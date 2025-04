SNK zeigt den letzten Kämpfer für das Startroster für Fatal Fury City of the Wolves. Hokutomaru bringt seine Ninja-Kunst zum Kampf.

Andy Bogard und der junge Schüler von Mai Shiranui. Nach dem letzten Turnier tauschte Hokutomaru seine Heimat in den Bergen gegen die geschäftige Metropole South Town ein – mit Terrys Hilfe, versteht sich. Obwohl er sich mit den Höhen und Tiefen des „Lebens in der Stadt“ auseinandersetzen muss, verbringt der junge Shiranu-Kämpfer viel Zeit damit, sich zu fragen, wie er seine Fähigkeiten einsetzen kann, um den Menschen um ihn herum zu helfen. Als das letzte Turnier vor der Tür steht, beschließt Hokutomaru, dass dies die perfekte Gelegenheit ist, um zu sehen, wie er gewachsen ist.

Fatal Fury City of the Wolves Hokutomaru Trailer

Fatal Fury: City of the Wolves erscheint am 24. April 2025 für Playstation 4/5, Xbox Series X|S und PC.