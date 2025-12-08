Atelier Resleriana: The Red Alchemist and the White Guardian im Test – Es wird wieder gemixt!

Die Atelier Videospiele Serie ist hat seinen Start auf der ersten Playstation gemacht. Mittlerweile hat die Atelier Reihe mehr Spiele als Final Fantasy, solange man nur die Hauptspiele zählt, jedoch hat das Spiel von Koei Tecmo leider nicht die gleiche Popularität wie das Square Enix JRPG. Doch mit Atelier Ryza fing der Westen endlich an der Serie mehr Aufmerksamkeit zu widmen.

Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy and the Polar Night Liberator erschien 2024 (im Westen) für Smartphones und PC und ist bei den meisten Fans sehr gut angekommen. Der mobile Ableger wurde für den 25. Geburtstag der Serie enthüllt und wurde wie der nächste große Teil behandelt. Eine Neue Welt, neue Charaktere und neue Mechaniken wurden extra für das Mobile Rollenspiel kreiert. Man kann nicht sagen das die Entwickler hiermit einen „Cashgrab“ machen wollten, aber leider ist es auch das Problem von dem Spiel geworden. Obwohl es ein „Gacha“ System gab, hat das Spiel leider zu wenig Geld eingebracht und wurde 2025 auch schon wieder eingestellt.

Aus Alt mach Neu

Das Mobil Spiel Atelier Resleriana gibt es nicht mehr aber dafür gibt es jetzt die quasi Fortsetzung Atelier-Resleriana: The Red Alchemist and the White Guardian. Es spielt in der selben Welt und hat ähnliche Mechaniken, doch die Hauptcharakter und die Story sind komplett neu. Zu Begin darf man sich für einen der zwei neuen Charaktere entscheiden: Rias, die junge Abenteuerin mit einer fröhlichen Persönlichkeit und Slade, dessen Handlungen von dem Andenken seines Vaters geleitet werden. Die Entscheidung ändert den Anfang der Geschichte und ein paar Dialoge werden aus der Sicht des gewählten Protagonisten, aber die Story an sich bleibt die Selbe und man kann jederzeit zwischen den beiden Personen wechseln.

Die beiden haben ihre eigenen Gründe in das Dorf Hallfein zurückzukehren, aber Teilen das selbe Ziel: Das dorf wieder aufbauen. Vor Vielen Jahren wurde Hallfein von einer Katastrophe zerstört und seine Bewohner sind auf mysteriöse Weise verschwunden, nun ist es wieder sicher sich im Dorf aufzuhalten und Diejenigen, die das Geschehen überlebt haben wollen das Dorf wieder aufbauen. Doch leider treibt sich ein Apex, ein legendäres Monster in der Gegen um das Dorf auf, so dass das Königreich keine Finanzen für den Wiederaufbau von Hallfein hat.

Hier kommen unsere beiden Protagonisten von Atelier Reslerianai ins Spiel. Rias hat von ihrem Großvater einen kleinen Laden geerbt und möchte diesen wieder aufbauen und so dem Dorf finanziell helfen. Slade hat ein ungewöhnliches Buch von seinem Vater bekommen, das den beiden Hilft ein altes Alchemie-Atelier zu finden. Rias scheint Alchemie im Blut zu haben, da Sie direkt auf die Sachen im Atelier reagiert und diese benutzen kann. Perfekt mit der Hilfe der Alchemie können die beiden Gegenstände für die Dorfbewohner herstellen und somit das Dorf wieder zu seinem alte Glanz behelfen. Die Story fängt sehr leicht und fröhlich an, doch gibt es noch viele Fragen zu klären: Warum ist das Buch von Slades Vater leer? Was genau ist vor all den Jahren genau passiert im Dorf? Warum treibt sich wieder ein Apex in der Umgebung herum? Zusammen wollen die Beiden die Wahrheit herausfinden und sind sich noch nicht bewusst was sie erwartet.

Kämpfen, Sammeln und Alchemie

Mit dem vorigen Teil, Atelier Yumia, hat der Entwickler eine neue Art von Kampfsystem entwickelt um damit die nächste Generation der Spiele einzuleiten. Atelier Resleriana übernimmt zu großen Teilen die System die schon in der mobilen Variante vorhanden waren und haben diese noch etwas angepasst und erweitert. Kämpfe sind klassisch rundenbasiert, die Party besteht aus maximal sechs Charakteren, drei an der Front und drei im Hintergrund. Am Rand sieht man die Timeline die zeigt in welcher Reihenfolge gekämpft wird, außerdem zeigt diese auch an wenn ein Buff oder Debuff passiert. Diese Ereignisse sind zufällig und können beeinflusst werden. Zum Beispiel kann man sehen, dass der erste Gegner einen Bonus auf Angriff bekommt sobald er am Zug ist, wenn man es jetzt schafft diesen zu besiegen, verlangsamen oder ähnliches bevor er dran ist, wird die Reihenfolge sich ändern und jemand anders bekommt den Buff. So kann man mit taktischen Überlegungen den Kampf positive manipulieren.

Charaktere können multiangriffe mit andern Teammitgliedern ausführen, sogar mit Mitgliedern die im Hintergrund sind und somit diese einwechseln. Anders wie in anderen Rollenspielen findet man in Atelier Spielen selten Gegenstände, dafür aber sehr viele Materialien, nicht nur von Gegnern sondern gibt es sehr viele Stellen an denen man Sachen sammeln kann. Manchmal sind es einfache Blumen, aber manchmal braucht man eine Axt auf einem bestimmten Level um das Holz „abzubauen“, so muss man schauen das man seine Sammelausrüstung auch immer auf dem Höchsten Level hat, bevor man in die Dungeons geht. Mit den neu gesammelten Materialien kann man sich im Alchemie-Atelier Gegenstände in Form von neuer Ausrüstung, aber auch Heilsalben oder Feuerbomben und ähnliche angriffsgegenstände. Auch kann man mit der Alchemie Ausrüstung und Gegenstände stärker machen, kombinieren oder neue Fähigkeiten hinzufügen. Nicht vergessen diese Items auch auszurüsten sonst kann man sie im Kampf nicht benutzen.

Kaufladen

Neben der Story und dem erforschen der Dungeons, gibt es noch den Alchemie Laden in der Stadt. Dieser wird geführt von Rias mit der Hilfe von Elfen, welche man in Dungeons finden kann und für Geld anheuern kann. Diese haben unterschiedliche Stärken und Schwächen und erhalten mit jeder Aktion Erfahrung und können höhere Level erreichen um effektiver im Laden zu arbeiten. Die Sachen die man auf der Reise sammelt kann man alle im Laden verkaufen, anfangs eine Gute Geldquelle aber im Laufe des Spiels bringen die Rohmaterialien nicht mehr so viel. Zum glück hat man ja Alchemie zur Verfügung, also schön Items herstellen die man mit Fähigkeiten ausstatten kann damit diese mehr Geld einbringen im Laden. Mit jedem Verkauf steigt neben dem Level des Ladens auch die verschiedenen Distrikte der Stadt. Rias und Slade wollen ja die Stadt wiederaufbauen, ein Verkaufter nach dem anderen.

Steigt ein Stadtdistrikt ein Level, gibt es neues Material, Items und auch Rezepte in diesem zu kaufen. Außerdem verändert sich dieser auch Visuell, so dass man direkt an dem Dorf sieht wie weit man mit dem Wiederaufbau ist. Zusätzlich kommen neue Bewohner und Besucher in das Dorf und bieten neue Quests an. Unter den Besuchern befinden sich einige bekannte Charaktere aus früheren Atelier Teilen, ein netter Bonus für Fans der Serie.

Fazit

Atelier Resleriana: The Red Aclhemist and the White Guardian sieht auf den ersten Blick aus, wie ein Spin-Off der Serie, doch je länger man Spielt und sieht wie viele Mechaniken sich im inneren Verstecken, merkt man das es mehr als „nur“ ein Spin-Off ist. Viele Features die es älteren Teilen schon gab, aber mit hier erweitert wurden sind. Ein Kampfsystem das sich auf keinen Fall verstecken muss, die neuen Charakter wachen einem schnell ans Herz und toller Fan Service für Kenner der Serie. Die Technik ist leider nicht mehr die neuste und es sieht schlechter aus als der Vorgänger, die Level in dem Haupt-Dungeon sehen fast alle gleich aus und können schnell langweilig werden. Auch das Materialien sammeln ist nicht für Jeden, ist aber leider bestand Teil der Serie. Deshalb kann ich Atelier Resleriana nicht jedem fan von japanischen Rollenspielen empfehlen, aber wenn euch gefällt was ihr gelesen habt, dann ist Atelier Resleriana ein perfekter Startpunkt für die komplette Atelier Serie.

Kategorie Wertung Kommentar Atmosphäre ⭐ 8/10 Anime mit Fan Service für Atelier Kenner Gameplay ⭐ 8/10 Überraschend viele Mechaniken Technik ⭐ 6/10 etwas Veraltet, aber immer noch gut Story ⭐ 7/10 Fängt simple, und wird immer interessanter Wiederspielwert ⭐ 7/10 Nach der Story ist noch viel zu tun 🎯 Gesamtwertung: 7/10

Atelier Resleriana: The Red Alchemist and the White Guardian ist erhältlich für Playstation 4/5, Nintendo Switch und PC.

Der Test basiert auf einem Reviewcode für Atelier Resleriana: The Red Alchemist and the White Guardian auf der Playstation 5 der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.