Miles Morales – Spider-Man 1 (2023) – Comic-Kritik

Viel Spaß mit unserer Kritik zu Miles Morales – Spider-Man 1 (2023).

Erscheinungsdatum 10.10.2023 Zeichner Federico Vicentini Autor Cody Ziglar Format Softcover Seitenanzahl 132 Storyline Miles Morales: Spider-Man (2023) Stories Miles Morales: Spider-Man (2023) 1-5 Preis 16,00 €

Spätestens seit dem Film Spider-Man: A New Universe ist Miles Morales als Spider-Man beliebter denn je. Angefangen hat der Held in seinem eigenen Universum, wurde dann aber durch die Ereignisse aus Secret Wars auf die Erde-616 verfrachtet und bekämpft hier neben Peter Parker die Bösewichte, welche New York immer wieder aufs Neue bedrohen. Kein Wunder also, dass Cody Ziglar nun eine komplett neue Reihe mit dem Helden startet und dabei noch eine sehr bodenständige Geschichte erzählt. Eine Geschichte, die uns definitiv mitgenommen hat und zudem auch an allen Ecken und Enden überzeugen konnte.

Inhalt:

Miles Morales, der Spider-Man der Zukunft, jongliert nicht nur mit seinen heldenhaften Pflichten, sondern hat auch mit einer ordentlichen Portion Stress zu kämpfen! Neben dem heftigen Duell gegen den gefährlichen Scorpion, einem der wütendsten Superschurken, sieht er sich auch mit einer neuen, mysteriösen Feindin konfrontiert. Diese scheint nicht nur alles über Miles und sein Leben zu wissen, sondern bedroht auch seine engsten Freunde und Familie! Wird Miles am Ende alles verlieren und die schmerzhafte Lektion lernen müssen, dass mit großer Macht auch große Opfer einhergehen können?

Direkt können wir euch sagen, dass die neue Geschichte rund um Miles Morales ein klares Muss für Fans des Charakters ist. Die bodenständige Erzählung, gepaart mit einem Einblick in die Psyche von Miles, bietet eine emotionale Achterbahnfahrt, die einen gleich von der ersten Seite an mitreißt. Misty Knight nach den Ereignissen aus Beyond in das Geschehen miteinzuweben war ein toller Einfall und sorgt dafür, dass Miles nicht nur lernen muss, was es heißt ein Held zu sein, sondern auch wie es ist als Detektiv zu arbeiten.

Zudem wird Miles‘ innerer Konflikt zwischen seinen Leben toll in Szene gesetzt und stark durch die neue Ausrichtung positiv mitbeeinflusst. Die neue Gegnerin (bekannt als Rabble) ist nicht wirklich etwas Besonderes, zeigt aber gekonnt, in welcher Hinsicht der Zufall in Superheldengeschichten eine Rolle spielt und wie sich Lebensereignisse auf die Leute rund um die Helden auswirken können. Dies wurde zwar schon häufig in anderen Geschichten behandelt, die Geschichte von Cody Ziglar macht die Erzählung aber sehr nachvollziehbar und gestaltet dadurch eine Storyline, die auch dem Leser wirklich nahe gehen kann.

Zeichnung:

Der Zeichenstil in allen fünf Ausgaben des Sammelbands ist Spider-Man-typisch sehr exzentrisch und präsentiert sich in chaotisch wirkenden Bildern und ausdruckstarken Farben. In langsamen Szenen wirkt das einzelne Panel zwar manchmal etwas zu überladen, dafür sind aber vor allem die Actionsequenzen dynamisch anzusehen und zaubern wirklich tolle Szenen in das Buch, von welchen man auch beim zweiten Mal Anschauen nicht genug bekommen kann. Hier hat Zeichner Federico Vicentini also eine wirklich tolle Arbeit abgeliefert.

Hier möchte ich aber auch noch kurz die fantastischen Cover erwähnen, die ihr euch im Sammelband anschauen könnt. Alle sind einfach nur schön anzusehen und zeigen das Verständnis für den Charakter Miles Morales, sowie die Inhalte der einzelnen Kapitel. Dazu zählen genauso die Variant Covers, die ihr euch am Ende des Comics anschauen könnt.

Fazit zu Miles Morales – Spider-Man 1 (2023):

Der Comic rund um Miles Morales entpuppt sich als ein absolutes Muss für alle Fans des Spider-Man-Universums. Die spannende Geschichte, die mit einer ordentlichen Portion Stress für Miles beginnt, entwickelt sich zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Der heldenhafte Kampf gegen den gefährlichen Scorpion und die Bedrohung durch eine mysteriöse Feindin, die nicht nur Miles‘ Leben kennt, sondern auch seine engsten Vertrauten attackiert, sorgen für mitreißende Spannung.

Cody Ziglar gelingt es, eine bodenständige Erzählung zu präsentieren, die nicht nur Miles‘ Heldenreise, sondern auch seinen inneren Konflikt und seine Entwicklung zum Detektiv in den Fokus rückt. Die Einbindung von Misty Knight nach den Ereignissen aus Beyond verleiht der Geschichte zusätzliche Tiefe und Vielschichtigkeit.

Die Zeichnungen von Federico Vicentini sind typisch für Spider-Man: exzentrisch, chaotisch und ausdrucksstark. Während einige Panels in langsamen Szenen möglicherweise etwas überladen wirken, beeindrucken vor allem die dynamischen Actionsequenzen, die das Buch mit beeindruckenden Bildern füllen. Die fantastischen Cover, inklusive der Variant Covers, unterstreichen das Verständnis für den Charakter Miles Morales und die Handlung der einzelnen Kapitel.

Insgesamt liefert der Comic nicht nur eine mitreißende Superheldengeschichte, sondern auch eine tiefergehende Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Opfern, die mit großer Macht einhergehen. Miles Morales‘ Entwicklung und die gelungene Inszenierung machen diesen Comic zu einem Highlight für alle, die sich in die Welt von Spider-Man vertiefen möchten.