Fellowship bei uns in der Preview

Publisher Arc Games hatte uns schon auf der Gamescom 2025 eingeladen das neue Spiel Fellowship von Entwickler Chief Rebel anzuspielen, endlich dürfen wir auch darüber reden. Fellowship ist ein Fantasy MODA (Multiplayer Online Dungeon Adventure), dass die Idee von Dungeons, wie man sie in MMORPGs kennt, nimmt und ein ganzes Spiel daraus gebaut, ohne die Zeit Investition die ein MMO braucht.

Für viele Spieler eines MMORPGS ist eines der besten Features die Dungeons, Raids und natürlich die Kämpfe gegen die Bosse. Man braucht eine Gruppe von mindestens vier Spielern, die sich zusammen durch einen Level, voll mit kleinen Gegnern und Mini-Bossen um sich dann dem großen bösen Endboss zu stellen. Volle Konzentration wird von jedem Spieler verlangt, da der kleinste Fehler einen „Wipe“(Vernichtung der Gruppe) auslösen kann, und man wieder von Anfang oder einem Checkpunkt anfangen muss. Die Grundlage jeder Gruppe ist das sogenannte „Holy Trinity“, man hat einen Tank Charakter, der den Schaden für alle abfängt, einen Heiler der alle Anderen am Leben hält und der Rest wird mit Damage Dealer aufgefüllt, die für den Schaden verantwortlich sind. Als Belohnung gibt es selbstverständlich Loot um seine Ausrüstung zu verbessern und damit dann neue schwerere Herausforderungen anzunehmen. Ein Spielprinzip das in sehr vielen Spielen verwendet wird, und bis heute immer noch simpel, aber effektiv ist.

Anders wie in MMORPGs erstellt ihr bei Fellowship nicht eueren eigenen Charakter, sondern wählt einen vorgefertigten Charakter aus. Diese Helden haben alle ihr eigenes Design, Persönlichkeit und Hintergrundgeschichte, ähnlich wie in einem League of Legends oder DOTA. Natürlich muss man sich hier nicht auf einen Charakter festlegen, sondern kann man jederzeit zwischen den Helden, solange man nicht gerade in einem Dungeon unterwegs ist, wechseln. Für jede Klasse gibt es verschiedene Charaktere zur Auswahl, auch wenn es mehrere Tanks oder Heiler gibt, spielen sie sich doch alle komplett anders, so das es für jeden genau den richtigen Tank, Heiler und Damage Dealer gibt.

Wir haben mit den Entwicklern mehrere Dungeon Runs gemacht, mit verschiedenen Klassen und es fühlte sich gut an zu spielen. Wie Klassen und deren Fähigkeiten funktionieren bis hin zu Dungeon Design und Boss Mechaniken, merkt man die Entwickler haben ihre Hausaufgaben gemacht, damit es sich wie ein authentischer MMORPGs Dungeon anfühlt. Natürlich levelt man die Helden im laufe des Spiels hoch um mehr Fähigkeiten zu bekommen, auch Ausrüstung bekommt man neue, die man am Charakter selbst sehen kann. Zusätzlich gibt es auch noch Skins und Reittiere die man alle im Spiel freischalten kann. Der Entwickler möchte keine Microtransactions im Spiel haben, alles soll im Spiel selbst erreichbar sein, nur eventuelle große Erweiterungen könnten später extra Geld kosten, aber das wird die Zukunft zeigen ob es soweit kommen wird.

Alles in allem hatten wir sehr viel spaß mit dem Preview von Fellowship und freien uns schon auf das Spiel. Derzeit ist nur eine PC Version geplant, aber der Entwickler selbst hatte gesagt:“ Wenn Final Fantasy 14 sich gut auf der Konsole spielt, dann sollten wir es auch hinbekommen das gut umzusetzen“, aber der Fokus liegt erstmal in dem Early Access für PC. Wenn euch gefällt hat was ihr gelesen habt, dann schaut doch mal bei Steam vorbei, da kann man bis zum 23. September an der Open Beta von Fellowship teilnehmen.

Fellowship Trailer

Fellowship erscheint am 16. Oktober im Early Access.