konsolen, inklusive eines neuen Charakters.

Mit Version 1.0 kommt auch ein neues Update mit Anpassungen für alle Kämpfer. Das Spiel hat Cross-Play und Cross-Progression. Falls ihr den Early Access auf dem PC gespielt habt und dort Kostüme und Ähnliches gekauft oder freigeschaltet habt, könnt ihr die Sachen auf die Konsole mitnehmen, da alles an euer Riot-Konto gebunden ist.

Jedes Jahr soll es min. fünf Seasons geben, jede mit einem neuen Battle Pass, einem neuen Kämpfer und einem Ranked-Reset. Das Spiel ist free-to-play. Ähnlich wie in League of Legends können alle Kämpfer im Spiel freigeschaltet werden. Neue Skins gibt es im Shop zu kaufen und im Premium-Battlepass, aber es gibt auch einige, die man mit normalen Spielen freischalten kann.

2XKO Trailer

Caitlyn Trailer:

Official Cinematic:

2XKO erscheint am 20. Januar für Xbox Series X|S, Playstation 5 und PC.