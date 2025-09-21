Cat Needs im Test – Wenn Katzen einfach Katzen sind

Die Macher von Ratalaika Games haben mit Cat Needs ein Spiel für Katzenliebhaber entwickelt. Dieses spiegelt eigentlich jede Katze auf ihrer Art wieder. Und nebenbei dürfen wir dabei noch unser Gehirn auf die Probe stellen. Denn unsere Aufgabe ist es mehrere knifflige Aufgaben zu lösen um das nächste Level zu erreichen. Und da spielen die Katzen in Cat Needs eine wichtige Rolle. Und der Name ist auch Programm – denn wir müssen darauf achten was die Katzen möchten.

Cat Needs spiegelt jede Katze wieder

Die ersten Aufgaben gehen natürlich leicht von der Hand und sind schnell gelöst. Doch es wird von Level zu Level immer kniffliger. Aber kommen wir zum Spielprinzip. Eigentlich geht es darum die Katzen glücklich zu machen. Denn jede Katze hat seine eigenen Vorlieben. Die eine Katze möchte gerne nur essen, die andere Katze möchte nur spielen und die andere wiederum will einfach nur essen und spielen. Und nun müssen wir alle gemeinsam unter einem Hut bringen und glücklich machen und die richtige Reihenfolge finden.

Training für die Gehirnzellen

Es sind nun keine Rätsel die euch zermürben werden. Cat Needs hat einen guten Mittelweg für ein kurzweiliges Game gefunden, was Spaß macht und eure Gehirnzellen ein wenig auf Trab bringt. Ihr erwischt euch oft dabei wenn ihr sagt: „Das kann doch gar nicht funktionieren“. Und wir wissen hinterher das es natürlich doch funktioniert. Grafisch ist das Spiel natürlich kein Blockbuster, aber die unterschiedlichen Katzen sind verdammt süss dargestellt. Und am Ende des Spiel kommt sogar noch ein Hund dazu. Und auch dieser Hund hat seine spezielle Eigenschaften und muss geschickt im Spiel eingesetzt werden.

Erfolgsjäger freuen sich

Das einzige was einem ein wenig auf die Nerven geht ist die Musik im Hintergrund, aber es gibt schlimmeres.. Cat Needs gibt es für Nintendo Switch sowie Playstation 4 und 5 und Xbox Series X für 4,99 € im jeweiligen Store. Erfolgsjäger können dabei dort leichte Beute machen, weil man schnell alle elf Erfolge im Spiel erreicht hat. Wir sind der Überzeugung das jeder Katzenbesitzer seine Katze im Spiel wiederfinden wird. Insgesamt warten 50 Level mit einer stetig steigenden Herausforderung und es gibt immer neue Katzen mit speziellen Temperament und Wünschen.

Fazit:

Cat Needs ist ein kurzweiliges Game welches nicht nur Katzenfans sondern auch Rätsel Fans begeistern wird. Mit dem simplen Spielprinzip stellt sich schon nach wenigen Minuten ein hoher Wiederspielwert ein, weil ihr die Rätsel einfach lösen oder die Katzen einfach glücklich machen wollt. Und wenn es Stellen im Spiel gibt wo ihr verzweifelt dann schaut euch die niedlichen Katzen an und macht einfach was sie wollen. So wie es auch im richtigen Leben ist – denn eine Katze st immer der Boss ;).

Der Test basiert auf einem Reviewcode für Cat Needs auf der Xbox Series X|S, der uns freundlicherweise von Ratalaika Games zur Verfügung gestellt wurde