Entwickler Joy Brick bringt mit „Panzer Knights: Commander’s Edition“ das Anime-Panzerspiel auch für moderne Konsolen. Kommandiert euren Panzer über Schlachtfelder in ganz Europa, wählt eure Crew, um Vorteile im Kampf freizuschalten, und besiegt eure Gegner mit gezielten Treffern. Wir steigen in den Panzer und berichten euch über unsere Erfahrungen auf dem Schlachtfeld.

Historische Schlachten

Ihr übernehmt die Kontrolle über einen deutschen Wehrmachts-Panzer im Zweiten Weltkrieg. Es gibt keinen Hauptcharakter, da ihr eure Mannschaft aus einer großen Auswahl von Anime-Charakteren selbst zusammenstellt. Die Story wird in kurzen Briefings vor jeder Mission erklärt. Diese sagen dem Spieler, was einen erwartet und warum es wichtig ist für den Fortschritt im Krieg.

Das Spiel beginnt mit der Invasion Polens, über die Schlacht in Frankreich hinein in die Niederlage in Russland. Die Konversationen werden in anime-typischer Weise, sehr dramatisch erzählt und beinhalten das eine oder andere Klischee. Auch wenn diese nicht ganz historisch akkurat sind, ist es doch ganz lustig, wenn man Anime-Charaktere über Geschehnisse aus dem Zweiten Weltkrieg reden sieht.

Eine Mischung aus Simulation und Arcade

Wenn ihr ein World of Tanks mit Anime-Charakteren erwartet, dann muss ich euch leider enttäuschen. Panzer Knights ist bedauerlicherweise zu simpel für eine richtige Simulation und zu langsam für ein Action-Paket-Arcade-Spiel. Die Kämpfe selbst sind ganz unterhaltsam, aber ein großes Problem ist die Zeit zwischen den Kämpfen. Die Levels sind nicht riesig, aber groß genug, dass man viel herumfahren muss. Und währenddessen passiert einfach nichts: keine Unterhaltungen zwischen Mitgliedern der Mannschaft, keine Feinde und sogar keine Musik.

Vor jeder Mission könnt ihr euren Panzer wählen und die dazugehörige Mannschaft. Die Panzer unterscheiden sich in vielen verschiedenen Werten:

Feuerkraft,

Geschwindigkeit,

Panzerung,

Größe der Mannschafft

• Und auch Größe des Panzers (je größer, desto einfacher zu treffen)

Die Mannschaft ist sehr wichtig. Jedes Mitglied bringt verschiedene Verbesserungen für den Panzer.

schnellere Turmrotation

größere Sichtweite

schneller Nachladezeit

mehr Munition

Dies sind nur einige der Fähigkeiten, die die Rekruten haben. Zusätzlich hat jeder noch eine besondere Fähigkeit, die nur freigeschaltet werden kann, wenn die Person mit einer anderen Person in einer bestimmten Mission zusammen kämpft. Diese extra Skills sind einzigartig für jeden Charakter und lohnen sich, ausgerüstet zu werden.

Überleben auf dem Schlachtfeld

Ihr habt drei verschiedene Munitionsarten dabei: Eine Art ist gut gegen starke Panzerung, eine gut gegen leichte Panzerung und eine ist bei beiden gut. Munition ist limitiert, also sollte jeder Schuss sitzen. Falls euch die Munition doch mal ausgehen sollte, habt ihr noch drei Supply-Drops zur Verfügung. Mit diesen bekommt ihr eure komplette Munition zurück. Diese Auffrischung ist auch limitiert, aber sie sollte euch reichlich Projektile zur Verfügung geben.

Neben dem selbstständigen Schießen könnt ihr auch einen Artilleriebeschuss anfordern. Auch dieser ist limitiert, aber nützlich, wenn sich die Gegner zusammentun. Für die Verteidigung könnt ihr Rauchbomben um euren Panzer verteilen, um somit die Trefferwahrscheinlichkeit der Gegner zu senken. Und zu guter Letzt könnt ihr euer Fahrzeug auch reparieren lassen, aber dafür muss man stillstehen und ist somit verwundbar.

Was richtig gut geworden ist, ist die Steuerung. Der Panzer steuert sich wie ein Panzer halt. „Tank-Controls“ erwähnt man ja immer gerne für alte 3D‑Spiele, und hier passt es halt perfekt. Der Name kommt ja nicht von nirgendwo. Das Gameplay ist dadurch natürlich langsamer als in einem First-Person-Shooter wie Doom oder Call of Duty. Eine der größten Sachen, an die man sich gewöhnen muss, ist, dass der Kanonenturm des Panzers sich langsamer bewegt, als man mit dem Fernrohr zielt. Ein grünes Fadenkreuz zeigt immer an, wo der Turm gerade wirklich hinzielt. Sobald man das verinnerlicht hat, verschwendet man auch keine Munition.

Ein sehr großer Kritikpunkt ist die Grafik und die Musik. Ja, das Spiel ist schon seit 2021 für PC erschienen und ist damit kein neuer Titel, aber selbst für 2021 ist die Grafik sehr simpel. Die Panzer sehen noch am besten aus, aber die Umgebung, Gebäude und Bäume sehen aus wie in einem frühen Xbox-360-/Playstation-3-Spiel. Die Musik ist sehr monoton und ertönt auch nur im Kampf. Sobald dieser vorbei ist, hört man nur noch das Brummen vom Motor des Panzers. Schlimmer ist noch, dass es immer derselbe Musiktrack ist, und dieser wird sehr schnell langweilig.

Fazit zu Panzer Knights Commanders Edition

Panzer Knights ist ein Spiel, das mich nach dem ersten Trailer direkt interessiert hat. Ich wusste nicht, dass das Spiel schon länger auf dem PC verfügbar war, deshalb hatte ich mich da auch nicht mehr informiert vor dem Konsolentrailer. Ich hatte gehofft, wir bekommen hier ein Valkyria-Chronicles mit Echtzeitkämpfen, doch bekommen wir eine langsame, nicht ganz Panzersimulation. Sobald in der Story von Hitler geredet wurde, ist mir klar geworden, dass es hier nicht um einen fiktiven Krieg geht. Spiele im Zweiten Weltkrieg sind ja nichts Neues, aber dass man auf der Seite der Wehrmacht spielt, ist schon seltener für ein Storyspiel (ja, in WW2‑Multiplayerspielen kann man auch schon mal Deutsche spielen).

Leider weiß das Panzer Knights nicht so richtig, was es sein will: Simulation oder auch nicht. Und das macht es schwierig, das Spiel weiterzuempfehlen. Fans von Panzersimulationen werden Spiele wie World of Tanks bevorzugen, und dem Rest wird ein Battlefield reichen für die Doseis-Panzerfahren. Alles in allem ist es ein solides Spiel, es macht, was es soll, auch wenn hier deutlich mehr Potenzial drinsteckt. Ich kann das Spiel nur mit einem starken Rabatt empfehlen, denn zum Vollpreis gibt es bessere Alternativen.

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Fakten zum Spiel

Kategorie Information Entwickler Joy Brick Publisher PQube Genre Action, Simulation Release 13. August 2026 Plattformen PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Panzer Knights: Commander’s Edition Trailer

Fazit Kasten

Kategorie Wertung Kommentar Presentation ⭐5/10 Grafik ist veraltet und nur ein bis zwei Musik-Tracks Gameplay ⭐6/10 Die kämpfe sind simpel und ok, aber dazwischen passiert einfach nichts Story ⭐6/10 Zusammengeschmießene Kämpfe aus dem Zweiten Weltkrieg Wiederspielwert ⭐6/10 Viele Panzer und Rekruten zum freischalten

🎯 Gesamtwertung: 6/10

Der Test basiert auf einem Review Code für Panzer Knights: Commander’s Edition auf der Xbox Series X, der uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt wurde.