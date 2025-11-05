revolt Gaming-Powerbank von Pearl im Test

Jeder kennt es. Gerade will man wichtige Dinge am Smartphone erledigen und schwupps ist der Akku leer. Mit der revolt Gaming-Powerbank aus dem Hause PEARL holt ihr euch nicht nur neue Energie für das Smartphone sondern könnt während des Ladens noch 200 vorinstallierte Retro-Games auf dem kleinen Bildschirm spielen. Perfekt für die lange Fahrt im Zug oder Bus.

Die revolt Gaming-Powerbank von PEARL macht es auch kabellos

Eine Gaming-Konsole verschmilzt mit einer Powerbank. Dank der Qi und MagSafe kompatiblen Oberfläche könnt ihr euer Smartphone kabellos aufladen und das noch mit magnetischen Halt. Einfach das Smartphone auflegen und mit der anderen Seite könnt ihr in der Zwischenzeit ein wenig zocken. 150 Spiele in 8 Bit und 50 Spiele in 16 Bit stehen zur Auswahl. Der Ladevorgang läuft kabellos mit bis zu 15 Watt und per USB-C mit bis zu 20 Watt. Der LiPo Akku selbst bringt 10.000 mAh Energie mit.

Die revolt Gaming-Powerbank ist so konzipiert das sie bequem in eure Jacken oder Hosentasche passt und somit überall mitgenommen werden kann. Allerdings ist im Lieferumfang kein Netzteil mit dabei. Das finden wir aber nicht so schlimm das mittlerweile jeder ein passendes zuhause haben dürfte. Das mitgelieferte USB-C Kabel kann als Handschlaufe verwendet werden.

200 Spiele sorgen für lange Unterhaltung beim Laden

Kommen wir aber noch mal zurück zum eigentlichen Highlight der Powerbank. Die 200 vorinstallierten Retro-Games sind in Genres wie Puzzle, Shooter, Sport und Rätsel aufgeteilt. Habt ihr einen Favoriten für euch entdeckt könnt ihr denn schnell mit einem Tastendruck in eure Favoritenliste aufnehmen und beim nächsten Mal müsst ihr nicht mehr lange suchen. Die Spiele werden auf einem IPS-Farb-Display mit 2,8 Zoll und 7,1 cm Bilddiagonale wiedergegeben. Das sorgt auch auf dem kleinen Bildschirm für ein klares Bild und bestes Gaming unterwegs.

Ist der Akku der Powerbank einmal komplett aufgeladen sorgt er für bis zu 24 Stunden Spielspaß und mehrmaliges Aufladen eures Smartphones. Die Spiele sind simpel gestrickt und für unterwegs eine schöne Beschäftigung. Natürlich solltet ihr dort keine stundenlangen Action-Adventures erwarten sondern eben einen Zeitvertreib. Und die Auswahl zwischen Tennis, Shooter und Puzzle Games sorgt für die nötige Abwechslung.

Leichtgewicht für die Hosentasche

Natürlich können mit der revolt Gaming-Powerbank von PEARL nicht nur Smartphones sondern auch alle anderen USB Geräte wie MP3 Player, iPad und Navigationsgeräte aufgeladen werden. Die Ladestands-Anzeige wird oben rechts über 4 LED´s angezeigt und somit habt ihr den aktuellen Stand immer im Blick. Das Gerät selber wiegt nur 200 Gramm und hat eine Abmessung von 108 x 73 x 18 mm. Außerdem wird eine deutsche und gut lesbare Bedienungsanleitung mitgeschickt.

Die revolt Gaming-Powerbank bringt außerdem noch einen Schutz vor Überladung, Überhitzung und Kurzschluss mit. Weitere Informationen zum Gerät findet ihr im folgenden Video aus dem Hause Pearl TV:

Fazit:

Die revolt Gaming-Powerbank lädt nicht nur eure mobilen Geräte mit 10.000 mAh auf sondern sorgt auch noch für einen spaßigen Zeitvertreib. Denn die Powerbank hat noch 200 Retro-Games im Gepäck, die sich während der Ladezeit bequem zocken lassen. Auf dem kleinen aber klaren 7,1 cm großen Bildschirm wird somit jede Zug oder Busfahrt deutlich angenehmer. Erhältlich ist die revolt Gaming-Powerbank bei PEARL für 39,99 €. Solltet ihr euch unbedingt mal anschauen.