Miles Morales – Spider-Man 3 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Miles Morales – Spider-Man 3.

Erscheinungsdatum 05.11.2024 Zeichner Federico Vicentini, Iban Coello Autor Cody Ziglar Format Softcover Seitenanzahl 112 Stories Miles Morales: Spider-Man (2023) 13–16, Giant-Size Spider-Man (2024) 1 (I) Preis 14,00 €

Seit seinem Debüt als Spider-Man hat Miles Morales einen weiten Weg zurückgelegt. Einst ein Teenager, der plötzlich in die Fußstapfen des legendären Peter Parker treten musste, ist er heute ein fester Bestandteil der Heldenwelt von New York. Doch das Leben eines Netzschwingers ist alles andere als einfach: Neben Schulstress, familiären Verpflichtungen und den Erwartungen seiner Mitmenschen muss Miles immer wieder gegen gefährliche Feinde antreten – und dabei seinen eigenen Platz in der Welt der Superhelden finden.

Miles ist längst mehr als nur eine Comicfigur – er hat sich zu einem der beliebtesten modernen Spider-Man-Helden entwickelt und ist in zahlreichen Medien vertreten. Ob in der gefeierten Spider-Man: Into the Spider-Verse-Filmreihe oder in Videospielen wie Marvel’s Spider-Man: Miles Morales – der junge Held hat sich fest im Marvel-Universum etabliert. Dabei begeistert er mit seinem frischen Stil, einzigartigen Kräften und einer Geschichte, die sich spürbar von der seines berühmten Vorgängers Peter Parker unterscheidet.

Nun kehrt Miles in Spider-Man – Miles Morales 3 mit einem neuen Abenteuer zurück, das ihn an seine Grenzen bringt. Doch was erwartet die Leser in diesem Band? Wie entwickelt sich Miles als Held weiter? Und welche Überraschungen hält die Story bereit? All das erfahrt ihr in dieser Comic-Kritik zu Miles Morales – Spider-Man 3!

Inhalt:

New York versinkt im Chaos – ein erbarmungsloser Krieg zwischen den gefährlichsten Supergangstern der Stadt entbrennt! Mittendrin: Miles Morales, der junge Netzschwinger, der an der Seite von Spider-Man Peter Parker kämpft, um die Metropole vor dem Untergang zu bewahren. Doch als der skrupellose Hobgoblin seinen Einfluss auf Miles’ Heimatviertel Brooklyn ausdehnt, nimmt der Nachwuchsheld das Heft selbst in die Hand. Er stellt ein eigenes Team zusammen, um dem Wahnsinn Einhalt zu gebieten.

Miles Morales – Spider-Man 3 schafft meiner Meinung nach einen ganz interessanten Spagat. Es ist eine Geschichte, die parallel zum Spider-Man-Event Gang War stattfindet und trotzdem perfekt in die derzeitige Reihe von Miles Morales passt. Das ist nicht immer so, und es kann sich schnell anfühlen, als wäre es nur ein weiteres Tie-in – hier hat man das aber geschickt umgangen. Immer wieder tauchen Charaktere aus dem aktuellen Run auf, und dann hat man mit Rabble und Hobgoblin auch noch zwei Feinde genutzt, die sowieso in den letzten beiden Bänden Thema waren.

Auch wenn das gut gelungen ist, ist die Story doch im Großen und Ganzen nur eine plumpe Actionshow ohne viel nennenswerten Tiefgang, wie es noch in den vorherigen beiden Bänden der Fall war. Eine Ausnahme bilden die Szenen mit dem Prowler, auch bekannt als Miles’ Onkel Aaron, welche ihn toll mit seiner Vergangenheit verknüpfen und auch den ein oder anderen emotionalen Moment bereithalten. Mit Miles Morales – Spider-Man 3 werden also vor allem Fans auf ihre Kosten kommen – und alle diejenigen, die auch das Gang War-Event verfolgt haben. Alle anderen müssen sich zweimal überlegen, ob dieser Band etwas für sie sein könnte.

Ein großes Plus, das ich euch aber auch noch gerne ans Herz legen möchte, ist das dazwischengeschobene Issue Giant-Size Spider-Man (2024) 1, in dem Misty Knight und Miles gemeinsam nach Geräten von Rabble suchen und währenddessen auf den neuen Venom, also Dylan Brock, treffen. Hier entbrennt dann ein richtig cooler Kampf zwischen Venom und Spider-Man, den man sich gerne anschauen kann. Schade nur, dass sich dieses Ereignis bei uns in Deutschland nicht einzeln kaufen lässt … trotzdem ist es verdammt toll.

Zeichnungen:

In Miles Morales – Spider-Man 3 setzen die Künstler Federico Vicentini und Iban Coello die beeindruckende visuelle Qualität der vorherigen Ausgaben nahtlos fort. Ihre Zeichnungen sind erneut exzentrisch und dynamisch, was besonders in den actiongeladenen Szenen zur Geltung kommt. Die Panels sind mit ausdrucksstarken Farben gestaltet, die die Energie und Intensität der Handlung unterstreichen.

Wie bereits in den vorherigen Bänden schaffen es die Zeichner, die Bewegungen von Miles Morales fließend und kraftvoll darzustellen, wodurch die Leser förmlich in die Welt des jungen Helden hineingezogen werden. Die Kampfszenen sind choreografisch hervorragend umgesetzt und vermitteln ein Gefühl von Geschwindigkeit und Agilität, das für Spider-Man-Geschichten unerlässlich ist.

Auch in ruhigeren Momenten überzeugen die Illustrationen durch Detailreichtum und emotionale Ausdruckskraft. Die Mimik und Gestik der Charaktere sind fein nuanciert, was den Figuren zusätzliche Tiefe verleiht und die narrative Wirkung verstärkt. Die Farbpalette ist sorgfältig gewählt und unterstützt die Stimmung jeder Szene – sei es Spannung, Dramatik oder Humor.

Insgesamt bleibt Miles Morales – Spider-Man 3 in puncto Zeichnungen auf dem hohen Niveau der Vorgänger und bietet den Lesern erneut ein visuelles Erlebnis, das die packende Storyline perfekt ergänzt. Fans der Serie werden nicht enttäuscht sein und können sich auf weitere künstlerische Highlights freuen.

Fazit zu Miles Morales – Spider-Man 3 :

Miles Morales – Spider-Man 3 liefert eine actionreiche Fortsetzung, die Fans des jungen Netzschwingers begeistern wird. Die Story fügt sich nahtlos in das aktuelle Gang War-Event ein, ohne sich wie ein bloßes Tie-in anzufühlen. Auch wenn die Handlung insgesamt eher auf spektakuläre Kämpfe als auf tiefgründige Charakterentwicklung setzt, sorgen insbesondere die Momente mit dem Prowler für emotionale Highlights.

Visuell bleibt der Band auf gewohnt hohem Niveau: Die dynamischen Zeichnungen und kraftvollen Farben bringen die Action perfekt zur Geltung und verleihen der Geschichte zusätzlichen Schwung. Besonders gelungen ist der Bonus-Comic Giant-Size Spider-Man (2024) 1, welcher eine spannende Ergänzung darstellt – schade nur, dass es hierzulande nicht separat erhältlich ist.

Insgesamt ist Miles Morales – Spider-Man 3 ein unterhaltsames Abenteuer, das besonders für Fans der Reihe und des Gang War-Events empfehlenswert ist. Wer jedoch auf eine tiefgehende Story hofft, könnte ein wenig enttäuscht werden. Actionliebhaber und Miles-Morales-Fans kommen aber definitiv auf ihre Kosten!