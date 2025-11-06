Die nackte Kanone schießt wieder – Unsere Blu-ray Kritik

Die nackte Kanone kehrt zurück und mit ihm auch der unglaublich lustige Humor der bekannten Serie mit Leslie Nielsen. Dieser ist leider 2010 verstorben und so musste ein anderer Hauptdarsteller gefunden werden. Und dieser kam ziemlich überraschend: Denn mit Liam Neeson hat wohl kaum jemand gerechnet. Und schon vorher hiess es dann: Das kann doch nix werden. Wir haben uns die Blu-ray angeschaut und sagen euch ob es stimmt oder ob es doch was geworden ist.

Die nackte Kanone mit Liam Neeson? Ernsthaft ?

Frank Drebin Jr. ist der Sohn des legendären Lt. Frank Drebin Sr. Im Los Angeles Police Department ist er bekannt dafür Bankräuber auf eine ganz besondere Art und Weise auszuschalten. Schon am Anfang des Films wird klar das der Humor der letzten drei Teile weitergeführt wird. Doch die Vorgesetzten finden den Ablauf seiner Ermittlungen nicht wirklich gut und versetzen den guten alten Frank in einen anderen Fall.

Ein Autounfall mit einem Elektroauto der Firma EdenTech ist sein neuer Fall. Dabei kam der Softwareentwickler Simon Davenport ums Leben. Frank Drebin Jr. ermittelt weiter auf seine spezielle Art und Weise und findet die ersten Hinweise. Danach trifft er sich mit Beth Davenport, der Schwester des Opfers. Diese wird gespielt von Pamela Anderson. Wer die ersten drei Filme kennt der wird unglaublich viele kleine Dinge erkennen, die auch dort eine Rolle gespielt haben.

Humor an allen Ecken und Enden

Der Humor ist tief in der untersten Schublade zu finden aber dennoch amüsant. Die nackte Kanone hatte schon immer einen ganz speziellen Humor, der zwischen völlig bescheuert und absolut amüsant wechselt. Wir haben sehr oft geschmunzelt weil man auch auf die Kleinigkeiten im Hintergrund achten sollte. So gibt es im LAPD einen Raum für die Cold Case Fälle der an einem Eisschrank erinnert.

Frank Drebin Jr. holt sich im Laufe des Films Hilfe seines Vaters indem er ihn mitteilt das er ihm eine Eule schicken soll. Leslie Nielsen spielt im Film natürlich keine Rolle – aber im Form einer Eule ist er doch wieder dabei. Und so hilft sie ihm am Ende des Films. Alleine diese Situation reicht schon aus um zu wissen das Die nackte Kanone nichts an seinem Witz eingebüsst hat. Auch wenn die ersten drei Teile schon länger her sind kann Liam Neeson in der Rolle als Frank Drebin Jr. überzeugen.

Super Job von Liam Neeson

Auch wenn er eher für Action-Filme bekannt ist nimmt man ihm seinen Humor ab und er macht seinen Job perfekt. Auch Pamela Anderson kann als Filmpartnerin überzeugen. Und wer genau aufpasst entdeckt im Film auch noch einen ganz kurzen Auftritt von Priscilla Presley. Die Blu-ray bietet eine tolle Bildqualität und einen exzellenten Dolby Digital 5.1. Sound, welche wir auf unserer Playstation 5 abgespielt haben,

Fazit:

Die nackte Kanone ist ein würdiger Nachfolger der legendären Film-Reihe und kann mit Liam Neeson in der Hauptrolle überzeugen. Beim ersten Trailer waren wir ein wenig skeptisch und dachten das es eventuell in die Hose gehen könnte. Doch die wie immer verdammt lustige Story, die vielen kleinen völlig bescheuerten Gags und der Cast des Films hat uns abgeholt und wir hatten einen spaßigen Filmabend. Fans der Reihe sollten sich diesen Film unbedingt gönnen. Wer nicht ganz so auf überdrehten Humor und Slaptstick steht, der sollte vielleicht doch vorher den Trailer anschauen.