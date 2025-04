Emma Frost, Ultron, Krakoa und mehr: Das wird Season 2 von Marvel Rivals

In den letzten Monaten hat Marvel Rivals einen kometenhaften Aufstieg hingelegt – etwas, das wohl nur die wenigsten für möglich gehalten hätten. Ein weiterer Hero-Shooter, der Overwatch den Thron streitig macht? Und dann auch noch mit so einem Knall? Doch genau das ist passiert! Natürlich hat die Marvel-Lizenz ihren Teil dazu beigetragen, aber es war einfach großartig zu sehen, wie das Spiel immer mehr Fans für sich gewinnen konnte.

Während sich Season 1 langsam dem Ende neigt, war es nur eine Frage der Zeit, bis wir erste Einblicke in die nächste Runde erhalten. Und nun ist es soweit: Der offizielle YouTube-Kanal hat den Trailer zur zweiten Season veröffentlicht – mit dem vielversprechenden Titel „Season 2: Hellfire Gala Official Trailer“. Schon der Name verrät, dass die berühmte Hellfire Gala aus den Comics eine zentrale Rolle spielen wird, ebenso wie die Mutanten von Krakoa.

Der Trailer gibt uns direkt einen ersten Blick auf Emma Frost, die schillernde Mutanteninsel Krakoa und eine Vielzahl neuer Skins für die spielbaren Helden. Doch die ausgelassene Feier wird jäh unterbrochen – von keinem Geringeren als Ultron! Genau wie Emma Frost dürfte auch er als neuer spielbarer Charakter in dieser Season mitmischen.

Marvel Rivals: Season 2 erscheint bereits am 11. April – also in nur acht Tagen! Das Update wird für alle Plattformen verfügbar sein, auf denen das Spiel bereits läuft. Die Vorfreude steigt!

Hier gibt es den Trailer zu Season 2 von Marvel Rivals: