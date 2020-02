Baldurs Gate 3: Erstes Gameplay und neuer CGI-Trailer enthüllt

Gemeinsam mit Wizards of the Coast hat Larian Studios hart an der neuesten Ergänzung der Baldur’s Gate-Reihe gearbeitet – heute sind sie endlich bereit Baldur’s Gate 3, das rundenbasierte Rollenspiel der nächsten Generation, mit der Welt zu teilen.

Baldur’s Gate 3 wurde mit der neuen Divinity 4.0 Engine entwickelt und gibt den Spielern uneingeschränkte Freiheit, um zu erkunden, zu experimentieren und mit einer Welt zu interagieren, die auf Entscheidungen der Spieler reagiert. Die neuen cinematischen Szenen bringen Spieler und Charaktere näher zusammen als jemals zuvor, während sie auf eine Reise durch die Forgotten Realms von Dungeons & Dragons aufbrechen und Larians bisher größtes Abenteuer erleben.

Mysteriöse Kräfte erwachen in den Spielern, nachdem der Mind Flayer-Parasit in ihre Gehirne eingedrungen ist. Sie müssen dagegen ankämpfen und die Kräfte der Dunkelheit gegen sie nutzen. Oder sie geben sich der Korruption hin und werden zum ultimativen Bösen.

Spieler kehren in die Forgotten Realms zurück und erleben eine Geschichte über Gemeinschaft und Verrat, Opfer und Überleben und der Verlockung der absoluten Macht.

Entführt, infiziert, verloren. Spieler verwandeln sich in ein Monster, doch mit der Korruption wächst auch ihre Macht. Diese Macht wird ihr Überleben ermöglichen, doch sie hat ihren Preis. Wertvoller als jede Fähigkeit könnten sich die Bindungen mit den Gruppenmitgliedern erweisen. Gefangen in einem Konflikt zwischen übernatürlichen Kräften wird das Schicksal der Forgotten Realms gemeinsam entschieden.

Spieler können aus einer großen Auswahl an D&D-Klassen und Rassen wählen, oder das Abenteuer als einer der Origin-Charaktere bestreiten. Dies geht sowohl im Einzelspieler-, als auch im Mehrspieler-Modus mit bis zu vier Spielern.

Keine zwei Abenteuer werden sich gleichen. Die Forgotten Realms sind eine große, detaillierte und diverse Welt – und sie birgt viele Geheimnisse. Dank des vertikalen Gameplays können Spieler ihrem Erkundungsdrang freien Lauf lassen und ihr Abenteuer mit Schleichen, Schubsen, Klettern und Springen bestreiten. Ihre Reise wird sie von den Tiefen des Underdark bis zu den glitzernden Dächern der oberen Stadt führen. Wie sie diese Reise überleben und welche Spuren sie auf ihrem Weg hinterlassen, liegt ganz in ihrer Hand.