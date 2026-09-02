Gamescom 2026 – Anomalith – Anime Survival Horror mit viel Potential

Anomalith – Ein neues Jahr und natürlich auch wieder eine neue Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs, um uns ein paar Spiele für euch anzuschauen. Der erste Stopp für mich war bei dem Stand von Ukiyo Studios. Hier gab es vier Spiele für mich zum anspielen.

Anomalith ist ein Actionspiel mit Anomaly-Horror-Elementen, verpackt in Animeoptik und einer Menge Anpassungsmöglichkeiten für den Hauptcharakter. Ihr übernehmt die Rolle von Reona Minazuki, die Teil des „Anomaly Zone Countermeasures Office“ist. Eine Abteilung der Regierung, um die plötzlich aufgetauchten Anomaly-Zones zu erforschen.

Der Anfang des Spiels zeigt den ersten „Dive“ von unserer Protagonistin in so eine Anomaly-Zone. Nach einem kleinen Intro kommt das Tutorial und hier merkt man schon, dass Anomalith wie eine Anime-Version von Resident Evil 4 ist. Von der Steuerung bis hin zum Inventar haben wir hier viele Ähnlichkeiten.

Highway to the Anomaly Zone

Nach einem Vorfall während des ersten Dives erweckt eine seltsame Kraft in Reona. Ab hier ist es ihr möglich, die Anomalie im Kampf einzusetzen. Sie transformiert Teile ihres Körpers temporär, um mächtige Nahkampfangriffe auszuführen oder gegnerische Attacken zu parieren. Das waren nur zwei der neuen Fähigkeiten, die ich in meiner Anspielphase gesehen habe. Es wird aber noch mehr geben, was unsere Protagonistin mit der Anomaly machen kann.

Während der Dives sammelt ihr viele verschiedene Materialien, um mit diesen dann, neue Waffen, Aufsätze oder Klamotten herstellen zukönnen. Man trifft eine Menge verschiedene Charaktere, die euch helfen, das Mysterium um die Anomaly zu lüften, und dabei herauszufinden, was genau mit Reona passiert ist.

Ein Spiel mit viel Potential

Meine Zeit mit Anomalith ging wie im Fluge vorbei, mich hat die Welt sehr gepackt und ich wollte nicht mehr aufhören, weiterzuspielen. Das Gameplay ist absolut solide, auch wenn es an der ein oder anderen Stelle noch ein bisschen Arbeit gebrauchen könnte, doch das hat mich nicht gestört. Es ist beeindruckend, wie viele verschiedene Sachen man anpassen kann, von den Waffen und den ganzen Aufsätzen bis hin zu vielen verschiedenen Anziehsachen für den Charakter.

Das Spiel wird bestimmt nicht der Mainstream-Hit, den ich dem Entwickler wünsche, aber ich denke, es hat das Potenzial für einen Kulthit. Wenn ihr Fan von den modernen Resident-Evil-Spielen und Anime seid, dann solltet ihr Anomalith auf eure Wunschliste legen.

Falls ich euer Interesse geweckt habe: Auf Steam gibt es derzeit eine kleine Demo zu dem Spiel, die ihr euch selber anschauen könnt.

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Fakten zu Anomalith

Kategorie Information Entwickler FURYU CORPORATION Publisher FURYU CORPORATION Genre Action, Survival Horror Release 29. Oktober 2026 Plattformen PC, Playstation 5 und Nintendo Switch 2

Anomalith Trailer

Anomalith erscheint am 28. Oktober für PC, Playstation 5 und Nintendo Switch 2.