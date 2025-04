RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army – Angekündigt

Atlus kündigt ein neues Remaster zu einem der vielen Shin Megami Tensei Spin-offs. RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army bringt die Dämonen zurück!

Shin Megami Tensei Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army kommt von der Playstation 2 auf moderne Konsolen. Das Remaster bekommt, neben einem neuen verkürzten Namen, überarbeitete Grafik, neue Sprachausgaben, neue Quality of Life Features und ein verbessertes Kampfsystem.

Eine junge Erbin wendet sich an die Narumi-Detektei mit einer seltsamen Bitte… sie zu töten. Ohne weitere Erklärungen wird das Mädchen gekidnappt. Der angehende Detektiv Raidou Kuzunoha XIV, der nebenbei als Teufelsbeschwörer arbeitet und zum Schutz der Hauptstadt eingesetzt wird, übernimmt den Fall. Raidou ermittelt in der ganzen Stadt und betritt dabei auch das Dunkle Reich – eine gefährliche Verbindung zwischen der realen Welt und der Unterwelt, in der es von Dämonen wimmelt. Schlüpfe in die Rolle von Raidou Kuzunoha und arbeite mit deinen verbündeten Dämonen zusammen, um die Geheimnisse zu lüften, die sich dir in den Weg stellen. Was einst eine Vermisstensache war, entwickelt sich bald zu einer Verschwörung, die nicht nur die Hauptstadt, sondern die ganze Nation erschüttern wird.

Ein verbessertes, aber originalgetreues Remaster – Der Klassiker unter den übernatürlichen Action-RPGs kehrt zurück, jetzt mit verbesserter Grafik, Audio und Kämpfen für moderne Konsolen, wobei der Stil des Originalspiels beibehalten wurde. Eine brandneue Benutzeroberfläche, vollständige Sprachausgabe, erweiterte 3D-Umgebungen und vieles mehr laden sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger zu einem nostalgischen und spannenden Spielerlebnis ein.

Ein übernatürliches Detektivgeheimnis – Lassen Sie Ihren inneren Detektiv in einem fesselnden, übernatürlichen Abenteuer mit einer charmanten Besetzung komplexer Charaktere ermitteln. Decken Sie die Wahrheit hinter den geheimen Absprachen auf, die sich in der Hauptstadt abspielen, und erleben Sie unerwartete Wendungen. Nutze sowohl deinen Verstand als auch die Macht deiner Dämonen, um keinen Stein auf dem anderen zu lassen.

Ein phantastisches Abenteuer der Taisho-Epoche – Navigiere durch die historischen Straßen einer phantastischen Ära der 1930er Jahre in Tokio oder tauche in das gespenstische Reich der Finsternis ein, wo Dämonen auf dich lauern. Mit mehr als 120 Dämonen, die du beschwören kannst, musst du deine Verbündeten weise wählen, um zu verhindern, dass die Menschheit von der Finsternis verschlungen wird.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army erscheint am 19. Juni für Xbox One, Xbox Series X|S, Playstation 4/5, Nintendo Switch und PC.