Gewinnspiel zum Kinostart von MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING

Zum Kinostart von Mission: Impossible – The Final Reckoning haben wir wieder ein kleines Gewinnspiel auf die Beine gestellt. Zusammen mit unseren Partner verlosen wir dabei jeweils 2 x 2 Freikarten und 2 x jeweils einen coolen Sweater (Größe L). Und so macht ihr mit: Schickt uns eine Mail mit dem Betreff „Impossible“ an macht-mit-bei@games-mag.de und landet im Lostopf. Das Gewinnspiel geht bis Freitag, den 6. Juni um 23:59 Uhr. Wir drücken euch die Daumen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.

Unsere Leben sind die Summe unserer Entscheidungen. Tom Cruise ist Ethan Hunt in MISSION: IMPOSSIBLE – THE FINAL RECKONING. Ab 21.5. NUR im Kino.

An der Seite von Tom Cruise spielen Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell und Frederick Schmidt. Regie führte Christopher McQuarrie, basierend auf der von Bruce Geller kreierten Fernsehserie. Produzenten sind Tom Cruise und Christopher McQuarrie. Executive Producers sind David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger und Chris Brock. Noch mehr von Paramount! Instagram: / paramount_pictures_germany

