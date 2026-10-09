Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen ist da – neue Abenteuer im eisigen Norden

Release-Preview: Mit Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erweitert Capcom sein Fantasy-Action-RPG um eine neue Geschichte, zwölf zusätzliche Dungeon-Herausforderungen und weitere Verbesserungen. Die Erweiterung führt Spieler in die bislang unbekannte Nordregion Norgan und erscheint gemeinsam mit der Nintendo-Switch-2-Version des Hauptspiels. Was euch zum Release erwartet, erfahrt ihr in unserer Preview.

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen – ein neues Kapitel für das Action-RPG

Mit Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen setzt Capcom die Reise durch seine Fantasywelt fort. Das Hauptspiel erschien im März 2024 und erhält mit der neuen Erweiterung zusätzliche Story-Inhalte, neue Herausforderungen und weitere Möglichkeiten, den eigenen Charakter zu gestalten. Der Release erfolgt am 9. Oktober 2026 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.

Dabei verfolgt Capcom gleich zwei Ziele: Bestehende Fans sollen neue Gründe erhalten, in die Welt von Dragon’s Dogma 2 zurückzukehren. Gleichzeitig soll der Einstieg für neue Spieler attraktiver werden. Auf der Nintendo Switch 2 erscheint deshalb ein Gesamtpaket, das sowohl das Hauptspiel als auch die Erweiterung enthält. Auf den übrigen Plattformen wird Dark Arisen als separate Erweiterung angeboten.

Norgan: Eine neue Reise in den eisigen Norden

Im Mittelpunkt der neuen Geschichte steht Norgan, eine bislang unbekannte Region im eisigen Norden der Spielwelt. Dort erwartet die Spieler eine neue Handlung rund um einen gefallenen Drachen, dessen unheimlicher Körper kein Herz mehr besitzt. Auf der Suche nach ihm begegnen sie Eir, einer mysteriösen Frau, die den Drachen verfolgt.

Die neue Region soll nicht nur eine zusätzliche Kulisse bieten, sondern auch einen eigenen Spielkreislauf etablieren. Unter der Bezeichnung Relic Expedition Cycle kombiniert Capcom Erkundung, Kämpfe gegen gefährliche Gegner und die Suche nach wertvollen Relikten.

Gefundene Relikte werden anschließend zurückgebracht und bewertet. Daraus können stärkere Waffen und Rüstungen hervorgehen, die wiederum bei kommenden Expeditionen helfen. Damit rückt die Jagd nach besserer Ausrüstung stärker in den Mittelpunkt. Wer gerne neue Gebiete erkundet, Gegner bezwingt und seine Ausrüstung Schritt für Schritt verbessert, dürfte dieses System besonders im Blick behalten.

Bild offizielles Pressekit Capcom Bild offizielles Pressekit Capcom

Zwölf neue Dungeons und seltene Ausrüstung

Neben Norgan erweitert Dark Arisen auch die bereits bekannte Spielwelt. Mit den sogenannten Lost Rites führt Capcom zwölf neue Dungeon-Herausforderungen ein. In diesen warten seltene Ausrüstungsgegenstände, die einst früheren Erweckten gehörten.

Die Dungeons sollen zusätzliche Herausforderungen für Abenteurer bieten, die ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und ihre Ausrüstung verbessern möchten. Zusammen mit dem Relikt-System in Norgan entsteht damit ein weiterer Anreiz, sich auch nach der Hauptgeschichte auf die Suche nach neuen Herausforderungen zu begeben.

Wie abwechslungsreich die einzelnen Dungeons ausfallen und wie stark sich ihre Herausforderungen voneinander unterscheiden, muss sich im Spiel zeigen. Fest steht jedoch, dass Capcom nicht allein auf eine neue Region setzt, sondern auch im bestehenden Gebiet zusätzliche Inhalte bereitstellt.

Mehr Möglichkeiten bei der Charaktergestaltung

Auch die Charaktererstellung erhält neue Optionen. Dark Arisen ergänzt die vorhandenen Gestaltungsmöglichkeiten um zusätzliche Frisuren und Tätowierungen. Damit können Spieler das Aussehen ihres Erweckten noch individueller anpassen.

Die Neuerungen fallen im Vergleich zur neuen Region und den zusätzlichen Dungeons kleiner aus, erweitern aber ein System, das für viele Spieler bereits beim Start eines Rollenspiels einen wichtigen Teil des Erlebnisses ausmacht.

Capcom verbessert auch das Hauptspiel

Parallel zur Erweiterung hat Capcom mehrere kostenlose Updates für Dragon’s Dogma 2 veröffentlicht. Diese sollen die Spielerfahrung verbessern und auf die neuen Inhalte vorbereiten.

Zu den angekündigten beziehungsweise inzwischen bereitgestellten Verbesserungen gehören zusätzliche Speicherplätze, Anpassungen an den verfügbaren Fertigkeitsplätzen für Waffen und Optimierungen der Performance. Die Zahl der verfügbaren Waffenfertigkeitsplätze wurde von vier auf sechs erhöht.

Damit profitieren nicht nur Käufer der Erweiterung von den Änderungen. Auch Spieler, die zunächst beim Hauptspiel bleiben möchten, erhalten Verbesserungen, die den Alltag in der Fantasywelt angenehmer gestalten sollen.

Wie stark sich die technischen Optimierungen auf den einzelnen Plattformen bemerkbar machen, lässt sich ohne eigene Tests allerdings nicht abschließend beurteilen.

Preis und Plattformen: Was kostet Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen?

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen ist seit dem 9. Oktober 2026 erhältlich. Capcom unterscheidet dabei zwischen dem Gesamtpaket für Nintendo Switch 2 und der separat angebotenen Erweiterung für die übrigen Plattformen.

Die wichtigsten Informationen im Überblick:

Titel: Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen Release: 9. Oktober 2026

9. Oktober 2026 Genre: Action-RPG

Action-RPG Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2

PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2 Nintendo Switch 2: Hauptspiel und Erweiterung im Gesamtpaket

Hauptspiel und Erweiterung im Gesamtpaket PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S: Erweiterung separat erhältlich

Erweiterung separat erhältlich Preis der Erweiterung: 29,99 Euro

29,99 Euro Preis des Gesamtpakets: 59,90 Euro

59,90 Euro Spieleranzahl: Einzelspieler

Die Preise beziehen sich auf die von Capcom veröffentlichten Angaben für den deutschen Markt. Je nach Plattform und Händler können abweichende Angebote verfügbar sein. (Änderungen jederzeit möglich)

Kostenloses Update bringt den Hard Mode

Nicht alle Neuerungen sind an den Kauf der Erweiterung gebunden. Parallel zum Release von Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen veröffentlicht Capcom ein kostenloses Update für das Hauptspiel, das unter anderem einen Hard Mode ergänzt. Damit reagiert der Entwickler auf einen häufig geäußerten Wunsch der Community und schafft zusätzliche Herausforderungen für erfahrene Abenteurer.

Zusammen mit den neuen Verliesen und der Region Norgan rückt damit auch das Endgame stärker in den Mittelpunkt. Spieler erhalten weitere Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen und sich schwierigeren Begegnungen zu stellen. Wie anspruchsvoll sich der neue Schwierigkeitsgrad tatsächlich spielt und ob er langfristig für mehr Abwechslung sorgt, muss ein ausführlicher Test zeigen.

Release: Zu diesen Uhrzeiten ging Dark Arisen online

Der Start von Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen fiel je nach Plattform unterschiedlich aus. In Deutschland konnten Spieler auf PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 ab Mitternacht am 9. Oktober 2026 loslegen. Auf PC und Xbox Series X|S wurde die Erweiterung hingegen erst ab 2 Uhr deutscher Zeit freigeschaltet.

Die Nintendo-Switch-2-Version nimmt dabei eine besondere Rolle ein: Sie umfasst sowohl das Hauptspiel als auch die Erweiterung. Auf PC, PS5 und Xbox Series X|S wird Dark Arisen als separate Erweiterung angeboten.

Lohnt sich ein Blick auf Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen?

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen erweitert das Hauptspiel an mehreren Stellen. Eine neue Region, eine zusätzliche Geschichte, zwölf Dungeon-Herausforderungen und ein stärker auf Beute und Ausrüstung ausgerichteter Spielkreislauf bilden das Herzstück der Erweiterung. Dazu kommen weitere Anpassungsmöglichkeiten für Charaktere und Verbesserungen am Hauptspiel.

Besonders interessant ist die Kombination aus Norgan und den Lost Rites. Während die neue Region eine eigenständige Geschichte und die Suche nach wertvollen Relikten in den Mittelpunkt stellt, sollen die zusätzlichen Dungeons weitere Herausforderungen in der bereits bekannten Welt bieten.

Ob die neuen Inhalte langfristig überzeugen, wie abwechslungsreich die Erkundung ausfällt und wie gut die technischen Verbesserungen greifen, lässt sich erst nach einer eigenen Spielerfahrung beurteilen. Unsere Einschätzung bleibt deshalb bewusst eine Preview auf Grundlage der offiziellen Informationen und ersetzt keinen Test.

Fazit:

Mit Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen liefert Capcom neue Gründe für eine Rückkehr in seine Fantasywelt und öffnet das Abenteuer zugleich für Spieler auf Nintendo Switch 2. Wer sich für anspruchsvolle Fantasy-Action, Erkundung und die Jagd nach besserer Ausrüstung interessiert, sollte die Erweiterung im Blick behalten. Ob das neue Kapitel die Erwartungen erfüllt, muss sich im Spiel zeigen.

Hinweis zur Berichterstattung

Dieser Artikel basiert auf offiziellen Informationen von Capcom und weiteren veröffentlichten Produktdetails. Es handelt sich um eine Release-Preview und nicht um einen Test.

Das verwendete Bildmaterial stammt aus dem offiziellen Medienbereich von Capcom –

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