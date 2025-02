Symbiote Spider-Man 2099 – Comic-Kritik

Ständig erscheinen neue Comics aus verschiedenen Universen, da ist es schwer, den Überblick zu behalten. Egal, ob DC, Marvel, Star Wars oder komplett andere Serien – immer stellt sich die Frage, was man sich als Nächstes holen soll. Um euch die Entscheidung etwas zu erleichtern und eine stärkere Übersicht zu gewährleisten, geben wir euch immer mal wieder Kritiken zu den neuesten deutschen Ausgaben verschiedener Comics. Viel Spaß mit unserer Kritik zu Symbiote Spider-Man 2099.

Erscheinungsdatum 17.12.2024 Zeichner Rogê Antônio Autor Peter David Format Softcover Seitenanzahl 128 Stories Symbiote Spider-Man 2099 1-5 Preis 16,00 €

Manchmal habe ich echt das Gefühl, dass Spider-Man die Marvel-Comics dominiert. Versteht mich bitte nicht falsch, ich liebe Spider-Man total, trotzdem habe ich immer wieder Angst davor, davon übermüdet zu werden. Bisher ist das noch nicht passiert. Ein Grund dafür könnte sein, dass es ja nicht nur Peter Parker gibt, sondern unzählige Spider-Men, von denen jeder eine eigene Geschichte und einen eigenen Charakter hat. Einer davon ist Miguel O’Hara, auch bekannt als Spider-Man 2099. Anders als Peter wurde er nicht nur von einer Spinne gebissen, sondern gleich mit ihr gekreuzt. Das erklärt auch seine Fangzähne und dass er komplett andere Kräfte besitzt.

Miguel O’Hara war nicht immer so bekannt, wie er es heute ist. Ich erinnere mich noch an eine Zeit, in der Spider-Man 2099 niemandem etwas gesagt hat. Dank der Spider-Verse-Filme ist er nun aber beliebter denn je und hat auch einen eigenen Sound bekommen, der wahrscheinlich schon unzählige Male gememed wurde.

Zurück zu den Comics: Dort ist aber auch schon eine Menge passiert. Miguel ist nicht mehr nur einfach ein Held, sondern auch der CEO von Alchemax. Außerdem hat er einen zweiten Bruder, der rein zufällig auch noch der Venom aus dem Jahr 2099 ist. Symbiote Spider-Man 2099 will sich genau mit dieser Familiendynamik auseinandersetzen und dabei Miguel selbst zum Venom machen. Ob das aber funktioniert oder doch nur eine schlecht erzählte Seifenoper ist, erfahrt ihr in dieser Comic-Kritik!

Inhalt:

Im Jahr 2099 steht Miguel O’Hara, genialer Wissenschaftler und CEO von Alchemax, unter enormem Druck – doch sein Leben gerät endgültig außer Kontrolle, als ein experimenteller Symbiont aus den Laboren seiner Firma ihn befällt. Plötzlich kämpft der Spider-Man der Zukunft nicht nur gegen die dunkle Macht in seinem eigenen Körper, sondern auch gegen eine noch größere Bedrohung: Sein totgeglaubter Halbbruder Kron, besser bekannt als der furchterregende Venom, ist zurück – und sinnt auf Rache!

Spider-Man 2099 sieht richtig cool als Venom aus!!! Das musste ich jetzt erstmal zu Beginn loswerden, bevor wir richtig in die Kritik starten. Sonst heißt es noch, ich lasse mich von einem Design beeinflussen. Naja – vielleicht ein bisschen.

Symbiote Spider-Man 2099 ist an sich wirklich eine kompetent erzählte Familiengeschichte, in der sich Miguel fragen muss, was er eigentlich als CEO von Alchemax wirklich will und welche Rolle seine Familie dabei einnimmt. Dieser innere Struggle wird super inszeniert und mündet in klasse Szenen, bei denen zwei Geschwister-Venom darüber reden, wie cool es doch ist, zusammen die Welt zu zerstören.

Trotzdem muss ich hier auch Kritik üben: So cool diese Familienerzählung auch ist, muss man doch sagen, dass nie wirklich eine tiefgehende Geschichte zugelassen wird, die auch mal hinter die Kulissen blickt und Emotionen zulässt. Letztendlich geht es in diesem Comic immer nur um Gewalt und darum, wie Gewalt zu noch mehr Gewalt führt. Das ist leider etwas ausgelutscht und hier auch nicht wirklich innovativ erzählt. Dafür macht es, wie gesagt, aber dennoch richtig Spaß. Spider-Man 2099 mit Venom zu sehen, ist einfach irgendwie toll und gibt mir das Gefühl, dass ich mehr davon will. Bei dem Ende ist das aber auch gar nicht so unwahrscheinlich. Einfach ein spaßiger Comic über Familie und Gewalt, der aber nicht wirklich in die Tiefe geht – und das ist auch okay so.

Zeichnungen:

Die Zeichnungen von Rogê Antônio machen genau das, womit ich vorher auch die Kritik begonnen habe: Sie zeigen Spider-Man 2099 als coolen Venom – und genau das war mir in diesem Comic am wichtigsten. Venom ist einfach vom Design her ein richtig geiler Charakter und wird meist nur noch stärker, wenn man ihn mit anderen Superhelden kombiniert. Die restlichen Bilder sind leider etwas zu sehr Standard für meinen Geschmack, und es fehlt ihnen oft an Details, aber Venom macht das für mich wieder wett. Also kann ich es einfach nur empfehlen.

Man könnte immer noch meinen, dass mich das Design beeinflusst hat. Aber wisst ihr was? Was soll’s! Manchmal reicht auch einfach ein cooles Design, das den ganzen Comic trägt.

Fazit zu Symbiote Spider-Man 2099 :

Symbiote Spider-Man 2099 ist ein unterhaltsamer Comic, der vor allem mit seinem coolen Design und der spannenden Familiendynamik punktet. Miguel O’Hara als Venom sieht einfach großartig aus, und seine Auseinandersetzung mit seinem Halbbruder Kron bringt einige starke Momente mit sich. Besonders die Frage, welche Rolle Miguel als CEO von Alchemax wirklich einnimmt, sorgt für interessante Konflikte.

Allerdings kratzt die Geschichte eher an der Oberfläche und bleibt in erster Linie eine actiongeladene Erzählung ohne größere emotionale Tiefe. Die Grundthematik rund um Gewalt und Gegengewalt wird zwar konsequent durchgezogen, aber ohne wirklich neue oder tiefgehende Perspektiven zu bieten. Hier wäre mehr Raum für Charakterentwicklung und unerwartete Wendungen wünschenswert gewesen.

Wer eine tiefgründige Geschichte erwartet, wird hier nicht fündig – wer aber Lust auf coole Kämpfe, stylische Zeichnungen und eine ordentliche Portion 2099-Action hat, kommt definitiv auf seine Kosten. Der Comic erfindet das Rad nicht neu, liefert aber genau das, was Fans sich wünschen: eine unterhaltsame Mischung aus düsterer Sci-Fi-Ästhetik, familiären Konflikten und einem optisch beeindruckenden Spider-Man-Venom.