7 Spiele, die ein Hundeliebhaber ausprobieren muss

Hundeliebhaber wissen etwas, was sonst niemand weiß: Es gibt keine reinere Form der Liebe als die, die man von seiner vierbeinigen Familie bekommt.

Es gibt viele Arten von Haustieren, die von manchen Menschen gewöhnlich als lebende Begleiter benutzt werden; von Säugetieren wie Hunden oder Katzen, Geflügel wie Hühnern oder Enten, Reptilien wie Schlangen und anderen. Sie sind nicht nur attraktiv, niedlich oder liebenswert, es stellt sich auch heraus, dass wir durch Haustiere viele Vorteile für unsere physische und psychische Gesundheit erzielen können.

Tiere können lächerlich anhänglich sein und sind durch ihre Existenz voll und ganz in der Lage, denen, die sich Zeit nehmen, mit ihnen zu interagieren, die tiefste, überirdischste Freude zu bereiten. Angenommen, Sie wären ein Tierliebhaber, was wären dann die besten Online-Spiele, die Sie und die Ihren spielen könnten? Wenn Sie der Typ Mensch sind, der Tiere liebt, besonders Hunde und ein Spiel ausprobieren möchten, welches auch Ihren Hobbys ähnelt, sollten Sie vielleicht einige Spiele aus der Liste ausprobieren.

Lesen Sie weiter und verschaffen Sie sich einen Überblick über fünf der besten Online-Spiele für Tierliebhaber in dieser Galaxie. Sie machen süchtig, das sind sie mit Sicherheit alle!

The Dog House

Der Dog House slot ist ein Videospielautomat mit fünf Walzen, drei Reihen und 20 festen Gewinnlinien. Sie können der Hundebande auf dem Handy oder Desktop beitreten und erhalten 0,20 bis 100 Credits pro Runde. Der RTP dieses Spiels mit hoher Varianz ist auf 96,51% festgelegt.

Ein typisches vorstädtisches Gebiet, in dem sich normalerweise Haushunde aufhalten, ist der Hintergrund eines Spielfensters, das selbst als Hundehütte erscheint. Warme Farben, perfekt getrimmte Rasenflächen und summende Schmetterlinge schaffen eine entspannte Spielumgebung. Ein skurriler Soundtrack als Hauptton unterstreicht das Hundethema.

Pet Hotel – Mein Hotel für süße Tiere

Pet Hotel ist ein vielfältig ausgestattetes simuliertes Tieraufzuchtspiel. Es ist in fast allen gängigen mobilen Betriebssystemen verfügbar und viele Spieler hielten es für eines der besten Hundespiele für Android. Es bietet eine Vielzahl süßer Tiere, mit denen Sie spielen können, während Sie sich in der wunderschönen Tierwelt eines Hotels aufhalten. Pet Hotel ist mit fortschrittlicher Grafik und zahlreichen Funktionen ausgestattet.

Dog-Slim Online

Tierrollenspiele machen sehr viel Spaß, und Dog Slim Online ist eines der ganz wenigen Rollenspiele, das mit erstklassigen Grafiken ausgestattet ist. Es lässt Sie mit viel Abenteuer in die Welt der Tiere eintauchen. Es bietet eine riesige In-Game-Umgebung und all dies ist für Ihre Android-Geräte bereit.

Talking Ben the Dog

Wenn Sie einen Hund gern als Haustier haben, es aber nicht schaffen, ihn zu genießen, dann versuchen Sie es mit Talking Ben the Dog. Ben, ist ein supersüßer und lustiger Hund, der gerne Ihre Aufmerksamkeit sucht. Für viele Menschen ist es eines der besten Hundespiele für Android. Man muss ihn füttern, ihn umstylen, waschen, anziehen und so weiter. Sie können auch an verschiedenen kleinen, aber interessanten Spielen mit „Ben“ teilnehmen, um Münzen zu verdienen.

My-Pet Village

Wenn Sie gerne ein Spiel mit einem Hauch von Café- und Bauernhofspiel spielen, dann ist My-Pet Village eines der besten Hundespiele für Sie. In diesem Spiel können Sie Ihre Cafés betreiben und Ihr Dorfparadies am blauen Ozean bauen. Die Landschaft ist atemberaubend, und Ihre Haustiere sind hier die besten Begleiter von Ihnen. Schauen wir uns also kurz die Funktionen dieses Spiels an.

My-Puppy Friend

My Puppy Friend ist eines der besten Hundespiele für Android. Menschen jeden Alters können dieses Spiel genießen, wenn sie Welpen lieben. Hier warten 6 niedliche Welpen auf Ihre Ernährung und Pflege. Sie sind einfach zu handhaben und Sie können viele Minispiele mit ihnen spielen. Schauen wir uns kurz seine Funktionen an.

Pet Run

Wenn Sie Ihr Haustier nicht haben und trotzdem mit Ihrem kleinen Hund laufen gehen wollen, habe ich einen Vorschlag für Sie. Gehen Sie einfach virtuell mit Ihrem Haustier spazieren. Verstehen Sie das nicht? Nun, Pet Run ist ein erstaunliches Spiel, bei dem Sie in einem Laufwettbewerb mit Ihrem Hund auftreten können. Interessant ist auch die Themengeschichte, in der jemand Ihren Haushund hinauslaufen lässt und Sie ihn aufholen müssen. Sind Sie nicht aufgeregt? Wenn ja, dann machen Sie sich bereit, Ihr virtuelles Haustier hier zu fangen.

