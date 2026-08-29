Wer harte Roguelikes nicht sonderlich mag, der findet bei Wilderings vielleicht einen kleinen Hoffnungsschimmer. Denn es hat einen Roguelite-Aspekt! 👀🔄

📋Vorabinfos zum Spiel:

Genre: Action, Adventure, Roguelite

Player: Singleplayer

Entwickler: Herobeat Studios

Publisher: Kabam Games, Inc.

Vollversion: noch nicht veröffentlicht

Early Access: geplant

Demo: 03.06.2026

System: aktuell nur PC (Steam)

Sprachen: Englisch und Spanisch (Demoversion)

Mit Controller sowie Maus / Tastatur spielbar

Lt. Entwickler, seien noch andere Sprachen geplant. (Deutsch ist es gerade nicht dabei *wein*). 🌍

🎬 Hier zum Trailer:

Es ist ein Roguelite Spiel mit etwas Open-World Feeling. Entwickelt wurde es von Herobeat Studios, den Machern von „Endling”. 🌿

Wir kämpfen uns mit Abi, der Hauptprotagonistin, eine durch Korruption zerstörte Welt. Ziel? Natur wiederherstellen und mit den „Hantu” einheimische Kreaturen zurückzubringen (wir nannten sie Handtücher, aber die sind wiiiiirklich suuuuuuuper süß).

In Wilderings können wir also erkunden, Kreaturen sammeln und natürlich um unser Leben kämpfen. Das Schöne an dem Spiel? Wir kämpfen natürlich klassisch mit Nah-, Fern- und Spezialangriffen, ABER wir haben natürlich unsere super süßen Hantu´s. 🙂

Die helfen uns mit ihren süßen Fähigkeiten im Kampf, die wir benutzen können. (Das Einsetzen hat einen gewissen Cooldown zur Folge). 😎

Als ob die süßen Dinger nicht schon genug sind in Wilderings, können wir sie auch füttern, um diese zu leveln. Im Spiel selbst könnt ihr noch zusätzliche Skills bekommen, damit ihr noch mehr Schaden macht. (Also fleißig Beeren sammeln). 🧩

Mit allem zusammen könnt ihr so euren eigenen Spielstil zusammenstellen, ist das nicht süß, oder süß???

Roguelite-Elemente sind dir nicht genug? Es steckt in Wilderings auch eine ordentliche Portion Metroidvania drin, keine Sorge. 😉

Da gibt’s Fortbewegungsmöglichkeiten (also Gleiter, ’n Greifhaken, um uns wie Marsupilami hin und her zu verfrachten, sofern uns das Spiel lässt, und Wall Running).

Zudem gibt es auch neue Biome, die wir mit der Zeit freischalten können (im Demo-Spiel zurzeit noch begrenzt). .. 😂

Auf geht’s ins Spiel! Hier ist die Grafik sehr niedlich gehalten (meiner Meinung nach), es sieht schön aus, Musik ist dezent im Hintergrund, aber nicht so „es haut dir die Ohren raus..yk?“

Erstmal gibt es ein kleines „Tutorial”, hier wird einem gezeigt, was wir zu tun haben.

Wir haben in Wilderings auch kleine Flügelchen (frag mich, wie diese kleinen Flügel uns tragen, aber okay), die uns ans Ziel bringen (aka „Gleiter”).

Hier steht (und auch danach), was wir bei den Gegnern tun müssen, Ausweichen, Parrieren oder einfach draufhauen. Ihr wisst ja, ich bin eher Typ draufhauen.. und das wird mir leider auch mehrfach zum Verhängnis.. SORRY….

Nachdem wir das gemeistert haben, müssen wir (wie bei fast allen Roguelite/like Spielen) erst einmal beim ersten Boss sterben. Verwirrend für mich, so als „Neuling” in diesem Genre. 😀 Nach gefrustetem Tod werden wir auch wiederbelebt auf unserem Luftschiff.

Wildnis und Schatten, da geht’s bergauf. Die Hoffnung erwacht, Wilderings ruft zur Schlacht! (Okay, der war schlecht). 💪

Auf unserem Luftschiff (was wirklich sehr schön designt ist), können wir Bäume / Büsche pflanzen und die Beeren davon sind für unsere Hantus zum Leveln (also für aktive/passive Skills), sowie Skills skillen für uns, um besser voranzukommen (diese bleiben nach dem Tod erhalten, jedoch nicht die Skills für die Hantus, die wir erhalten).

Die Skills sind untergliedert, mehr DMG, mehr Parrierkraft, Crit etc., die sogenannten „Kampffähigkeiten”, dafür müsst ihr Sachen kaputtschlagen, diese sogenannten „Erinnerungsfragmente” bekommt ihr dadurch. ⚔️

Ihr könnt in Wilderings für die Hantus auch Nektar sammeln, diese werden gebraucht, zum Füttern bzw. weiterzuentwickeln. Diese Level bleiben bei den Hantus auch nach dem Tod bestehen, sowie eure Skillung für Abi.

Hier gehts zu meinem YouTube-Video:

Dass ich bei Karten bekommen in solchen Spielen nicht sonderlich viel Glück habe, weiß ich bereits. Das natürlich zufalls generiert, es gibt meistens immer 3 Karten, die ihr nach einem erfolgreichen Reinigungspunkt eines davon auswählen könnt. Also Leben, ein Skill für den Hantu, ein Hantu selbst, Heilung?

Danach ist die Umgebung da wieder grün mit viel Schmauß ❤️

Es gibt auch etwas schwierigere Reinigungspunkte, die sind mit einem Boss-Symbol gekennzeichnet. Natürlich sind die anfangs leichter als nach ein paar anderen Reinigungspunkten. Wilderings wird pro erfolgreichem Reinigungspunkt etwas schwieriger.

Also mehr Monster, mehr Ausweichen etc. pp. (Ausweichen steht fett auf dem Bildschirm, wurde von mir gekonnt wieder ignoriert). ❤️

Es gibt auch auf der ganzen Map sogenannte „Steine” als Ressourcen, diese geben euch auch nochmals Karten, wo ihr jeweils eine auswählen könnt. Diese sind aber nach jedem Run anders platziert oder erst im nächsten Run wieder da.

Das einzige, was in Wilderings konstant bleibt, sind die Reinigungspunkte, die sind immer an der selben Stelle. *Na, wenigstens etwas…* 😁

Was das Anziehen an Schwierigkeit angeht, finde ich es sehr gut getimet.. für mich zumindest. Es ist auch ein Roguelite und kein Roguelike 😀 (das hier zu beachten).

Wir haben hier Heavy-Attacks für Gegner, die sich mit einem „Schild” schützen, und Light Attacks. Wir können aber durch Sammeln von Ressourcen auch Pfeile mit einem Blasrohr schießen 😀 Ist auf jeden Fall cool gemacht. 🌱

Die Gegner in Wilderings haben unterschiedliche „Mechaniken”, sei es Gift, eine Art Schild?! oder springen dich an wie eine Katze nachts. Diese müssen wir natürlich parieren.

Nach ein paar Anläufen hatte ich den Dreh soweit raus (bis auf Ausweichen / Parrieren). Die Gegner sind gut gemacht, das Spiel läuft flüssig. 😂

Aber was ist denn nun das eigentliche Ziel des Runs? 😠

Gute Frage, Erkunden? Ressourcen suchen! Gegner abklatschen und die Welt retten.

Temporärem und permanentem Fortschritt? Vorhanden? Das ganz einfach: Sterben wir, bleiben die freigeschalteten Verbesserungen erhalten, wohingegen die gesammelten Fähigkeiten für die Hantu verloren gehen, also die müssen wir bei jedem Run erneut sammeln. ABER: Die grundlegenden Entwicklungen (Stufe) bleiben bestehen!

Insgesamt können wir 4 Hantu Slots (aktuell) freischalten, die gibt es immer bei den Boss-Reinigungspunkten. Benutzt da auf alle Fälle verschiedene Hantus, denn diese haben alle verschiedene Fähigkeiten. Es wird heiß! Einmal einfrieren, Gift spucken oder Melee DMG 😀

Ran an die Hantu und ab geht’s nach Wilderings und die Welt retten!

⭐Fazit nach knapp 3 Stunden Demo-Spielzeit ⭐

Wilderings ist unglaublich süß aufgebaut. 🥰 Wir schwingen unseren honigähnlichen Knüppel durch die Gegend, können skillen, Gegner klatschen ⚔️ und haben uuuuuultra süße kleine Helferlein an unserer Seite.

Wer den Artstyle mag, aber Roguelike per se zu schwer findet, wird vielleicht mit dem Spiel fündig. Da es eine abgestufte Variante ist, ist es machbar. (Spiele nicht wirklich viel Roguelike.).

Die Hantus bringen ordentlich Abwechslung ins Spiel, da ja jeder seine eigenen Fähigkeiten hat und wir diese noch erweitern können mit Buff-Karten. 🔥❄️☠️

Ein paar Dinge gibt es dennoch, die man (noch?) anpassen könnte. Hierzu zähle ich die Tastenbelegung individuell einzustellen / belegen, sowie die Musik 🎵 bisschen „penetranter” auf den Sack geht.

Die Demo gibt es zurzeit auf Steam. Schauen wir also, was hier noch auf uns zu kommt. Bis dahin werden wir Wilderings im Auge behalten, kann hier definitiv nicht schaden! 💚

Titelbild ist von ©Presskit Kabam Games, Inc. / Herobeat Studios

Screenshots im Artikel: eigene Aufnahmen aus dem Spiel. Der Trailer stammt von IGN von Youtube

✅ Schöner Artstyle

✅ kleine Helferlein für den Kampf

✅ Abwechslungsreiches Kampfsystem

✅ Erkunden / Ressourcen sammeln

✅ Roguelite (perma Fortschritt, like it)

✅ Metroidvania Elemente

✅ Für Roguelite Einsteiger vergleichsweise sehr gut spielbar

❌Musik leider dezent bis kaum wahrnehmbar (im Spiel, da meine ich NICHT die Animationen)

❌Keine Tasten einzeln umlegbar

❌Deutsch aktuell noch nicht verfügbar

❌Fähigkeiten der Begleiter müssen in jedem Run erneut gesammelt werden