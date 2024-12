Wie überprüfe ich meinen Blutdruck mit der HUAWEI Watch D2?

Mit der rasanten Entwicklung von Wissenschaft und Technologie sind Smartwatches nicht mehr auf grundlegende Funktionen wie Zeitanzeige und Informationserinnerung beschränkt, sondern haben nach und nach mehr Technologien zur Gesundheitsüberwachung und -verwaltung integriert. Die HUAWEI Watch D2 von Huawei ist eine Smartwatch, die eine Reihe von High-End-Gesundheitsüberwachungsfunktionen integriert, insbesondere die innovative ambulante Blutdrucküberwachungsfunktion, die große Aufmerksamkeit erregt hat. In diesem Artikel erfahren wir mehr darüber, wie Sie die HUAWEI Watch D2 zur Blutdrucküberwachung verwenden, und besprechen ihre Genauigkeit und Funktionen.

Verbinden zum Koppeln

Bevor Sie die HUAWEI Watch D2 zur Blutdrucküberwachung verwenden, müssen Sie einige Vorbereitungen treffen, um sicherzustellen, dass die Uhr erfolgreich mit dem Telefon gekoppelt ist und dass die erforderlichen Apps installiert sind. Suchen und starten Sie die Huawei Health-App auf Ihrem Telefon, die nicht nur ein Gesundheitsmanagement-Tool für Ihre Uhr ist, sondern auch eine Brücke zwischen Ihrer Uhr und Ihrem Telefon. Berühren Sie nach dem Öffnen der Huawei Health-App das Gerätesymbol auf der Benutzeroberfläche, um zur Geräteverwaltungsseite zu gelangen, wählen Sie Ihre HUAWEI Watch D2 aus und gehen Sie zur Detailseite der Uhr. Stellen Sie sicher, dass die Uhr korrekt am Handgelenk getragen wird, um die Messergebnisse nicht zu beeinträchtigen. Bleiben Sie vor der Messung still und vermeiden Sie die Auswirkungen von anstrengendem Training oder Stimmungsschwankungen auf die Messergebnisse. Wählen Sie dann ein Armband, das zu Ihrem Handgelenkumfang passt, und stellen Sie sicher, dass die Uhr eng anliegt, aber nicht zu eng, um die Durchblutung nicht zu beeinträchtigen. Stellen Sie sicher, dass der Armband-Airbag-Teil der Uhr richtig am Handgelenk getragen wird, um eine genaue Blutdruckmessung zu gewährleisten.

Schritte zur Blutdrucküberwachung

Sobald Sie Ihre Vorbereitungen abgeschlossen haben, ist es an der Zeit, Ihre HUAWEI Watch D2 zur Blutdrucküberwachung zu verwenden.

Aktivieren Sie die Blutdrucküberwachungsfunktion

Suchen Sie die Blutdruckmessgeräte-App im Hauptmenü Ihrer Uhr und tippen Sie auf, um sie zu öffnen. Wenn Sie die Uhr zum ersten Mal verwenden, werden Sie möglicherweise aufgefordert, die Einstellungen zu initialisieren. Folgen Sie einfach den Anweisungen, um die Einstellungen abzuschließen.

Messung starten

Tippen Sie in der Blutdruckmessgeräte-App auf die Schaltfläche „Messung starten“. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bleiben Sie still und lassen Sie Ihre Uhr Ihren Blutdruck automatisch messen. Während der Messung übt die Uhr Druck auf das Handgelenk aus und lässt dann langsam den Druck ab, um genaue Blutdruckdaten zu erhalten.

Zeigen Sie die Messergebnisse an

Sobald die Messung abgeschlossen ist, werden Ihre Daten zum systolischen Blutdruck (SBP) und zum diastolischen Blutdruck (DBP) auf dem Bildschirm der Uhr angezeigt. Sie können auch detaillierte Blutdrucküberwachungsaufzeichnungen in der Huawei Health-App anzeigen, einschließlich Blutdrucktrends und durchschnittlicher Blutdruckwerte der letzten 24 Stunden.

Sind die Ergebnisse der Blutdruckmessung genau?

Sind die Ergebnisse der Blutdrucküberwachung der HUAWEI Watch D2 genau genug? Werfen wir einen genaueren Blick auf die Daten:

Ambulante Blutdruckmessung

Die HUAWEI WATCH D2 ist die weltweit erste ambulante Smartwatch zur Blutdruckmessung, die die Registrierung als Medizinprodukte der Klasse II der China Food and Drug Administration und die CE-MDR-Zertifizierung für Medizinprodukte der Europäischen Union bestanden hat. Das bedeutet, dass es in Bezug auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit bei der Blutdrucküberwachung vollständig validiert ist. Darüber hinaus wird eine ambulante Blutdrucküberwachung verwendet, die genauer ist. Dieser Test kann Änderungen Ihrer Blutdruckdaten rund um die Uhr automatisch aufzeichnen und hilft Ärzten, Ihren Blutdruck zu verschiedenen Zeiten, insbesondere nachts und früh am Morgen, genauer zu verstehen, was dazu beitragen kann, versteckte Bluthochdruckprobleme zu erkennen.

Hochpräzise Überwachungstechnik

Die HUAWEI Watch D2 ist mit dem von Huawei selbst entwickelten „Xuanji Sensing System“ ausgestattet, das Komponenten wie hochpräzise Drucksensoren, Mikroluftpumpen und aufblasbare Airbags verwendet, um eine umfassende und mehrdimensionale Erkennung der Sportgesundheit zu erreichen.

Das System kann physiologische Daten wie Blutdruck, Herzfrequenz und Blutsauerstoff genau erfassen, um die Genauigkeit der Messergebnisse zu gewährleisten.

Umfassendes Gesundheitsmanagement

Neben der Blutdrucküberwachung unterstützt die HUAWEI Watch D2 auch eine Vielzahl von Gesundheitsüberwachungsfunktionen, wie z. B. Herzfrequenzüberwachung, Blutsauerstoffüberwachung und Arrhythmieüberwachung. Diese Funktionen können Ihnen helfen, einen ganzheitlichen Überblick über Ihre Gesundheit zu erhalten und potenzielle Gesundheitsprobleme rechtzeitig zu erkennen.

Komfortable Benutzererfahrung

Die HUAWEI Watch D2 hat ein schlankes, dünnes und komfortables Design. Und die Akkulaufzeit der Uhr ist hoch, was den Anforderungen des ganztägigen Gebrauchs gerecht wird. Darüber hinaus unterstützt die Uhr auch eine Vielzahl von intelligenten Funktionen, wie z. B. das Annehmen von Anrufen, das Abrufen von Informationen, die Zahlung von NFC-Bankkarten usw., was den Bedienkomfort verbessert.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die HUAWEI Watch D2 den Benutzern mit ihrer innovativen ambulanten Blutdrucküberwachungsfunktion und der hochpräzisen Überwachungstechnologie ein bequemeres, genaueres und umfassenderes Gesundheitsmanagement-Tool bietet. Mit der richtigen Nutzung und den richtigen Vorsichtsmaßnahmen können wir die Gesundheitsüberwachungsfunktion dieser Smartwatch in vollem Umfang nutzen und unsere Gesundheit besser verwalten.