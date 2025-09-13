Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 im Test – Die Dämonenjagd geht weiter

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba– ist eine sehr erfolgreiche Manga und Anime Serie, welche im Jahr 2021 das erste Konsolen und PC Spiel bekommen hat. Entwickler CyberConnect2 ist wieder am Steuer um dem Videospiel, den einzigartigen Anime Stil zu verpassen, Publisher SEGA ist auch wieder mit dabei, somit kann man mindestens die gleiche Qualität wie vom Vorgänger erwarten.

Die Story knüpft direkt an den Vorgänger an. Es fängt mit einem kleinen Prolog an, in dem es eine sehr kurze Einführung unseres Protagonisten Tanjiro und seiner Geschichte gibt, gleichzeitig bekommen wir auch das Tutorial für das Spiel. Die Story beginnt nach dem „Mugen Train“– Arc, wo der Vorgänger aufgehört hatte. Im zweiten Teil darf man den „Entertainment District“ – Arc über den „Swordsmith Village“ – Arc bis es dann mit dem „Hashira Training“ – Arc zu ende geht. Die wichtigsten Ereignisse aus der Geschichte des Manga/Anime werden hier sehr gut dargestellt und behandelt, damit auch Neulinge verstehen um was es geht.

Für Diejenigen die den Manga oder Anime gelesen/gesehen haben, werden hier sehr wenig neues finden, da die Story fast eins zu eins übernommen wurde. Hier und da gibt es ein paar neben quest, die für das Spiel gemacht wurden, aber genau so fühlen sie sich auch an. Sehr kurz und haben nicht wirklich was mit der Geschichte zu tun, einfach nur da um die Spielzeit etwas zu strecken und um Erfahrung und Geld zu bekommen.

Auf ins Getümmel!

Story ist schön und gut, aber die Fans von Demon Slayer wollen ihre Lieblingscharaktere wählen und sich gegen andere Spieler messen. Doch wem Online spielen zu stressig ist, kann sich noch in ein paar anderen Spiele Modi austoben. Als erster ist natürlich der Story Modus: Wie vorher schon erwähnt spielen wir hier die Geschichte vom Manga/Anime. Neben dem Kampf gegen Dämonen, kann man kleine Gebiete erforschen. Man läuft durch Straßen, springt über Zäune und klettert auf Dächer, um dabei Geld, Sammelgegenstände, Ausrüstung und Erinnerungen. Ab und zu gibt es noch kleine Mini-Games in der Story, wie zum Beispiel ein Guitar Hero ähnliches Rhythmus Spiel. Mit dem Geld kauft man neue Charaktere, Kostüme, Ausrüstung und verschiedene Sachen um sein Online Profil zu zu verzieren. Ausrüstungen sind eines der neuen Features des zweiten Teils von Demon Slayer.

Man hat drei Slots für Ausrüstungen, diese haben verschiedene Fähigkeiten die euch Vorteile im Kampf bieten, wie zum Beispiel mehr Spezial Angriff Schaden nach dem man fünf Treffer erreicht hat, oder wenn die Lebenspunkte auf 30% sinken, heilt man wieder zurück auf 100%. Je stärker die Ausrüstung desto mehr Slots kostet dieser, die stärksten verbrauchen alle drei Slots. Es gibt eine große Auswahl an Ausrüstungsgegenständen, so dass jeder Spieler genau die richtige Kombination findet für seinen Spielstil und Charakter. Manche Ausrüstung kann nur von Dämonen Kämpfern benutzt werden, und einige können nur im Story Modus verwendet werden. Erinnerungen sind kleine Szenen, welche euch kleine Rückblenden mit mehr Informationen und Hintergründe für die aktuelle Story geben.

Natürlich gibt es den klassischen Vs. Mode, hier könnt ihr Kombos oder Moves der Kämpfer trainieren, ein Match gegen den CPU oder einen anderen lokalen (oder Online) Spieler machen und den Survival Modus spielen, in dem man solange kämpft bis man besiegt wird. „Der Weg eines Dämonenjägers“ Modus lässt euch die größten Kämpfe aus den vorigen Arcs nachspielen kann. Leider bekommt man keine wirkliche Story in diesem Modus sondern nur sechs Kämpfe, die man schon im Vorgänger gespielt hat, aber immerhin beinhalten diese Herausforderungen alle Neuerungen des neuen Spiels. Als letztes gibt es noch „Trainingspfade“, hier sucht man sich zuerst einen Hashira aus mit dem man Trainieren will, danach sucht man seinen eigenen Kämpfer und Ausrüstung aus. Nun muss man sich durch eine Reihe von Rivalen kämpfen um seinen Trainer zu erreichen und dann versucht diesen zu besiegen. Je höher der Schwierigkeitsgrad desto mehr Rivalen müssen besiegt werden. Nach jedem dieser Rivalen bekommt man eine Belohnung die euch im Laufe des „Trainings“ weiter helfen kann, zum Beispiel mehr Angriffskraft, Leben oder Verteidigung für den nächsten Kampf, sofern ihr diesen Buff benutzen wollt. Ziel dieses Spielmodus ist es euch ganz am Anfang eine Route zum Hashira euere Wahl zu suchen um die Buffs mitzunehmen die ihr dann für den großen Kampf mit euerem Meister benutzen wollt. Es hat schon fast was von einem Rogue-like.

Totale Konzentration!

Kommen wir endlich zum Kämpfen, den das macht man ja fast zu 90% in einem Fighting Game. Spieler des ersten Teils werden sich hier direkt wohlfühlen, da sich sehr wenig geändert hat. Wir haben unsere Leichten-Angriffe, Schwere-Angriffe, Spezial-Angriffe und Ultimate-Angriffe, Support-Angriffen verbunden mit Blocken, Parieren und ausweichen für die Defensive, alles Standard für jede Art von Fighting Game. Im Grunde wurde das Spiel nur noch mal geupdatet, alle Kämpfer wurden angepasst nach dem Feedback Vorgänger, es gibt neue Moves und auch Kombo angriffe. Fast jeder Charakter hat jetzt mindestens zwei Ultimate Art angriffe, neue Dual Ultimate Arts Moves wurden hinzugefügt, die man nur ausführen kann wenn man die richtige Kombination von Kämpfern in seinem Team hat. Natürlich gibt es viele neue Charaktere die man vorher nicht spielen konnte, somit ist die Anzahl auf über 40 gesprungen. Die Neuerungen hören sich eher an wie ein großes Update oder eine Erweiterung, als eine richtige Fortsetzung, aber dazu muss man sagen das die Mechaniken und das Kampfsystem schon richtig gut waren und somit es schwer war vieles neues einzubauen. Was den zweiten Teil aber auf jeden Fall hervorhebt sind die vorher schon erwähnten Ausrüstungen. Mit der Menge an Gegenständen, kombiniert mit der Möglichkeit mehrere Kämpfer in einem Team zu haben, gibt es hier eine Menge Zusammenstellungen für jede Art von Spieler.

Cyberconnect2 ist für Spiele für die Naruto Ultimate Storm Serie und auch Dragon Ball Z: Kakarot Spiele bekannt, diese haben schon gezeigt das die Entwickler wissen wie ein Anime Spiel aussehen sollte. Auch hier bei dem zweiten Teil von Demon Slayer haben sie es wieder geschafft das Spiel besser aussehen zu lassen als der Vorgänger. Manche Szenen sind fast eins zu eins nach animiert und sind mit dem Anime zum verwechseln ähnlich. Die musikalische Untermalung stammt auch wieder aus dem Anime Soundtrack mit ein paar neuen Stücken, die aber sehr gut hinein passen.

Fazit zu Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2

Mit der Fortsetzung wurde wieder ein Solides Anime Spiel von Sega und Cyberconnect2 abgeliefert. Fans der Serie freuen sich alle ihre Liebsten Charaktere zu sehen und auch spielen zu können, aber auch Neulinge sind nicht ganz verloren wenn sie mit dem zweiten Teil anfangen. Doch leider hätte man sich mehr Neuerungen gewünscht, in Online Kämpfen merkt man kaum einen Unterschied zwischen den beiden Spielen. Mehr von der Story ist natürlich schön, aber die ist auch nach maximal 7 Stunden vorbei und dann kann man sich noch ein bisschen mit den anderen Modi auseinander setzten. Jedoch lebt das Spiel vom Lokalen und Online Vs. Modus und dafür ist es leider zu wenig neues für eine Fortsetzung. Das ganze hätte auch eine große Erweiterung sein können.

Alles in allem ist es trotzdem ein gutes Anime Spiel für Fans und auch Neulinge von Demon Slayer. Wenn ihr den Vorgänger schon habt dann wartet vielleicht vorher auf einen Preissturz für alle anderen ist das hier der perfekte Startpunkt. Da das Spiel, genau wie der aktuelle Anime, mit dem Teaser zum Finalen Arc aufhört, kann es nicht lange dauern bis ein dritter Teil angekündigt wird.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 ist erhältlich für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 4/ 5 und Nintendo Switch.

Der Test basiert auf einem Reviewcode für Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles 2 auf der Xbox Series X|S, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.