Absolum im Test – Rogue em up vom feinsten!

In den 90s Jahren waren sie das A und O in jeder gut ausgestatteten Arcade, sowie der NES und SNES Bibliothek. Die Rede ist von Beat em ups. Mit der 3D Area der Videospiel Geschichte ist das Genre etwas in Vergessenheit geraten, doch in den letzten Jahren feiert das Genre ein kleines Comeback. DOTEMU ist eine von vielen Entwickler die es sich zur persönlichen Aufgabe gemacht haben dieses Genre am leben zu lassen, und zusammen mit Guard Crush Games und SupaMonks bringen sie den nächsten Hit mit Absolum!

Seit der großen magischen Katastrophe, die das Land Talamh zerstört hat, haben die Zauberer kein gutes Ansehen mehr unter den einfachen Leuten. Die Katastrophe wurde damals von ehrgeizigen Zauberern ausgelöst, was dem Sonnenkönig Azra die Möglichkeit gegeben hat, jede Art von Magie-Nutzer zu versklaven. Die hohe Zauberin Uchawi formt, mit Hilfe von verbotener Magie, einen geheimen Widerstand gegen das Regime. Am Anfang hat der Spieler die Auswahl zwischen zwei Kämpfern, im Laufe des Abenteuer schließen sich noch zwei weitere Mitstreiter den Rebellen an.

Prügeln mit einer Prise von Magie

Der Entwickler hat schon vorher an Streets of Rage 4 gearbeitet und das merkt man. Absolum fühlt sich einfach grandios an zu spielen, von dem simplen Bewegen der Figur bis hin zum Kampfsystem, merkt man hier einfach die liebe zum Genre. An sich hat man eine recht einfache Steuerung, jeder Charakter hat einen leichten Angriff, einen Ausweich-Move, natürlich einen Sprung-Knopf, Magische angriffe die Mana benötigen, und einen sehr seltenen Super Move der meist den kompletten Bildschirm säubert.

Dann gibt es noch einen speziellen angriff, der wie die Magischen Angriffe, der für jeden Kämpfer unterschiedlich ist. Wo Karl eine einfache Kopfnuss durchführt, benutzt Cider ihren Arm als eine Art Enterhaken um Gegner an sich ran oder sich selbst zum Gegner zuziehen.

Alle Angriffe sind, mit ein bisschen Übung, kombinierbar, worauf man schnell die ersten 100 Treffer Kombos ausführen kann. Auch größere Gegner und sogar Bosse können längere Kombos verwickelt werden, doch haben diese Feinde eine unsichtbare Druckanzeige, die sich mit jedem Angriff langsam füllt. Sobald diese voll ist, kann der Feind aus der Kombo fliehen und ist kurz nicht angreifbar. Ähnlich wie es in manchen Fighting Games einen Kombo-Brecher gibt, damit man nicht endlos auf den Gegner einprügeln kann.

Des Weiteren kann man feindliche Angriffe Ausweichen oder auch Parieren und natürlich liegen auch ein paar Gegenstände, wie Messer, Äxte oder einfache Steine herum, die man als Wurfgeschosse benutzen kann. Und nein leider Kein Bleirohr, das man als Waffe nutzen kann, aber dafür gibt es Söldner die man kaufen kann oder Tiere auf denen man Reiten kann.

Rogue-Like oder Rogue-Lite?

Die Antwort ist ja zu beiden. Es gibt permanente Verbesserung, die euch mehr Lebenspunkte, mehr Mana oder eine erhöhte Chance auf bessere Buffs und Schmuckstücke gibt, aber schaltet man auch neue Fähigkeiten für jeden Charakter frei die man aber noch in einem Run finden muss. Anders wie in den meisten Spielen im Rogue Genre ist die Level-Struktur fast immer gleich.

Es gibt mehrere Wege die man nehmen kann um zu den Bossen zu kommen, aber steht man zum Beispiel nicht vor einer Tür und entscheidet sich für den nächsten Raum und welche Belohnung dieser gibt. Selbst wenn man immer die selbe Route wählt können hier und da neue Ereignisse passieren die euch Infos, wo ihr Geheimnisse finden könnt und somit können neue Routen geöffnet werden. Nach jedem erfolgreichen Bossfight gibt es neue Fähigkeiten, die einem neue Kombo Möglichkeiten geben und somit stärker im Kampf machen.

Fazit

Absolum ist ein Beat em up der Spitzenklasse, von einem Entwickler Team das viel Liebe für das Genre zeigt. Die wundervolle Comic Grafik und das Design der Charaktere, aber auch der ganzen Welt, ist ein richtiger Hingucker. Die Rogue-like /-lite Elemente könnten noch ein bisschen mehr Variationen gebrauchen um den Wiederspiel Wert etwas zu verbessern, aber den Beat em up Teil hat das Team hier perfekt getroffen. Diesmal hat sich DotEmu entschieden etwas eigenen zu erschaffen und nicht auf einen vorhanden IP zu greifen, wie vorher mit Teenage Mutant Ninja Turtles oder Marvel, und dafür sollten Sie auf jeden Fall belohnt werden. Absolum ist eine absolute Empfehlung!

Absolum ist erhältlich für Playstation 4/5, Nintendo Switch und PC

Der Test basiert auf einem Reviewcode für Absolum auf der Playstation 5, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.