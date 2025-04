SNK zeigt einen weiteren überraschenden Gastkämpfer für Fatal Fury City of the Wolves. Salvatore Ganacci bringt den Beat!

Salvatore ist ein Künstler, der mit der Justiz zu tun hat und in South Town auf der Suche nach Inspiration ist, um sein neuestes (und hoffentlich größtes) Anime-Musikvideo fertigzustellen. Als sein guter Freund Duck King ihm von dem bevorstehenden KOF-Turnier erzählt, beschließt Salvatore, dass ihm das den nötigen Kick geben könnte. Mit seiner Kombination aus DJing und Kampfsport ist Salvatore ein wahrer Alleskönner: Er mischt Musik, Muskeln und Chaos, so dass selbst die stärksten Gegner durch seine außergewöhnlichen Fähigkeiten verblüfft und verwirrt sind.

Anküdigungs-Trailer

Fatal Fury City of the Wolves Salvatore Ganacci Trailer

Fatal Fury: City of the Wolves erscheint am 24. April 2025 für Playstation 4/5, Xbox Series X|S und PC.