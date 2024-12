Sega und CyberConnect2 kündigen die Fortsetzung für das Demon Slayer: Kimetsu no Yabai The Hinokami Chronicles an. Die Dämonenjagd geht weiter!

Setzen Sie die Reise von Tanjiro dort fort, wo sie im ersten Spiel aufgehört hat. Kämpfe dich durch die Ereignisse des Vergnügungsviertel-Arcs, des Schwertschmiededorf-Arcs und des Hashira-Trainings-Arcs aus der Anime-Adaption! Wähle aus einer Vielzahl brandneuer Charaktere, die du spielen kannst, wie zum Beispiel Muichiro Tokito und Mitsuri Kanroji, die beiden Hashira, die es im Schwertschmiededorf-Arc mit einem Dämon höheren Ranges aufnehmen. Der komplette Spielplan umfasst die achtzehn Charaktere aus dem ursprünglichen Spiel, die im kostenlosen Update hinzugefügten Dämonen und die Charaktere aus den herunterladbaren Entertainment District Content Packs.

Die Hashira kommen als spielbare Demon Slayer



Alle neun Hashira, die ranghöchsten Schwertkämpfer der Dämonentöter:

Giyu Tomioka (Wasser-Hashira)

Kyojuro Rengoku (Flammen-Hashira)

Tengen Uzui (Klang-Hashira)

Muichiro Tokito (Nebel-Hashira)

Shinobu Kocho (Insekten-Hashira)

Mitsuri Kanroji (Liebes-Hashira)

Obanai Iguro (Schlangen-Hashira)

Sanemi Shinazugawa (Wind-Hashira)

Gyomei Himejima (Stein-Hashira)

Trailer:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 erscheint in 2025 für Playstation 4/5, Xbox One/ Series X|S, Nintendo Switch und PC.