Baldur’s Gate 3 in Rekordzeit gespielt

Baldur’s Gate 3 ist nicht mal einen Monat auf Steam erhältlich und gehört jetzt schon zu den beliebtesten Spielen der Online-Plattform. Vor allem den Multiplayer-Hit Among Us lässt das Singleplayer-Rollenspiel alt aussehen. Das ganze ist vor allem dann besonders, wenn man sieht, dass das Spiel erst im Early Access ist und bisher nur den ersten Akt umfasst. Dieser erste Akt hält den durchschnittlichen Spieler jedoch um die 25 Stunden am Spiel, was wohl im ganzen Spiel um ein vielfaches getoppt werden soll. Ein Spieler hat nun aber bewiesen, dass man Baldur’s Gate 3 schneller durchspielen kann als man denkt.

Cary Palmer (auf Twitch Professor_Palmer) hat den ersten Akt von Baldur’s Gate 3 in sagenhaften 7 Minuten durchgespielt. Der Speedrunner aus Texas hat mit 200 Runs nun einen Erfolg zustande gebracht, den viele nicht mal Ansatzweise für möglich hielten. Wie er diesen Rekord geschafft hat ist so einfach wie genial: Er benutze einen Zauber durch den er viel höher springen konnte, wodurch er die meisten Quests einfach umgehen konnte.

Ihr wollt euch den Speedrun nun selbst einmal anschauen? Hier hat der Twitch Streamer den gesamten Run auf YouTube hochgeladen: