007 First Light – Gameplay Trailer

Auf der Gamescom 2025 hatten wir die Chance uns eine Präsentation von dem neusten James Bond Spiel von IOI Interactive. Dieses Gameplay für 007 First Light wurde jetzt auch veröffentlicht in der Form eines State of Plays von Playstation.

Leider konnte wir das Spiel nicht anspielen, aber wer ein Hitman Spiel in den letzten Jahren gespielt hat, weiß was der Entwickler zu bieten hat. Wie Agent 47, kann James Bond auch viele verschiedene kreative Wege finden um an sein Ziel zu kommen. Der unterschied ist, Bond ist noch nicht der Meister Spion den wir kennen, da er noch in der Ausbildung ist. Im Laufe des Spiel muss James lernen sich unter die Menschen zu mischen während er seine ersten Schritte in der Welt der Spionage macht.

Aber 007 First Light ist kein Call of Duty, Stealth steht hier im Mittelpunkt, Ziele können in verschiedenen Weisen erreicht werden, die Kreative Herangehensweise ist dem Spieler voll überlassen. Natürlich dürfen die netten Gadgets von Bond nicht fehlen. Q stattet euch mit vielen neuen Spielzeugen aus, die euch auf eueren Mission helfen. Hacken, Schlösser aufbrechen, Ablenkungen und Ausschaltung von Zielen, für jeden Spielstil gibt es ein Werkzeug. Wenn das Schleichen fehlschlägt oder die Situation mehr aggressive Handlungen benötigt, kann Bond selbstverständlich auch zur Waffe greifen. Das Eskalationssystem bestimmt wie Bond sich verhalten darf, wollt ihr einfache Ziele außer Gefecht nehmen, habt ihr eine große Auswahl an Nahkampf angriffen und auch Takedowns in eueren Repertoire. Sobald die Gegner anfangen tödliche Gewalt einzusetzen, bekommt ihr die „Lizenz zum Töten“, ab jetzt darf zurück geschossen werden, und hier sieht man Bonds meisterhafte Treffsicherheit mit Schusswaffen aller art. Waffen können von den Feinden benutzt werden, haben aber nur begrenzte Munition zur Verfügung, deshalb werdet ihr im Gefecht durch viele Waffen wechseln müssen. Und natürlich wird es noch, die ikonischen Verfolgungsjagden mit Fahrzeugen geben, die man sich nicht wegdenken kann wenn man an James Bond denkt.

Zusätzlich zeigt IOI Interactive noch die Pre-Order Boni und Legacy Edition für 007 First Light:

Pre-Order Bonus

24-stündiger Ealry Access

vier Item-Skins (das Glänzende Feuerzeug, die Glänzenden Kopfhörer, das Glänzende Telefon und der Glänzende Stift)

exclusiver Waffen-Skin

vier Outfits (Tag der Toten, Wüstenforscher, Stummer Anker und

Gentleman-Agent)

Legacy Edition

299,99€

Spiel (mit den Pre-Oder Bonus)

exklusiver Waffen-Skin (Goldene Pistole)

Outfit (Obsidian-Gold-Anzug)

eine Replika von der Goldenen Pistole mit Ständer und Geheimfach

Echtheitszertifikat

Steelcase mit 007 Magnet Logo

007 First Light Gameplay Deep Dive

007 First Light erscheint am 27. März 2026 für PC, Xbox Series X|S, Playstation 5 und Switch 2.