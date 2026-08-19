Call of Duty: Modern Warfare 4 – Alles zum Early Access in der kompakten Newsübersicht

Call of Duty: Modern Warfare 4: Diese Beta könnte für Fans besonders interessant werden

Alle Infos zum Release, zur Beta, Kampagne und den neuen Multiplayer-Inhalten erhaltet ihr hier:

Call of Duty: Modern Warfare 4 steht langsam aber sicher in den Startlöchern. Während sich Activision und Infinity Ward bisher vor allem auf erste Informationen zur Kampagne und den Multiplayer konzentriert haben, rückt nun die große Testphase immer näher.

Bereits am 21. August 2026 startet der Early Access zur Beta. Besonders interessant: Die kommende Testphase fällt deutlich umfangreicher aus als bei bisherigen Call-of-Duty-Ablegern. Neben dem Multiplayer dürfen Spieler erstmals auch einen Teil der Kampagne ausprobieren. Darüber hinaus wird im zweiten Beta-Wochenende sogar Call of Duty: Warzone Bestandteil des Tests.

Damit dürfte die Beta für viele Spieler die erste echte Gelegenheit werden, sich einen Eindruck davon zu verschaffen, ob Modern Warfare 4 nach den vergangenen Jahren wieder für mehr Begeisterung innerhalb der Community sorgen kann.

Modern Warfare 4 setzt auf einen neuen Krieg

Mit Modern Warfare 4 führt Infinity Ward die Geschichte der Reihe in eine neue Richtung. Auf der koreanischen Halbinsel kommt es zu einer groß angelegten Invasion durch Nordkorea.

Im Mittelpunkt der Kampagne steht unter anderem ein junger Trupp südkoreanischer Soldaten, der an den zusammenbrechenden Frontlinien ums Überleben kämpft. Gleichzeitig befindet sich Captain Price weit entfernt von der eigentlichen Front und verfolgt seinen eigenen persönlichen Krieg.

Die Handlung soll dabei verschiedene Schauplätze miteinander verbinden. Gezeigt wurden unter anderem Gefechte in Korea, Einsätze in New York, Verfolgungsjagden durch Paris sowie Missionen in Mumbai. Infinity Ward möchte dabei erneut auf die für Modern Warfare typische Mischung aus großen Schlachten, verdeckten Operationen und filmreifen Actionsequenzen setzen.

Interessant ist vor allem, dass Infinity Ward mit Modern Warfare 4 wieder stärker auf einen klassischen militärischen Ton setzen möchte. Nachdem die vergangenen Call-of-Duty-Spiele teilweise deutlich stärker auf spektakuläre Multiplayer-Inszenierungen und ungewöhnliche Inhalte gesetzt haben, soll der neue Ableger wieder stärker an die Wurzeln der Modern-Warfare-Reihe erinnern.

Zum ersten Mal ist die Kampagne Teil der Beta

Eine der größten Überraschungen der kommenden Testphase dürfte allerdings die Kampagnenmission „Entrenched“ sein.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Call-of-Duty-Beta erhalten Spieler die Möglichkeit, eine komplette Einzelspieler-Mission vor dem eigentlichen Release auszuprobieren. „Entrenched“ führt uns an die koreanische Front und soll einen ersten Eindruck davon vermitteln, wie Infinity Ward die Kampagne von Modern Warfare 4 inszeniert.

Dabei geht es unter anderem durch Schützengräben und stark umkämpfte Gebiete. Auch größere Gefechte und Fahrzeuge sollen Bestandteil der Mission sein.

Für mich ist genau dieser Punkt besonders interessant. Während eine Multiplayer-Beta mittlerweile fast schon zum Standard eines neuen Call of Duty gehört, bekommt man mit „Entrenched“ erstmals die Möglichkeit, sich bereits vor dem Release ein Bild von der eigentlichen Kampagne zu machen.

Ob Infinity Ward damit bewusst Vertrauen bei den Spielern zurückgewinnen möchte, wird sich zeigen. Fest steht aber: Eine Kampagnenmission in einer Beta ist für die Reihe etwas Neues.

Modern Warfare 4 Beta startet am 21. August

Die Beta von Modern Warfare 4 wird in zwei Phasen aufgeteilt.

Das erste Beta-Wochenende startet am 21. August und endet am 25. August 2026. Der Early Access richtet sich an Spieler, die Modern Warfare 4 vorbestellt haben. Unterstützt werden dabei Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Wer nicht vorbestellen möchte, muss allerdings nicht komplett auf die Testphase verzichten.

Das offene Beta-Wochenende beginnt am 28. August und läuft bis zum 1. September 2026. In dieser Phase können alle Spieler kostenlos teilnehmen. Außerdem wird die Beta dann auch auf der Nintendo Switch 2 verfügbar sein.

Damit sieht der aktuelle Zeitplan folgendermaßen aus:

Beta-Phase Zeitraum Zugang Early Access 21. – 25. August 2026 Vorbesteller Open Beta 28. August – 1. September 2026 Für alle Spieler

Diese Multiplayer-Inhalte warten auf euch

Natürlich bleibt der Multiplayer das Herzstück der Beta. Infinity Ward möchte den Spielern verschiedene Karten und Modi zur Verfügung stellen.

Unter anderem stehen klassische Modi wie Team Deathmatch, Domination, Hardpoint und Search & Destroy auf dem Programm. Dazu kommen neue beziehungsweise überarbeitete Spielvarianten wie Kill Block und ein Mobilitäts-Trainingskurs.

Insgesamt sollen während der Beta bis zu 19 Waffen freigeschaltet werden können. Damit dürfte bereits die Testphase genügend Möglichkeiten bieten, verschiedene Waffenklassen und Spielstile auszuprobieren.

Auch bei den Karten gibt es einiges zu entdecken. Zu den bisher genannten Schauplätzen gehören unter anderem Rooftops, Silkworm, Transit 213, Cachette, Lithium und Kill Block.

Gerade Kill Block dürfte dabei für etwas Abwechslung sorgen. Der neue Modus soll sowohl kleinere Gefechte als auch größere Auseinandersetzungen ermöglichen.

Im zweiten Wochenende kommt erstmals Warzone dazu

Noch interessanter wird das zweite Beta-Wochenende.

Dann wird nämlich erstmals Call of Duty: Warzone Bestandteil einer Modern-Warfare-Beta sein. Spieler können den neuen Resurgence-Schauplatz Zodiac ausprobieren.

Zusätzlich erweitert Infinity Ward die Testphase um weitere Inhalte wie Ground War und neue Schauplätze. Dazu gehören unter anderem Imjin Farmland und Wolves Stadium.

Damit versucht Activision offenbar, möglichst viele Bereiche des neuen Call-of-Duty-Ökosystems bereits vor dem Release unter realen Bedingungen testen zu lassen.

Für die Entwickler ist das durchaus interessant. Die Beta dient schließlich nicht nur dazu, den Spielern einen Vorgeschmack zu geben. Gerade bei einem Spiel wie Call of Duty sind Serverbelastung, Waffen-Balancing, Bewegungsabläufe und das Zusammenspiel der verschiedenen Modi entscheidende Faktoren.

Call of Duty NEXT zeigt noch mehr

Passend zum Start der Beta findet am 21. August 2026 außerdem Call of Duty NEXT statt.

Dort möchte Activision weitere Details zum Multiplayer von Modern Warfare 4 zeigen. Neben neuem Gameplay sind unter anderem Entwickler-Interviews, weitere Informationen zu den Spielmodi und zusätzliche Enthüllungen geplant.

Für Fans dürfte der 21. August deshalb ein besonders wichtiger Tag werden. Nicht nur die Beta startet, gleichzeitig dürfte Activision auch noch einmal deutlich mehr vom fertigen Multiplayer zeigen.

Release am 23. Oktober 2026

Bis zum vollständigen Release müssen sich Spieler allerdings noch etwas gedulden.

Call of Duty: Modern Warfare 4 erscheint am 23. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch 2. Die Entwicklung wird von Infinity Ward geleitet. Die PC-Version entsteht unter anderem in Zusammenarbeit mit Beenox, während Digital Legends gemeinsam mit Infinity Ward an der Switch-2-Version arbeitet.

Besitzer einer digitalen Vorbestellung erhalten außerdem bereits ab dem 16. Oktober 2026 Zugriff auf die Kampagne. Damit kann die Geschichte eine Woche vor dem offiziellen Release gestartet werden.

Auf PlayStation 4 und Xbox One wird Modern Warfare 4 dagegen nicht erscheinen.

Kann Modern Warfare 4 die Fans wieder überzeugen?

Genau diese Frage dürfte in den kommenden Wochen besonders häufig gestellt werden.

Modern Warfare 4 hat durchaus einige interessante Argumente auf seiner Seite. Infinity Ward kehrt zur Modern-Warfare-Reihe zurück, Captain Price ist wieder mit dabei und die Kampagne möchte einen deutlich ernsteren militärischen Ton anschlagen.

Gleichzeitig wird der Multiplayer um neue Modi, Karten und Bewegungsmechaniken erweitert. Mit DMZ soll außerdem ein weiterer größerer Bestandteil Teil des Spiels werden.

Die Beta kommt deshalb genau zum richtigen Zeitpunkt.

Spieler können selbst ausprobieren, ob sich das Gunplay gut anfühlt, wie sich die Bewegungen spielen und ob Infinity Ward tatsächlich die richtige Balance zwischen klassischem Call of Duty und neuen Ideen gefunden hat.

Besonders spannend dürfte dabei die Kampagnenmission „Entrenched“ werden. Wenn Infinity Ward wirklich einen klassischen und gleichzeitig modernen Modern-Warfare-Ansatz verfolgt, könnte bereits diese eine Mission einen ziemlich guten Eindruck davon vermitteln, wohin die Reise geht.

Unser vorläufiger Eindruck

Call of Duty: Modern Warfare 4 macht aktuell zumindest auf dem Papier einen interessanten Eindruck. Die Kombination aus klassischer Kampagne, überarbeitetem Multiplayer, Ground War, DMZ und Warzone soll für ordentlich Abwechslung sorgen.

Besonders die kommende Beta könnte deshalb für viele Spieler wichtiger werden als die üblichen Vorab-Trailer.

Dass Activision erstmals eine Kampagnenmission in die Beta integriert und gleichzeitig Warzone zum ersten Mal Bestandteil einer solchen Testphase macht, zeigt, wie umfangreich die kommende Testphase ausfallen soll.

Ob Modern Warfare 4 am Ende tatsächlich wieder das Call of Duty wird, auf das viele Fans warten, muss sich allerdings erst zeigen.

Lange dauert es nicht mehr: Am 21. August startet die Early-Access-Beta, bevor am 28. August die offene Beta für alle Spieler beginnt. Am 23. Oktober 2026 folgt schließlich der vollständige Release.

Call of Duty: Modern Warfare 4 – Fakten zum Spiel

Kategorie Information Entwickler Infinity Ward Publisher Activision Genre First-Person-Shooter Kampagne Einzelspieler Multiplayer Ja Warzone Ja DMZ Ja Early-Access-Beta 21. – 25. August 2026 Open Beta 28. August – 1. September 2026 Kampagnenmission in Beta Entrenched Warzone-Karte in Beta Zodiac Release 23. Oktober 2026 Plattformen PC, PS5, Xbox Series X

Vorläufiges Fazit:

„Call of Duty: Modern Warfare 4“ könnte für Infinity Ward zu einem wichtigen Titel werden. Die Rückkehr der Modern-Warfare-Reihe, Captain Price, die neue Kampagne und ein umfangreicher Multiplayer sollen wieder stärker an die klassischen Stärken der Serie anknüpfen. Besonders interessant wird allerdings die Beta. Zum ersten Mal dürfen Spieler eine Kampagnenmission ausprobieren und im zweiten Testzeitraum sogar Warzone spielen. Ob das reicht, um die Community wieder vollständig von Call of Duty zu überzeugen, muss sich zeigen. Die Beta bietet dafür aber eine ziemlich gute Gelegenheit. Ab dem 21. August können Vorbesteller loslegen, während die offene Beta ab dem 28. August allen Spielern zur Verfügung steht. Der 23. Oktober 2026 dürfte damit für viele Shooter-Fans bereits jetzt im Kalender markiert sein.

Hinweis zur Berichterstattung

Die Informationen in diesem Beitrag basieren auf den bisher veröffentlichten Angaben von Activision und Infinity Ward sowie den offiziellen Informationen zur Modern-Warfare-4-Beta. Da sich einzelne Inhalte, Termine und Verfügbarkeiten bis zum Start der Testphase noch ändern können, sollten die Angaben vor der Veröffentlichung noch einmal mit den aktuellen Informationen von Activision abgeglichen werden.

Die Bewertung des Spiels stellt keinen Test dar. Eine abschließende Einschätzung zu „Call of Duty: Modern Warfare 4“ ist erst nach einer ausführlichen Spielzeit mit der finalen Version möglich.

Hier kommt ihr zum Pressekit von Activision

Hier kommt ihr zur offiziellen Seite von Call of Duty Modern Warfare 4

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