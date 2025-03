Gewinnspiel zum Kinostart von Mr. No Pain

Am Donnerstag den 20. März kommt Mr. No Pain in die deutschen Kinos. Wir verlosen zum Kinostart 2 x 2 Freikarten für ein Kino eurer Wahl. Das Mitmachen ist wie immer ganz einfach. Schickt uns eine Mail mit dem Betreff „Pain“ an mach-mit-bei@games-mag.de und landet in der Lostrommel. Das Gewinnspiel läuft bis Freitag, den 30. März um 23:59 Uhr. Wir drücken euch fest die Daumen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden.

PARAMOUNT PICTURES präsentiert

in Zusammenarbeit mit INFRARED PICTURES

Eine SAFEHOUSE PICTURES / CIRCLE MANAGEMENT + PRODUCTION Produktion

Einen Film von DAN BERK & ROBERT OLSEN

„MR. NO PAIN“ („NOVOCAINE“)

Executive Producers

Paul Barbeau, Glen Basner, Josh Adler, Lars Jacobson, Alison Cohen

Produzenten

Drew Simon, Tory Tunnell, Joby Harold, Sam Speiser, Matt Schwartz, Julian Rosenberg

Drehbuch

Lars Jacobson

Regie

Dan Berk & Robert Olsen

Besetzung

Jack Quaid, Amber Midthunder, Ray Nicholson, Betty Gabriel, Matt Walsh, Lou Beatty Jr.,

Van Hengst, Conrad Kemp und Jacob Batalon

Als seine Traumfrau (Amber Midthunder) entführt wird, verwandelt der ganz normale Durchschnittstyp Nate (Jack Quaid) seine Unfähigkeit Schmerzen zu empfinden in eine unerwartete Stärke, um sie wieder zurück zu bekommen.

Ab 20. März 2025 NUR im Kino!

Im Verleih von Sony Pictures Entertainment Deutschland

#MrNoPain