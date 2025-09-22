PCSpiele-TestsXbox Series X

South of Midnight – Ein faszinierender Ersteindruck

von Christian
Es gibt Spiele, die ziehen einen sofort in ihren Bann. Schon nach den ersten Minuten merkt man: Okay, hier passiert gerade was Besonderes. Genau so ging’s mir mit South of Midnight. Ich habe jetzt knapp 13 Stunden auf der Uhr und möchte euch meinen Ersteindruck schildern – und ja, ich nehme es gleich vorweg: Für mich ist das Ding schon jetzt ein fabelhaftes Game, das ich mit gutem Gewissen weiterempfehlen kann. 

Atmosphäre & Stil – einfach anders

Was mich als Erstes komplett gepackt hat, ist der Look des Spiels. South of Midnight hat eine Optik, die fast wie ein lebendiges Märchenbuch wirkt – nur eben ein ziemlich dunkles, mystisches Märchenbuch. Die Figuren sind stilisiert, die Umgebung wirkt wie eine Mischung aus Sumpf-Mystery, Südstaaten-Flair und einer Prise düsterer Magie. Man fühlt sich, als würde man in eine völlig eigene Welt abtauchen. 

 Die Entwickler haben hier wirklich Mut bewiesen, nicht einfach auf fotorealistischen Standard zu setzen, sondern etwas Eigenes auf die Beine zu stellen. Allein das sorgt schon dafür, dass man immer wieder stehen bleibt, um sich umzuschauen. 

Storytelling – Märchen, Mythen und Mystery

Storytechnisch verrate ich nicht zu viel, weil ich selbst noch nicht alles durchschaut habe. Aber: Nach 13 Stunden merkt man schon, dass hier viel Wert auf Erzählung und Atmosphäre gelegt wird. Die Mischung aus alten Mythen, dunklen Gestalten und einer Protagonistin, die sich ihren Weg durch diese Welt bahnt, hat mich sofort an die Couch gefesselt. 

 Es ist nicht die klassische „Held rettet die Welt“-Nummer, sondern mehr wie ein modernes Märchen mit düsteren Untertönen. Und gerade das macht’s so spannend. Man weiß nie so genau, was hinter der nächsten Ecke lauert – und manchmal sind es nicht nur Monster, die einen überraschen, sondern auch kleine Story-Momente, die einen echt zum Nachdenken bringen. 

Gameplay – entspannt, aber nicht langweilig

Das Gameplay fühlt sich bisher sehr ausgewogen an. Man bekommt nicht alle Mechaniken sofort um die Ohren gehauen, sondern entdeckt Stück für Stück, was die Spielfigur draufhat. Die Kämpfe machen Spaß, sind aber (zumindest bisher) nicht übertrieben schwer. Viel wichtiger ist, dass sie gut in die Welt passen und die Erkundung sinnvoll ergänzen. 

 Was ich richtig nice finde: Das Spiel lässt sich auch genießen, wenn man einfach mal ein bisschen durch die Welt streift. Es hat diesen „Flow“, wo man fast vergisst, wie die Zeit vergeht – und zack, schon wieder zwei Stunden rum. 

Sound & Vibes – Gänsehaut garantiert

Auch akustisch liefert South of Midnight richtig ab. Der Soundtrack ist atmosphärisch, manchmal unheimlich, manchmal fast verträumt – immer aber passend zur Stimmung. Gerade wenn man nachts mit Kopfhörern spielt, entfaltet das Spiel seine volle Wirkung. Ich hatte mehr als einmal Gänsehaut, nur weil im Hintergrund ein seltsames Geräusch erklang oder ein musikalischer Akzent die Szene noch intensiver machte. 

Mein Zwischenfazit – 9/10

Nach 13 Stunden bin ich überzeugt: South of Midnight ist ein verdammt starkes Game. Klar, das ist noch keine finale Bewertung, dafür habe ich einfach zu wenig vom Spiel gesehen. Aber die Richtung stimmt absolut. Die Mischung aus einzigartigem Stil, spannender Story und entspanntem, aber fesselndem Gameplay macht das Spiel zu einem echten Erlebnis. 

Wenn ich eine Zahl dranpacken müsste: 9 von 10 Punkten – und das schon jetzt, ohne das Ende zu kennen. Das heißt einiges.

Empfehlung

Falls ihr gerade nach einem Spiel sucht, das mal etwas anderes bietet als den üblichen Einheitsbrei, dann gebt South of Midnight unbedingt eine Chance. Es ist ein Spiel, das nicht nur unterhält, sondern einen auch in seine Welt zieht – und das, ohne sich dabei wie ein Klon anderer Games anzufühlen. 

 Ich bin super gespannt, wie es weitergeht, und werde definitiv noch einige Stunden investieren. Aber schon jetzt kann ich sagen: Absolute Empfehlung von mir! 

South of Midnight ist auf Xbox Series X|S und PC erhältlich. 

