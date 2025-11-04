Kiss me Coffee – Koffein-Kick für Gamer

Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen. Satte 150 Liter pro Person werden im Jahr getrunken. Und schon haben wir eine perfekte Überleitung zu unserem Premium-Partner Kiss me Coffee. Dennis, der Kopf von Kiss me Coffee, hatte eine bahnbrechende Idee im Kopf. Warum sollen es immer Energy Drinks sein, die Gamer neue Energie bringen. Es könnte doch auch mit Kaffee funktionieren. Und so wurde Kiss me Coffee zum Leben erweckt.

Kiss me Coffee sorgt für neue Energie

Hierbei handelt es sich um hochwertigen Kaffee aus Brasilien, der müden Gamer wieder Lebensenergie bringen soll. Dafür gibt es den speziellen NG+1 Kaffee. Dieser bringt extra viel Koffein für die nächste Gaming-Session mit und ist perfekt für Milch-Kaffee oder Cappuccino.

So wird der nächste Boss kein Problem mehr und eure Energie wird wieder aufgeladen. Wir haben den Kaffee getrunken und sind mehr als begeistert – keine Säure und ein wunderbarer intensiver Espresso-Geschmack.

Doch es gibt nicht nur den speziellen Gamer-Kaffee sondern auch noch andere Sorten. Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch hier werden die Sorten speziell nach Gamer Art beschrieben. Entweder Easy, Medium oder Hard. Ihr sucht euch also euren eigenen Geschmacksgrad heraus. Bei der Easy Variante erinnert der Geschmack an Waldbeeren und Süßholz und er kann zu jeder Uhrzeit getrunken werden.

Für jeden Geschmack was dabei

Die Medium Variante ist besonders magenschonend und interessant für alle dunklen Mächte – genauer gesagt diejenigen die ihren Kaffee am liebsten schwarz trinken. Die Hard Variante ist dann eine spezielle Version für Liebhaber von leichter Säure und einer komplexen Vielfalt von Aromen. Bestens geeignet für einen schönen kräftigen Espresso. Auch hier durften wir probieren und können ihn einfach nur empfehlen. Espresso-Liebhaber werden begeistert sein.

Was Kiss me Coffee ebenfalls besonders auszeichnet: Es handelt sich um 100 Prozent Organic Kaffee ohne Spritzen und keine Pestizide. Der Fairtrade-Kaffee aus Brasilien wird handgeröstet und unterstützt dabei die Wiederaufforstung des Regenwalds. Und wer es lieber statt Ganze Bohnen in Kapseln mag, der kann sich über die Espresso-Crema Variante in Kapsel-Form freuen.

Doch das ist noch nicht alles: Denn Kiss me Coffee unterstützt die Tierschutzbrücke München e.V. Bei jedem Kauf eines Kiss me Coffee unterstützt ihr die Organisation. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Elend der Hunde in der Stadt Timisoara, die im Westen Rumäniens, unweit der ungarischen Grenze liegt, zu mildern, Sie pflegen die Tiere gesund und vermitteln sie anschließend in liebevolle Familien.

Ihr merkt also das Kiss me Coffee ein echtes Herzensprojekt ist und wir stolz sind Premium Partner dieser tollen Sache zu sein. Und mit dem Gutscheincode GM10 spart ihr beim Kauf noch mal extra 10 Prozent. Wer also guten Kaffee liebt oder einfach mal probieren will der sollte sich das nicht entgehen lassen. Wir freuen uns wenn ihr Kiss me Coffee unterstützt.